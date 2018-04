ABBA feiern Comeback – nach 35 Jahren

Der 11. Dezember 1982 markierte das Ende einer Ära, die eine ganze Generation prägte. An diesem Tag gaben Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, besser bekannt als ABBA, ihr letztes Konzert.

Jetzt kehrt die Band zurück, wie sie auf Instagram mitteilt. Die vier haben zwei neue Songs aufgenommen.

Die Entscheidung habe die Band getroffen, als sie für ein Tourprojekt zusammengekommen sei, in dem geplant gewesen sei, Avatare zu Songs der Band auftreten zu lassen. Doch dann habe das Treffen unerwartete Folgen gehabt. "Wir hatten alle das Gefühl, dass das nach 35 Jahren Spaß machen könnte", schreibt die Band.

ABBA mit zwei neuen Songs

Sie seien deshalb ins Tonstudio gegangen und hätten zwei Songs aufgenommen. "Es war so, als hätte die Zeit still gestanden und als wären wir nur für einen kurzen Urlaub weg gewesen." Eines der Lieder, "I still have faith in you", soll demnach bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC im Dezember zu hören sein.

Mit ihrem Lied „Waterloo" belegte die schwedische Band ABBA 1974 den ersten Platz beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson im südenglischen Brighton. Dieses Foto zeigt die vier Bandmitglieder Benny Andersson, Anni-Frid „Frida“ Lyngstad , Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus (v.l.n.r). Foto: dpa Picture-Alliance / Pressensbild / picture alliance / dpa

Das Quartett hatte sich 1983 nach vielen Welthits wie „Dancing Queen“, „Fernando“ und „Take A Chance On Me“ getrennt. Foto: Schilling / dpa

Gut 35 Jahre nach ihrer Auflösung hat die legendäre Band zwei neue Songs aufgenommen. Foto: dpa Picture-Alliance / 91050/United_Archives/TopFoto / picture-alliance / United Archiv

Eines der Lieder, „I still have faith in you“, soll bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC im Dezember zu hören sein. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Die Kult-Band war vor allem in Europa äußerst populär. Foto: Hulton Archive / Getty Images



Über ein Comeback der Band ist immer wieder spekuliert worden. Ob die vier wirklich in Zukunft wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werden, ist nicht bekannt. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Die Band nach ihrem Sieg beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson am 6. April 1974. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Der Bandname ABBA leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der vier Vornamen ab: Agneta, Björn, Benny und Annie-Frid. Foto: Evening Standard / Getty Images

Bereits kurz nach ihrer Trennung hatten Fans immer wieder ein Comeback der Kultband gefordert. Zwar wurde das von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid kategorisch ausgeschlossen. Allerdings erwähnten sie in Interviews immer wieder, dass sie nur eine Pause machen und nicht wissen würden, wie lange diese gehe.

Auch jetzt ist unklar, ob auf die zwei Songs weitere folgen werden. (bekö)