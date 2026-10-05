Die Profis von Hertha schwimmen in dieser Saison auf einer historischen Erfolgswelle. In der ersten Länderspielpause der neuen Spielzeit gilt es daher, den Schwung weiter mitzunehmen. Die Frauen stehen derweil jetzt vor dieser ersten Länderspielpause – und haben sie sich am Sonntag mit einem Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim II versüßt. Am Montag begann für das Männerteam von Chefcoach Stefan Leitl die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel.

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Podcast-Folge Immer Hertha – Länderspielpause: Bubis, Frauen, Leihspieler im Check Immer Hertha 28 Min. 28 Min. Facebook X WhatsApp E-Mail

Paul Gorgas Zeefuik bricht Training ab Am Montagvormittag startete Hertha BSC auf dem Schneckendorffplatz in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Fürth am Sonntag. Einige Nationalspieler fehlten der Trainingsgruppe von Chefcoach Stefan Leitl noch. Auch Marton Dardai, Mayson Grothe und Kian Todorovic blieben in der Kabine. Gustaf Nilsson und Jerome Diallo arbeiteten individuell auf dem Platz. Den musste wiederum Deyovaisio Zeefuik vorzeitig verlassen, nachdem er in einem Zweikampf einen Schlag aufs rechte Knie bekommen hatte. Mit einer Bandage verließ der niederländische Außenverteidiger das Feld, ging selbstständig in die Kabine. Am Nachmittag steht um 16 Uhr eine weitere öffentliche Einheit an. Die Profis von Hertha BSC am Montag im Training. Foto: Paul Gorgas 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Gute Stimmung in Westend: So wahrscheinlich ist ein Hertha-Aufstieg Hertha BSC reitet die Erfolgswelle. Wie erfolgreich die neue Spielzeit für den Berliner Zweitligisten wird, muss sich noch zeigen. Aber eine repräsentative Umfrage von ONE8Y im Auftrag des Tipico Sportdatencenters bescheinigt dem Klub aus Westend viel Positives: Etwa die Hälfte der Befragten glaubt, dass Josip Brekalo und Co. einen neuen Punkterekord im Bundesliga-Unterhaus aufstellen könnten. Diesen hat Hertha in der Saison 2012/2013 aufgestellt. Unter Jos Luhukay holten Ronny, Adrian Ramos und Sandro Wagner damals 76 Punkte.



Auch Benny Hupfer, Analyst im Sportdatencenter von Tipico, traut dem aktuellen Team der Alten Dame laut einer Mitteilung einiges zu: „Unter den bisherigen Spielen war kein Sieg dabei, der mit großem Spielglück entschieden wurde. Bei der Hertha passt aktuell einfach alles.“ Eine Aufstiegswahrscheinlichkeit liegt laut den Berechnungen des Wettanbieters bei knapp 72 Prozent. Es werde jedoch ein spannender Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga. Tipico zufolge werden Nürnberg und Wolfsburg dabei ein Wörtchen mitreden wollen. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Tickaroo Live Blog Software

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BM mit Material von dpa/sid/afp