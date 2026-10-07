Die Länderspielpause ist für Hertha BSC endlich beendet. Noch am Dienstag waren Nationalspieler im Einsatz. Am Donnerstag kann Chefcoach Stefan Leitl wieder seine komplette Mannschaft auf dem Schenckendorfplatz versammeln. Am Sonntag steht dann das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth im Olympiastadion an.

Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.

255004_234_cover.jpg
Immer Hertha – Länderspielpause: Bubis, Frauen, Leihspieler im Check
Immer Hertha
 

Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.

BM mit Material von dpa/sid/afp