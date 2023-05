Abschied von Union Berlin? Trimmel: Die Leute sollen ehrlich sein

Berlin. Drei Tage nach seinem 300. Spiel für Union Berlin hat Christopher Trimmel klare Worte für seine derzeitige Situation beim Berliner Fußball-Bundesligisten gefunden. „Man hat mir intern schon angesehen, dass es wieder an der Zeit war, dass ich mal wieder spiele“, sagt der Kapitän des Bundesliga-Vierten am Dienstag in einer Medienrunde.

In der Hinrunde dieser Saison praktisch noch gesetzt auf der Position des Rechtsverteidigers, sieht sich Trimmel seit der Winterpause mit einer anderen Rolle konfrontiert. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League hatte der Österreicher Winterzugang Josip Juranovic oft den Vortritt lassen müssen. In den vergangenen acht Ligaspielen kam Trimmel nur zweimal über die volle Distanz zum Einsatz.

So auch beim Sieg gegen den SC Freiburg (4:2). „Das hat der Trainer auch gespürt, dass es mich beschäftigt. Aber der Trainer trifft die Entscheidungen, das ist oft hart“, erklärt Trimmel. Trainer Urs Fischer hatte in den vergangenen Wochen des Öfteren erklärt, dass sich Trimmel „in einer neuen Rolle befinde“ und diese auch „gut angenommen“ habe.

Trimmel geht in sein zehntes Jahr bei Union Berlin

Eine Aussage, die ihn überrascht habe, lässt Trimmel nun wissen. „Ich wünsche mir, dass die Leute immer ehrlich zu mir sind. Wenn mir ein Trainer sagen möchte, ich finde einen anderen Spieler besser, dann möchte ich das auch hören.“

Trimmel spielt seit 2014 für Union Berlin. Als Urs Fischer 2018 Trainer bei den Köpenickern wurde, machte er Trimmel zu seinem Kapitän. In der Winterpause verlängerte der Nationalspieler seinen Vertrag um ein weiteres Jahr, womit er in seine zehnte Saison bei den Köpenickern geht.

Gleichwohl macht der Tattoo-Fan deutlich, dass diese zehnte Saison nicht in Stein gemeißelt ist, auch wenn es durch die Dreifachbelastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal ohne Zweifel wieder Rotationen in der Startelf geben wird.

Trimmel schaut sich nächste Hinrunde bei Union Berlin genau an

In der Vorbereitung „geht es nur darum, dass man gesagt bekommt, dass die Chancen gleich stehen, auf welchem Niveau auch immer“, so Trimmel. Aber: „Wenn ich nächste Saison in der Hinrunde gar nicht spiele, werde ich mich – so wie ich mich kenne – verändern wollen. Aber ich bin fit, trainiere mit 18- und 19-Jährgen und sehe mich da nicht im Nachteil.“

Trimmel umreißt seine Zukunftspläne wie folgt: „Ich will noch zwei, drei Jahre Fußball spielen.“ Ebenso soll die Nationalmannschaft weiter Thema bleiben, auch wenn Nationaltrainer Ralf Rangnick Trimmel zuletzt nicht berücksichtigt hat. „Rangnick ist keiner, der den Kader nominiert und sich gar nicht meldet“, sagt Trimmel: „Wichtig ist, dass die Leute mir das begründen, dann ist alles in Ordnung.“

Dass er bei Union Berlin die 300-Spiele-Marke geknackt hat, erklärt der Österreicher so: „Es geht ja um Entwicklung, ob beim Verein oder beim Spieler. Natürlich gab es auch bei mir eine Phase, wo ich mich damit beschäftigt habe, noch mal ins Ausland zu wechseln. Aber am Ende hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich bei Union wohlfühle, meine Entwicklung da ist und auch die von Union.“

