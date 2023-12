Berlin. Union beendet das Fußball-Jahr nach dem 2:0 gegen Köln als Tabellen-15. über dem Strich. Hollerbach und Fofana treffen im Kellerduell.

Union Berlin hat mit dem 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gelandet. Durch den zweiten Heimsieg in Folge gehen die Köpenicker als Tabellen-15. in die Winterpause.

„Beiden Mannschaften geht der Arsch auf Grundeis“, hatte Kölns Trainer Steffen Baumgart vor der Partie die Stimmungslagen in der ihm eigenen Klarheit verdeutlicht. Doch vor allem den Hausherren sah man an, unter welchem Druck sie standen. Heimspiel, direkter Mitkonkurrent im Tabellenkeller und den erschütternden Auftritt von Bochum (0:3) vier Tage zuvor in noch zu guter Erinnerung – zumindest in der ersten Halbzeit zu viel für das Bjelica-Team, um auch nur irgendwie vernünftigen Fußball zu spielen.

Kampf und noch mehr Krampf waren Trumpf, begleitet vom Zögern, wenn es darum ging, eine Offensivaktion doch mal erfolgreich zu Ende zu spielen. Bjelica hatte sein Team nur auf einer Position verändert, für Sheraldo Becker spielte Andras Schäfer. Für den Ungarn war es die Rückkehr in die Union-Startelf nach 221 Tagen verletzungsbedingter Pause. Und um Becker brodelte die Gerüchteküche.

Gerüchte um Wechsel von Sheraldo Becker nach Frankfurt

Noch am Dienstag, einen Tag vor dem Spiel, sah man den Angreifer in bester Laune Autogramme auf Trikots und Fan-Utensilien schreiben. Am Mittwochabend stand er nicht im Kader. Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt soll Interesse daran haben, Becker schon im Januar zu verpflichten. Union wiederum wird nur noch im bevorstehenden Wintertransferfenster eine Ablöse für Becker erzielen können. Sein Vertrag endet im Sommer, eine Verlängerung ist unwahrscheinlich.

Zudem könnte sich auch das Kapitel Leonardo Bonucci schon im Winter wieder schließen. Erst zu Saisonbeginn war der Europameister von Juventus Turin zu den Köpenickern gewechselt. Unter Bjelica spiele der Innenverteidiger bislang jedoch noch keine Minute, auch wegen der Nachwirkungen einer Verletzung, zugezogen Mitte November beim Spiel in Leverkusen (0:4).

Gegen Köln wurde er nach 68 Minuten für den angeschlagenen Janik Haberer eingewechselt. Vor der Partie hatte Bjelica jedoch klargestellt, dass Bonucci nicht mehr viele Chancen bekommen werde, sollte er bei Union bleiben. Das riecht nach Abschied.

Hollerbach trifft zur Führung von Union Berlin

Wie schon am Wochenende, schwiegen beide Fan-Lager erneut zwölf Minuten lang, um gegen den von den Klubs der Deutschen Fußball Liga beschlossenen Investoren-Einstieg zu protestieren, Schmährufe inklusive. Doch auch mit der danach folgenden Unterstützung von den Rängen lief bei Union nichts zusammen.

Kevin Volland mit einem kläglichen Schuss aus 20 Metern hatte noch die deutlichste Chance für Union. Schäfers Möglichkeit endete bei Kölns Torhüter Marvin Schwäbe. Es war einmal mehr Torwart Frederik Rönnow, der Union im Spiel hielt, zweimal gegen Denis Huseinbasic (38., 43.), gegen Jan Thielmann (43.) und Davie Selke (51.).

Dann war es so weit: Volland setzte sich gut durch, bediente Benedict Hollerbach im Strafraum, eine kurze Drehung, und unter die Latte mit dem Ball zur umjubelten Führung (56.). Endlich war Union wacher, diverse Einwechslungen taten ihr Übriges. Hollerbach hätte gleich erhöhen können (57.), ebenso der eingewechselte Alex Kral, Volland (beide 72.) oder David Fofana (75.). In der 78. Minute machte es der Ivorer besser.

