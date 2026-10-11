Spontanes Testat, das lieben wir doch. Und damit auch von mir einen guten Morgen in die Herbstkühle hinein! Ich gebe zu, dass ich mich erst einlesen musste, als Herthas Trainer auf der Pressekonferenz plötzlich vom Fürther Flachpass sprach. Dachte kurz, das ist vielleicht ein bayrischer Pejorismus. Es handelt sich tatsächlich um den ästhetisch wertvollen und zugleich erfolgreichen Spielstil der Fürther unter dem englischen Trainer William Townley in den 1910er- und 1920er-Jahren, der auf Kurzpasskombination beruhte – quasi das fränkische Tiki-Taka. Die Devise lautete: „Stoppen, schauen, spielen“. So werden wir es auch gleich auf unserer Anfahrt Richtung Olympiastadion halten – stoppen, aussteigen, schauen, Spiel tickern. Bis dahin, lieber Nelis, kannst du ja mal nachschlagen, wen die Fürther mit ihrem Joga Bonito Ende der Zwanziger gleich zweimal im Endspiel um die deutsche Meisterschaft schlugen? Ihr ahnt es...