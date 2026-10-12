Hertha BSC besiegte im Olympiastadion auch die SpVgg Greuther Fürth 2:1 und thront nun mit etwas Abstand an der Spitze der Unterhaustabelle. Am Montag stand das Spielersatztraining auf dem Plan. Schon am Freitag wartet die nächste Auswärtsaufgabe auf die Mannschaft von Chefcoach Stefan Leitl.

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Immer Hertha – Fürth, VAR, Freudentaumel!
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BM mit Material von dpa/sid/afp