Hertha BSC besiegte im Olympiastadion auch die SpVgg Greuther Fürth 2:1 und thront nun mit etwas Abstand an der Spitze der Unterhaustabelle. Am Montag stand das Spielersatztraining auf dem Plan. Schon am Freitag wartet in Kiel die nächste Auswärtsaufgabe auf die Mannschaft von Chefcoach Stefan Leitl. Offen ist, ob der schwedische Angreifer Nilsson dann dabei sein kann.
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Podcast-Folge
Immer Hertha – Fürth, VAR, Freudentaumel!
Immer Hertha
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BM mit Material von dpa/sid/afp