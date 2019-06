Russland: Mindestens 19 Verletzte nach Sprengstoff-Explosionen

Rauchwolken über einem Werksgelände in Russland: Bei zwei schweren Sprengstoff-Explosionen sind mindestens 19 Menschen verletzt worden.

Unglück 19 Verletzte: Sprengstoff-Explosionen in russischer Stadt

Dserschinsk Rauchwolke. Mindestens 19 Menschen sind bei zwei schweren Sprengstoff-Explosionen in Russland verletzt worden. Diese sollen sich auf einem Werksgelände in der russischen Stadt Dserschinsk ereignet haben. Das teilte die Gesundheitsbehörde der Region der Agentur Interfax zufolge mit.

In russischen Medien waren eine riesige sowie Feuer zu sehen. Die Explosionen ereigneten sich demnach am Samstag bei einem Sprengstoffhersteller, in anderen Meldungen war die Rede von einem Munitionsbetrieb. Große Teile des Werks seien komplett zerstört worden, hieß es.

Sprengstoff-Explosionen: Feuer noch nicht gelöscht

Auf Videos mit Tonspur war die schwere Erschütterung zu hören. Anwohner der Stadt wurden aufgerufen, ihre Fenster geschlossen zu halten. Das Feuer war noch nicht gelöscht. Auch wurden weitere Explosionen nicht ausgeschlossen.

Gebietsgouverneur Gleb Nikitin habe einen Sonderstab eingerichtet, meldete Interfax. Er sei auf dem Weg an die Unglücksstelle. Die Hintergründe der Explosionen waren noch unklar. In dem Werk werden Medien zufolge Sprengsätze für militärische und zivile Zwecke hergestellt.

Dserschinsk liegt rund 400 Kilometer östlich von Moskau. In Russland kommt es immer wieder zu verheerenden Unglücken mit vielen Toten und Verletzten. Ursache dafür ist oft, dass elementarste Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden. (jb/dpa)