Union verschenkt auf Schalke zwei Punkte

Berlin. Die Blicke wirkten ein wenig ratlos, halbherzig klatschten sich die Profis des 1. FC Union ab. Alle wussten, im Duell mit dem FC Schalke 04 am Sonntagabend war mehr drin gewesen. Mehr als dieses 1:1 (0:0), das dem Fußball-Bundesligisten aus Köpenick vor 300 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena einen Punkt einbrachte. Und den Schalkern das 20. Spiel in Folge ohne Sieg.

Die spannendste Frage wurde schon vor Anpfiff beantwortet. Union bekommt keine neue Nummer eins – zumindest vorerst. Trainer Fischer entschied sich wie schon zu Saisonbeginn für Andreas Luthe (33) im Tor, „weil er es in den ersten Spielen gut gemacht hat. Wir hatten Stabilität und Ruhe, das ist auch ein Verdienst des Torhüters“, sagte der Schweizer, der aber betonte, dass es keine Entscheidung gegen Loris Karius sei.

Pohjanpalo und Bülter rotieren in Union Berlins Startelf

Der Keeper war vor drei Wochen für ein Jahr vom FC Liverpool ausgeliehen worden, mit dem Anspruch, die Vorherrschaft im Kasten der Köpenicker zu übernehmen. Jetzt muss der 27-Jährige aber erst mit der Bank Vorlieb nehmen. „Loris hat es sportlich genommen“, erklärte Fischer. „Er soll’s mit Leistung zeigen, dann sehen wir, wo es hingeht.“

Die Möglichkeit gab der Coach auch Joel Pohjanpalo, der gemeinsam mit Max Kruse – der trotz seines nicht coronakonformen Kneipenabends spielen durfte – eine Doppelspitze bildete, wobei sich Kruse dann doch häufiger mal fallen ließ. Für Marcus Ingvartsen (Bank) rotierte Marius Bülter auf die linke Außenbahn. Durch den Ausfall von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Oberschenkelverletzung) musste zudem die Abwehr umgebaut werden. Fischer setzte in Gelsenkirchen (wie schon bei der Niederlage gegen Augsburg zum Saisonstart) auf eine Viererkette mit Marvin Friedrich und Robin Knoche im Zentrum.

Anders als gegen Augsburg, als die Berliner drei Gegentore kassierten, stand das Defensivkonstrukt gegen Schalke stabil. Union spielte konzentriert, hatte das Geschehen größtenteils unter Kontrolle. Den blau-weißen Hausherren war zwar die erste Chance des Spiels vergönnt (6. Minute, Can Bozdogan verzieht), danach bestimmte aber Union das offensive Geschehen.

Schalke-Keeper Rönnow verhindert Union Berlins Sieg

Kapitän Christopher Trimmel trat die Ecke, Robert Andrich wuchtete per Direktabnahme auf den Kasten von Frederik Rönnow, der Ball rauschte nur einen Meter vorbei (16.). Andrichs Dropkick war der Auftakt für eine wahres Sturmhoch der Berliner. Bülters Kopfball wurde über das Tor gelenkt, die anschließende Ecke landete bei Grischa Prömel, der per Seitfallzieher seinen Meister in Rönnow fand. Der junge Schalker Keeper war auch wenige Sekunden später zur Stelle. Wieder Andrich, wieder eine Trimmel-Ecke: Dies mal zimmerte der Mittelfeldmann den Ball aus 25 Metern auf das Tor. Rönnows Reflex verhinderte eine verdiente Union-Führung (21.).

In Halbzeit zwei ging es nahtlos weiter mit dem Duell Rönnow gegen Union. Bülters Hereingabe landete auf dem Fuß von Christopher Lenz, und schließlich in den Händen von Rönnow. Wenig später war dann aber auch Rönnow nur der zweite Gewinner. Nach einer Flanke von Trimmel verwandelt Friedrich per Kopf ins lange Ecke zum 1:0 (56.) – überfällig und verdient. Dass Schalke in der 69. Minute durch Goncalo Pacienca ausgleichen konnte, kam aus dem Nichts.

Und war besonders ärgerlich, weil die Hausherren plötzlich viel besser im Spiel waren. Für Union ging es nur noch darum, den Mindestlohn von einem Punkt am Ende wirklich mit in die Hauptstadt zu nehmen. Immerhin das gelang dann auch.

Mehr über den 1. FC Union lesen Sie hier.