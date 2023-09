Union Berlin: Union verpasst Sensation bei Real Madrid

Madrid. Union Berlin hat bei seiner Champions-League-Premiere eine Sensation verpasst. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer startete mit einem 0:1 (0:0) in ihre erste Königsklassesaison. Jude Bellingham traf in der fünften Nachspielminute.

Ein Blick in die Gesichter der Union-Profis während der Champions-League-Hymne genügte, um zu erkennen, was sie in den kommenden gut 90 Minuten vor sich hatten. Es war pure Vorfreude, die mit dem Anpfiff in Konzentration mündete. Nein, Union wollte sich gegen den Rekordsieger nicht kampflos ergeben, und so ging das Fischer-Team auch zu Werke.

Lesen Sie auch: Union Berlin: So feiern Unions Fans das Duell gegen Real Madrid

Wie Real Union-Torwart Frederik Rönnow vor unlösbare Probleme stellte

Natürlich hatte Real mehr Ballbesitz. Natürlich erspielten sich die Madrilenen auch Möglichkeiten. Jedoch in der ersten Halbzeit keine, die Union-Torwart Frederik Rönnow vor unlösbare Probleme stellte. Viel wichtiger: Union fiel nicht auf den Trödel-Trick des spanischen Rekordmeisters rein, dessen Passspiel vor allem hinten herum den Gegner herauslocken sollte.

Nach 41 Sekunden sah Lucas Tousart bereits Gelb, weil er Reals Luca Modric gehalten hatte. Und den ersten Torabschluss durch Kevin Behrens konterte Madrid mit Joselu-Aktionen (3., 6., 24.). Bezeichnend: Aurelien Tchouameni drosch den Ball aus 22 Metern in den Oberrang.

Auch interessant: Ancelotti vor Duell mit Union Berlin: Das ist Reals Schwäche

Wie Union nach dem Seitenwechsel fast folgerichtig unter Dauerdruck geriet

Union nervte Real, ohne in Ehrfurcht zu erstarren – und geriet nach dem Seitenwechsel fast folgerichtig unter Dauerdruck. Wütende Madrider Angriffe endeten in Chancen durch Jude Bellingham, der am Ball vorbeirutschte (50.), dann musste Rönnow in höchster Not gegen Rodrygo klären (51.), der direkt im Anschluss noch den Pfosten traf. Schließlich rettete Leonardo Bonucci, der sein Union-Debüt für den verletzten Robin Knoche gab, erst gegen den quirligen Rodrygo (54.), dann im Verbund mit Rönnow gegen Joselu (54.).

Überhaupt Bonucci: Immer wieder versuchte der italienische Europameister mit Gesten seinen Mitspielern zu verdeutlichen, Ruhe zu bewahren. Auf der anderen Seite zauberte Modric immer wieder einen seiner famosen Außenristpässe zum Mitspieler. Joselu köpfte erneut an den Pfosten (63.) – Union wankte mächtig.

Mehr zum Thema: Union Berlin im September: Zwischen Wolfsburg und Wahnsinn

Was beide Kader voneinander unterscheidete

In der 66. Minute wurde der unfassbare Unterschied beider Kader deutlich: Real Coach Carlo Ancelotti brachte Toni Kroos für Eduardo Camavinga – Union-Trainer Fischer wechselte Brenden Aaronson für Aissa Laidouni und Kevin Volland für Behrens. Real drängte nun mit aller Macht, Rönnow ist beim Fernschuss von Modric zur Stelle (69.). Und wieder Joselu – hauchdünn am Pfosten vorbei (83.).

Dann kam die fünfte Nachspielminute, und Bellingham nutzte einen Ball, der durch den Union-Strafraum flipperte und schließlich völlig frei vor ihm lag. 0:1, Unions Abwehrschlacht wurde nicht belohnt.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.