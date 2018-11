Deutsche Bahn legt Sonderhalt für Jan Böhmermann ein

Berlin. Promi-Bonus für den Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann. Er stieg in die falsche Bahn. Als er dem Schaffner sein Missgeschick schilderte, griff der zu außergewöhnlichen Maßnahmen: ein Zwischenhalt in der Provinz. Aber der Reihe nach.

Das Ganze ereignete sich am 2. November, Böhmermann war auf dem Weg von Hamburg nach Bremen. Der Moderator schildert die Panne in dem Spotify-Podcast „Fest und Flauschig“ mit Gesprächspartner Olli Schulz.

Er sei „kurz vorm Heulen“ gewesen, so Böhmermann. Er habe sich verzweifelt an einen Bahnmitarbeiter gewandt und erklärt, in Bremen einen Auftritt vor 1000 Leuten zu haben. Der Zugbegleiter erwies sich demnach als verständnisvoll und telefonierte mal eben mit der Netzzentrale in Berlin. Unplanmäßiger Zwischenhalt möglich?

Böhmermann: Nie wieder Witze über die Bahn

„Solche Sonderhalte sind grundsätzlich nicht möglich“, erklärte eine Bahnsprechein dem „Bonner Generalanzeiger“, „wir haben Haltepunkte, die konsequent einzuhalten sind.“

Aber: Der Zugbegleiter bekam das Signal, dass man eine „absolute Ausnahme“ machen könne, da der Zug ohnehin 90 Minuten Verspätung habe. Jan Böhmermann schnappte sich also die Reisetasche und stieg beim Sonderhalt in Lauenbrück aus. Von dort aus schlug er sich Richtung Bremen durch.

Unter seinen Mitreisenden, so Böhmermann, war auch Moderatorenkollege Johannes B. Kerner. Der dürfte sich ebenfalls über den Stopp in Lauenburg gewundert haben.

„Ich werde nie wieder einen schlechten Witz über die Deutsche Bahn machen!“, twitterte Böhmermann erleichtert. „Der Herrgott segne alle Zugführerinnen und Zugführer, alle Bahnbediensteten und das gesamte Unternehmen!“

Böhmermann kündigte an, sich persönlich bei dem Schaffner der Deutschen Bahn bedanken zu wollen. Dem Zugbegleiter drohen laut Bahn übrigens keine Konsequenzen. (W.B.)