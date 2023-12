Berlin. Für Union geht es im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres gegen den 1. FC Köln um mehr als nur drei Punkte für den Klassenerhalt.

Wie groß die Sorge bei Union Berlin vor einem möglichen Abstieg nach fünf Jahren in der Fußball-Bundesliga ist, lässt sich an kleinen Dingen erkennen. Noch immer steht die Planung für die Vorbereitung in der Winterpause nicht. Ob die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica tatsächlich erst am 2. Januar wieder ins Training einsteigt, ist noch nicht sicher. In der Überlegung sind auch Einheiten am 28. und 29. Dezember sowie ein Testspiel am 30. Dezember.