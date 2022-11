Rönnow und Schäfer fallen bei Union aus

Torhüter Rönnow und Mittelfeldmann Schäfer fehlen Union in der nächsten englischen Woche. Beide verletzten sich in der Europa League.

Berlin. Union Berlin muss bis auf Weiteres auf Torhüter Frederik Rönnow und Mittelfeldakteur Andras Schäfer verzichten. Wie der Verein einen Tag vor der Partie bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, DAZN) mitteilte, hat sich das Duo des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga beim mit 1:0 siegreichen Europa-League-Spiel am vergangenen Donnerstag bei Royale Union St. Gilloise verletzt.

Rönnow musste bei der Partie in Leuven bereits in der Halbzeit ausgewechselt werden, wobei die nachfolgenden Untersuchungen eine strukturelle muskuläre Verletzung ergaben. Der dänische Schlussmann, der auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar hofft, hatte nach einer Rettungstat kurz vor der Halbzeit Probleme am Oberschenkel.

Rönnow verletzt sich am Oberschenkel, Schäfer muss sogar am Fuß operiert werden

Mittelfeldspieler András Schäfer konnte die Partie hingegen beenden, trug jedoch auch eine Verletzung am rechten Fuß davon. Bereits in den kommenden Tagen wird sich der 23-jährige ungarische Nationalspieler einer Operation unterziehen und länger nicht zur Verfügung stehen.