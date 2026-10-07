Die Länderspielpause ist für Hertha BSC endlich beendet. Noch am Dienstag waren Nationalspieler im Einsatz. Am Donnerstag kann Chefcoach Stefan Leitl wieder seine komplette Mannschaft auf dem Schenckendorfplatz versammeln. Am Sonntag steht dann das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth im Olympiastadion an.
Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.
Podcast-Folge
Immer Hertha – Länderspielpause: Bubis, Frauen, Leihspieler im Check
Immer Hertha
- Testspiel-Doppelpack: Gleich mehrere Profis verpassen neuen Schwung
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Meinung: Wer bei Hertha BSC der große Gewinner des erfolgreichen Saisonstarts ist
- Kolumne Immer Hertha: Wie mit Hertha BSC inzwischen Politik gemacht wird
- Podcast: Döner-Lohn dank Thorsteinsson
Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.
BM mit Material von dpa/sid/afp