Nach der langen Länderspielpause geht es für Hertha BSC am Sonntag bei der Rückkehr in die Zweite Liga darum, den perfekten Saisonstart fortzusetzen. Mit der SpVgg Greuther Fürth ist ein besonderer Gegner zu Gast (13.30 Uhr, Olympiastadion). Trainer Stefan Leitl und Mittelfeldstratege Paul Seguin stiegen mit den Franken 2021 in die Bundesliga auf.
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Podcast-Folge
Immer Hertha – Zurück zu Hause
Immer Hertha
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