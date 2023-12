Berlin. Union Berlin beendet mit einem beeindruckenden Heimsieg gegen Mönchengladbach seine Negativserie und verlässt die Abstiegsränge in der Bundesliga.

Union Berlin hat die Negativserie nach wettbewerbsübergreifend 16 Spielen ohne Sieg beendet. Zur Premiere von Nenad Bjelica als Trainer der Köpenicker gab es ein 3:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Union rückte damit vom letzten Tabellenplatz auf Rang 15 vor.

Es gab freundlichen Applaus, als Bjelica erstmals als Cheftrainer der Köpenicker vorgestellt wurde. Das donnernde „Fußballgott“ im Anschluss zeigte jedoch, welche große Unterstützung der Kroate bei seiner Mission Klassenerhalt bekommen würde. Die Arme zunächst hinter dem Rücken verschränkt, den Blick auf die vollbesetzten Ränge der mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Alten Försterei gerichtet, versuchte Bjelica, diese ersten Momente förmlich aufzusaugen.

Während des Spiels tigerte der 52-Jährige in seine Coachingzone hin und her, gab die eine oder anere Anweisung, gestikulierte hier und da mit den Armen und zeigte Emotionen. Als Kevin Behren zum Beispiel nach 20 Minuten und wunderbarem Anspiel von Benedict Hollerbach den Ball über das Tor lupfte anstatt hineinschoss. Ein kurzes, ungläubiges Lächeln, dann folgte mit die klare Geste: Mit den Armen winkend forderte er die Haupttribüne zur Unterstützung auf.

Volland trifft per Elfmeter für Union Berlin

Es war diese Szene, die keineswegs vollständig, jedoch ausreichend eine Antwort die Frage gab, ob Bjelica eine Lösung für das mentale Problem gefunden hatte. Noch in der Woche hatte Rani Khedira, gegen Gladbach Kapitän, offenbart, dass in den vergangenen Wochen zu oft jeder seine eigene Idee verfolgt hätte. Gegen Gladbach stand ein Team auf dem Platz, in dem jeder jeden untestützte.

Zwei Änderungen hatte Bjelica im Vergleich zum 1:1 beim SC Braga in der Champions League vor eineinhalb Wochen vorgenommen. Janik Haberer und eben Hollerbach spielten für Lucas Tousart und Aissa Laidouni. An der Viererkette in der Abwehr hielt er jedoch fest, ebenso an der Idee, mit Robin Gosens (links) und Hollerbach (rechts) über die Außen für Druck zu sorgen. Ein Plan, der gegen zu pomadige Gladbacher aufging.

Nach 60 Sekunden lag der Ball bereits im Borussia-Tor, Schütze Kevin Volland stand jedoch beim Zuspiel von Kevin Behrens klar im Abseits. Hollerbachs Hereingabe fand direkt vor der Torlinie keinen Abnehmer (13.), die nächste Flanke des quirligen Offensivmannes verfehlte Behrens (19.). Und beim Kopball von Volland nach Flanke von Gosens wusste sich Gladbachs Luca Netz nur mit der Hand zu helfen. Strafstoß, Volland, links unten, 1:0 (22.). Welch ein Jubel in der Alten Försterei.



Er sei „kein Trainer, der abwartend und nur auf Konter spielt“, hatte Bjelica noch Minuten vor dem Spiel am Sky-Mikrofon erklärt. Auch dass Union durch die Spielabsage in München zuletzt weniger Spielbelastung hatte als Mönchengladbach, das am Dienstag noch 120 schwere DFB-Pokalminuten gegen Wolfsburg zu überstehen hatte, soll nicht unerwähnt bleiben. Doch allein die Körpersprache, die Union am Sonnabend zeigte, mach Hoffnung für die kommenden Wochen.

In diesem ersten Bundesliga-Spiel unter Bjelica ließ Union jedoch nie einen Zweifel daran, wer das Spiel gewinnen würde. Hollerbach fasste sich ein Herz von der Strafraumgrenze, wieder schlug es unten links ein, 2:0 (50.). Schon Volland hätte erhöhen können (46.), danach erneut Hollerbach (52.), Behrens (57.) oder Haberer (73.). Erst der eingewechselte Mikkel Kaufmann erhöhte auf 3:0 (75.). Selbst der Anschlusstreffer von Allassan Plea (77.) brachte Union nicht mehr ins Wanken.

Union Berlin ist wieder da. Wohl wissend, dass dieser Sieg nur ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt gewesen ist. Aber auch ein äußerst wichtiger.

