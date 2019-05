Serengeti-Park: Pfleger von Löwen angefallen und schwer verletzt

Nicht so friedlich wie auf diesem Bild ging es in Hodenhagen zu, als ein Tierpfleger zwei Löwen bei der Fütterung störte.

Hodenhagen. Ein Tierpfleger ist im Serengeti-Park im niedersächsischen Hodenhagen von zwei männlichen Löwen angegriffen und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Tiere seien gerade gefüttert worden, als der Mann aus unbekannten Gründen das Gehege betreten habe. Daraufhin sei der 24-Jährige von den zwei Löwen angegriffen worden.

Ein Kollege eilte ihm zu Hilfe und konnte die Löwen von dem verletzten Pfleger weglocken. Der wurde daraufhin aus dem Park nördlich von Hannover mit einem Hubschrauber in das nächste Krankenhaus geflogen. Er sei ansprechbar und nicht in akuter Lebensgefahr gewesen sein, teilte die Polizei weiter mit.

Pfleger gilt als erfahren

Nach deren Angaben gilt der Pfleger als erfahren. Er arbeitet seit mehreren Jahren im Serengeti-Park in Hodenhagen (Heidekreis). Unklar ist, warum er das Gehege zum Zeitpunkt der Fütterung betreten hat. Die Besucher bekamen von dem Unfall offenbar nichts mit.

Die Sprecherin des Tierparks, Asta Knoth, sagte, man sei sehr schockiert über den Vorfall: „Es darf zu keinem Zeitpunkt passieren, dass Mensch und Tier sich in einem Gehege aufhalten. Warum es dazu kommen konnte, werden wir klären.“

Unfälle mit Raubkatzen kommen immer wieder vor

Mit Raubkatzen gibt es in Zoos und Safari-Parks immer wieder Unfälle: Eine Löwin biss in einem Wildreservat in Südafrika letztes Jahr eine junge Frau zu Tode . Auch ein Dompteur wurde in Frankreich vor zwei Jahren von seinem Löwe schwer verletzt. Im Dezember 2018 wurde eine junge Praktikantin in einem Zoo im US-Bundesstaat North Carolina von einem Löwen angegriffen und getötet.

Vor fünf Jahren hatte ein Löwe Besuchern des Serengeti-Tierparks einen Schrecken eingejagt: Die Raubkatze sprang mit einem Satz in die Scheibe eines Safari-Busses, mit dem Besucher durch die Außenanlage fahren können, zerschlug sie und blieb kurz mit den Vorderpfoten hängen. Direkt hinter der zertrümmerten Scheibe saß eine Familie, die durch Glassplitter leicht verletzt wurde.

Der Serengeti-Park liegt am Rand der Lüneburger Heide in Niedersachsen und ist mit mehr als 1500 freilaufenden Wildtieren auf 220 Hektar der einzige Safaripark Deutschlands. Laut eigenen Angaben widmet man sich dort vor allem der Aufzucht und des Arterhaltes vieler vom Aussterben bedrohten Tierarten.

(dpa/aba)