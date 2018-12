Daniel Küblböck: Vater spricht mit Günther Jauch über AIDA-Drama

Berlin. Beim RTL-Jahresrückblick „2018! Menschen, Bilder, Emotionen“ blickte Moderator Günther Jauch mit seinen Gästen am Sonntagabend auf die Ereignisse des Jahres zurück. Zu Gast war auch Günther Küblböck, der Vater des Sängers Daniel Küblböck.

Sein Verschwinden von der AIDAluna hatte die Öffentlichkeit 2018 besonders bewegt. In der Sendung sprach sein Vater über die Monate, bevor der Sänger vermutlich aus freiem Willen von Bord des Kreuzfahrtschiffes sprang – und kritisierte die Behörden sowie AIDA.

„Unser Sohn war in den letzten Monaten krank, wir wollten, dass ihm geholfen wird, aber leider ist in den letzten Monaten nichts passiert“, sagte Küblböck. „Für mich ist das staatlich unterlassene Hilfeleistung.“

Günther Küblböck, der Vater des verschollenen Castingshow-Stars, sprach mit Günther Jauch über die Erkrankung seines Sohnes.

Foto: Henning Kaiser / dpa

Daniel sei eigentlich ein „sehr, sehr positiver Mensch“ gewesen, der das Leben geliebt habe, so der Vater. Doch plötzlich habe sein Sohn angefangen, unzusammenhängend zu reden, sei aggressiv geworden und habe willkürlich Dinge zerstört.

„Irgendwie so eine Psychose, die sich dann so ganz stark entwickelt hat“, sagte Küblböck in der Sendung. Als Daniel dann seine Schiffsreise plante, seien bei seinem Vater „sämtliche Alarmsirenen losgegangen“.

Und dann erhob Günther Küblböck schwere Vorwürfe gegen AIDA . So habe er mit zwei Ärztinnen und dem Kapitän vorab telefoniert und sie gewarnt. Man habe ihm versichert, seinen Sohn im Auge zu behalten. „Aber sie haben nicht ein Mal nach ihm beim Boarding geschaut. Da bin ich fassungslos“, so Küblböck.

Bereits im September hatte Daniel Küblböcks Vater in einem offenen Brief die Verantwortlichen kritisiert. Aida hatte damals betont, dass es ein großes Verständnis für die tiefe Betroffenheit der Angehörigen gebe. „Ihnen gilt unser Mitgefühl in dieser schwierigen Zeit.“

Der Popsänger und frühere Casting-Show-Star Daniel Küblböck. Der 33-Jährige ist bei einer Kreuzfahrt im Nordatlantik über Bord gegangen und wird seither vermisst. Die Karriere des Casting-Show-Stars in Bildern. Foto: dpa Picture-Alliance / Revierfoto / picture alliance / dpa

Der Sänger und Entertainer, der zuletzt unter dem Namen Daniel Kaiser-Küblböck auftrat, wurde bekannt, als er in den Jahren 2002 und 2003 an der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilnahm. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Küblböck schaffte es bis ins Halbfinale von „DSDS“. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Er belegte den dritten Platz hinter Alexander Klaws (l.) und Juliette Schoppmann. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Nach seinem Auftritt bei RTL nahm sich Musikproduzent und TV-Star Dieter Bohlen dem damals 17-Jährigen an und wurde sein Mentor. Foto: Boris Roessler / dpa



Eigentlich absolvierte er eine Ausbildung zum Kinderpfleger. Aber nur Monate nach seinem Ausscheiden bei DSDS veröffentlichte der am 27. August 1985 im bayerischen Hutthurm geborene Küblböck mit beträchtlichem Erfolg sowohl das Album „Positive Energie“ als auch – mit gerade einmal 18 Jahren – seine Autobiografie „Ich lebe meine Töne“. Foto: imago stock&people / imago/Scherf

Mit seiner Single „You Drive ME Crazy“ kam der Teenager mit der markanten Brille an die Spitze der CD-Charts in Deutschland und Thailand. Foto: Oliver Weiken / Bongarts/Getty Images

Er sammelte diverse Auszeichnungen und Goldene Schallplatten ein. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Daniel Küblböck im Jahr 2004 kurz vor der Premiere des halbdokumentarischen Kinofilms „Daniel, der Zauberer“, in dem Küblböck sich selbst spielt. Foto: Daniel Karmann / dpa

Küblböck machte im Laufe seiner Karriere viele Wandlungen durch. Anfang 2004 nahm er bei der ersten Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa



2010 startete er mit „Küblböck's Talk Night“ eine Internet-Talkshow, die in Wiesbaden aufgezeichnet wurde. Foto: Dirk Fellinghauer / dpa

Vor seinem Auftritt als Talkmaster trat er in Doku-Soaps auf und versuchte sich als Jazz-Sänger. Foto: imago stock&people / imago/Guido Krzikowski

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet der Sänger auch 2011, als er von einer Millionärin adoptiert wurde und fortan Kaiser-Küblböck hieß. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

2015 nahm er als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Mit Profitänzerin Otlile Mabuse belegte er den sechsten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



In Berlin absolvierte er eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um ihn. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Daniel Küblböck lebte zuletzt in Berlin und Palma de Mallorca. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Günther Küblböcks hofft auf Umdenken bei Behörden

Angehörige psychisch kranker Menschen seien oft machtlos, solange der Kranke selbst sich nicht helfen lassen wolle, sagte Küblböck. „Die wenigsten psychisch Erkrankten werden ihre Situation überhaupt einschätzen können“, so der Vater.

Es müsse möglich sein, dass psychisch Kranken sofort geholfen werde, auch ohne deren Einwilligung, forderte Küblböck. Er hoffe, dass sich durch seinen öffentlichen Appell politisch etwas ändere.

Daniel Küblböck war am 9. September vor der Küste Neufundlands von Bord der AIDAluna gegangen. Am 10. September wurde die Suche nach dem 33-Jährigen eingestellt, da die Behörden in dem eiskalten Wasser des Nordatlantiks keine Überlebenschance mehr sahen. Passagiere und Crew an Bord hatten berichtet, dass sich der Sänger vor seinem Verschwinden auffällig verhalten und verwirrt gewirkt habe.

Für tot erklärt werden kann der DSDS-Sänger im März 2019. Das regelt das Verschollenheitsgesetz.

In der Show von Günther Jauch war auch Lilly Becker Zu Gast, die unter Tränen über ihr Ehe-Aus sprach. Die Sendung beleuchtete zudem die politischen Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump, die Rettung einer thailändischen Jugend-Fußballmannschaft aus einer überfluteten Höhle und die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle . (mbr)

• Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de.

Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.