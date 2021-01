Das erwartet Union-Trainer Fischer von Lenz bis Saisonende

Berlin. Dieser Transfer zwingt Union Berlin zum Handeln. Christopher Lenz verlässt den Berliner Fußball-Bundesligisten am Saisonende in Richtung Eintracht Frankfurt. Damit werden sich die Köpenicker nach einem neuen Linksverteidiger umschauen müssen. Lenz hatte sich seit dem Bundesliga-Aufstieg zum Stammspieler bei Union entwickelt.

"Mit dem Aufstieg ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und es macht unheimlich viel Spaß, Woche für Woche in der Bundesliga aufzulaufen. Die Entscheidung, Union zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Nun möchte ich am Saisonende eine neue Herausforderung suchen, bis dahin liegt mein voller Fokus aber auf Union“, sagte Lenz vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky).

Union Berlin will von Lenz' Entwicklung profitieren

„Christopher hätten wir gerne weiter im Union-Trikot gesehen, aber er hat eine andere Entscheidung getroffen, die wir respektieren werden. Wir sind uns sicher, dass er bis zum Saisonende alles geben wird um Union als Erstligisten zu verlassen“, erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball.

Trainer Urs Fischer hat mit Blick auf die letzten 16 Saisonspiele eine klare Botschaft an den 26 Jahre alten Berliner. "Ich erwarte von ihm, dass er bis zum Schluss alles zeigt, was er in seiner Entwicklung bei uns gelernt hat. Das setze ich voraus", sagte der Union-Coach.

