Union sorgt sich um Prömel

Berlin. In der Aufstiegssaison war er das Herz der Mannschaft, in den ersten beiden Bundesliga-Partien des 1. FC Union gegen RB Leipzig (0:4) und beim FC Augsburg (1:1) spielte Grischa Prömel jeweils die komplette Spielzeit.

Im Duell am Sonnabend gegen Werder Bremen (15.30 Uhr, Alte Försterei) wird der Mittelfeldspieler jedoch erneut fehlen, wie schon zuvor gegen Borussia Dortmund (3:1). Nicht ausgeschlossen, dass Trainer Urs Fischer sogar noch länger auf Prömel verzichten muss.

Eine Knieverletzung macht dem 24-Jährigen zu schaffen. „Bei Grischa hat es zwischendurch nicht so schlecht ausgesehen, jetzt gab es wieder einen kleinen Rückschritt“, sagte Coach Fischer.

Auch Ingvartsen, Hübner und Schlotterbeck fehlen

Noch am Mittwoch hatte er mit der Mannschaft mittrainiert, in den vergangenen Tagen „manchmal auch individuell“, so Fischer. Doch auf die Mehrbelastung hat sein Knie offenbar nicht gut reagiert.

Gegen Dortmund entschied sich der Trainer für das Duo Robert Andrich und Manuel Schmiedebach im defensiven Mittelfeld. Eine Variante, die auch gegen die Bremer denkbar ist.

Neben Prömel fallen mit Marcus Ingvartsen, Keven Schlotterback und Florian Hübner drei weitere Profis definitiv aus. Offensivmann Ingvartsen (23) fehlt noch wegen eines Muskelfaserrisses, Innenverteidiger Schlotterbeck (22) ist noch für das Bremen-Spiel gesperrt und Abwehrmann Hübner (28) kämpft nach seiner Kapselverletzung immer noch um Anschluss.

Mehr über Union lesen Sie hier.