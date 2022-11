Union verliert nach 0:5 die Tabellenführung

Unions Traumreise an der Spitze der Fußball-Bundesliga ist vorbei: Beim 0:5 in Leverkusen erlebten die Berliner einen harten Aufprall.

Leverkusen/Berlin. Nun ist es doch passiert: Union Berlin hat nach sieben Spieltagen an der Spitze die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga an Rekordmeister FC Bayern München abgegeben. Allerdings dürfte die heftige 0:5 (0:0)-Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen die Köpenicker an sich mehr schmerzen als der Verlust von Platz eins.

Vor der Halbzeit machte es Union noch geschickt, hielt die in dieser Spielzeit bislang so enttäuschenden Rheinländer vom Strafraum fern. Doch mit der Leverkusener Führung, für die der Ex-Unioner Robert Andrich kurz nach Wiederanpfiff nach einer Ecke verantwortlich zeichnete (46.), brachen alle Dämme: Moussa Diaby (56, 58.), Adam Hlozek (68.) und Mitchel Bakker (76.) sorgten für die höchste Pleite des 1. FC Union in seiner noch jungen Bundesliga-Historie.

Ausführlicher Bericht folgt.

