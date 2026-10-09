Sonntag ist es soweit: Hertha BSC empfängt SpVgg Greuther Fürth im Olympiastadion zum Heimspiel nach der XXL‑Länderspielpause. Vorab stellt der Berliner Zweitligist aber noch klar, welche neuen Regeln im heimischen Stadion ab dem Familienspieltag gelten sollen. Denn Influencer, die ihr mitgefilmtes Fußballerlebnis kommerziell verwerten, können künftig hinausgeworfen werden.

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BM mit Material von dpa/sid/afp