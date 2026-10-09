Sonntag ist es soweit: Hertha BSC empfängt SpVgg Greuther Fürth im Olympiastadion zum Heimspiel nach der XXL‑Länderspielpause. Vorab stellt der Berliner Zweitligist aber noch klar, welche neuen Regeln im heimischen Stadion ab dem Familienspieltag gelten sollen. Denn Influencer, die ihr mitgefilmtes Fußballerlebnis kommerziell verwerten, können künftig hinausgeworfen werden. Am Freitag folgte ein Personalupdate zur anstehenden Heimpartie.
Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.
Podcast-Folge
Immer Hertha – Zurück zu Hause
Immer Hertha
- Testspiel-Doppelpack: Gleich mehrere Profis verpassen neuen Schwung
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Meinung: Wer bei Hertha BSC der große Gewinner des erfolgreichen Saisonstarts ist
- Kolumne Immer Hertha: Wie mit Hertha BSC inzwischen Politik gemacht wird
- Podcast: Döner-Lohn dank Thorsteinsson
Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.
BM mit Material von dpa/sid/afp