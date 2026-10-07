Nach Karriereende im Profibereich: Diego Demme spielt jetzt Icon League

Diego Demme bleibt dem aktiven Fußball erhalten. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler, der Ende September seine Profikarriere bei Hertha BSC für beendet erklärt hatte, schnürt künftig in der Icon League seine Schuhe, wie sein neues Team Plyrs United auf Instagram bekannt gab.

Teamheads sind die beiden ehemaligen Fußballer Claudio Pizarro und Franck Ribéry sowie Eishockey-Profi Leon Draisaitl. Die vom früheren Nationalspieler Toni Kroos und dem Influencer Elias Nerlich gegründete Hallenfußball-Liga geht in ihre fünfte Saison.

Demme spielte in seiner Profikarriere auch für RB Leipzig und SSC Neapel und hat nach dem Auslaufen des Vertrags mit Hertha BSC im vergangenen Sommer gemeinsam mit einem Geschäftspartner zwei Pizzerien eröffnet. Zudem gab es Gespräche mit dem Brandenburg-Ligisten SV Viktoria Potsdam, dem sich Demme Vereinskollege bei Hertha, Toni Leistner, angeschlossen hat.