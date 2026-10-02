Die Profis von Hertha schwimmen in dieser Saison auf einer historischen Erfolgswelle. In der ersten Länderspielpause der neuen Spielzeit gilt es daher, den Schwung weiter mitzunehmen. Bei einem ersten Testspiel durften für das Team von Cheftrainer Stefan Leitl auch einige Reservisten ihr Können unter Beweis stellen. Für Ex-Hertha-Profi Dawid Kownacki traf das in dieser Saison bei seinem Stammverein Werder Bremen nie zu: Nach seiner Leih-Rückkehr wurde der Vertrag des Stürmers ohne einen einzigen Einsatz am Mittwoch aufgelöst. Luca Schuler steht dafür noch auf der Gehaltsliste bei den Berlinern – und am Freitag schoss er mit einem Doppelpack ein 2:2 (0:1) im Test beim FC Augsburg heraus.

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Wichtige Updates Erfolgreicher Test für die Hertha-Profis in Zehlendorf Update zur Nilsson-Verletzung Nächstes Mannschaftstraining am 28. September Neuer Hertha-Profi rechnet mit Sandro Wagner ab – „Hielt mich für eine Ratte“ Nelis Tom Heidemann Und hier geht's zur Analyse

Herthas Test in Augsburg bringt eine bahnbrechende Erkenntnis für Trainer Leitl Das 2:2 beim Bundesliga-Vierten bringt den Berlinern eine wichtige Gewissheit. Luca Schuler egalisiert den Rückstand fast im Alleingang. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Und Schluss! Mit dem 2:2 ist das Spiel jetzt beendet – das war ein durchaus überzeugender Auftritt von Hertha und ist leistungsgerecht. Die ausführliche Analyse folgt gleich auf morgenpost.de! 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Schuler knipst erneut – Ausgleich! Ist das jetzt der berühmte Ketchupflascheneffekt? Niklas Hildsebrandt schaltet schnell und bedient Luca Schuler mit dem ersten Kontakt, der frei vor dem Augsburger Tor cool bleibt und zum Ausgleich vollendet (75.)! 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Schuler trifft zum Anschluss! Und dann findet der Ball doch noch endlich seinen Weg ins Tor: Josip Brekalo bedient Luca Schuler im Strafraum, dessen Abschluss abgefälscht im Netz des Bundesligisten landet. Das wird dem zuletzt schier vom Unglück verfolgten Stürmer sicher gut tun! Es steht nur noch 1:2, es sind noch etwas mehr als zwanzig Minuten zu spielen.



🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Hertha scheitert wieder am Alu – Augsburg erhöht Das ist bitter: Kurz nach der Pause hat Hertha durch einen Distanzschuss von Sessa den dritten Aluminiumtreffer dieses Spiels (54.), dann kommt der Mittelfeldspieler beim nächsten Gegentreffer einen Schritt zu spät: Einen Querpass auf Claude-Maurice versuchte Sessa abzufangen, doch der Franzose war ihm da schon entwischt und schob zum 2:0 ein. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Halbzeit in Augsburg Mit dem 0:1 aus Hertha-Sicht geht es in die Pause. Dafür brauchen sich die Berliner nicht zu grämen, das war ein anständiger Auftritt. Aber auf der anderen Seite steht heute nun mal ein eiskalter Bundesligist, der Sessas Ballverlust direkt bestrafte. Hertha hat aber natürlich auch in dieser Saison schon gezeigt, wie man mit Rückständen umgeht – deshalb sind wir gespannt auf den zweiten Durchgang! 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Augsburg führt - Ribeiro macht das 1:0 Und dann fällt doch das Tor für den Bundesligisten: Kevin Sessa wird im Mittelfeld durchaus rustikal vom Ball getrennt, doch die Pfeife des Schiedsrichters Wolfgang Haslberger bleibt stumm. Den folgenden Augsburger Fernschuss kann Gersbeck nur zur Seite abwehren, wo Rodrigo Ribeiro abstaubt und zum 1:0 einschiebt. Hertha schüttelt sich aber nur kurz: Im direkten Gegenzug trifft Josip Brekalo das Lattenkreuz.Auch Jelani Ndi hatte vor wenigen Minuten schon einmal das Aluminium getroffen. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Offenes Spiel: Noch 0:0 Zur Mitte der ersten Hälfte ist es ein völlig offenes Spiel. Hertha hatte einen starken Start und durch Julian Eitschberger gleich eine gute Einschusschance (2.), zuletzt kam der Bundesligist etwas mehr auf. Aber auch die Berliner spielen nach wie vor munter mit, es ist gut anzuschauen! 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Hertha heute zu Gast in Augsburg Gleich um 13 Uhr ist der blau-weiße Hauptstadtklub beim Bundesligisten FC Augsburg gefordert. Da das Spiel nur hinter einer Paywall verfolgt werden kann, versorgen wir euch hier mit allen Updates. Das ist die Startaufstellung: Gersbeck - Eitschberger, Klemens, Kolbe, Zeefuik - Seguin, Sessa - Ndi, Gouram, Brekalo - Grönning. Ex-Augsburger Mads Pedersen sitzt zunächst nur auf der Bank. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Werder löst Vertrag mit Kownacki auf Die Hertha-Spieler aus der vergangenen Saison hat es in alle Ecken der Welt verschlagen. Einer der 16 Abgänge ist jetzt allerdings vertragslos: Wie Bundesligist Werder Bremen mitteilte, wurde der Vertrag mit Stürmer Dawid Kownacki aufgelöst. Klub und Spieler hätten sich "einvernehmlich darauf verständigt".



In Berlin hatten viele letztes Jahr große Hoffnungen in den polnischen Stürmer gesetzt, der in einer Spielzeit aber nur zu 21 Einsätzen und fünf Toren kam. Nach Leih-Ende kehrte er zurück zu seinem Stammverein nach Bremen, wo er dem Vernehmen nach in der Transferperiode ein Verkaufskandidat war. Es fand sich offenbar kein passender Abnehmer – und nun ist Kownacki gratis auf dem Markt. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Erfolgreicher Test für die Hertha-Profis in Zehlendorf Am Dienstagabend hat Hertha BSC sein Testspiel bei Hertha 03 Zehlendorf mit 3:1 (1:1) gewonnen. Vor 3323 Zuschauern konnte Soufian Gouram in der 18. Minute den Führungstreffer markieren. Dominik Kruska ließ die Gastgeber aber schon wenig später jubeln (29. Minute). Noch vor der Pause wechselte Cheftrainer Stefan Leitl gleich fünfmal. Dabei kam unter anderem der 17-jährige Pino Will aufs Feld. Der U-19-Spieler traf in der 64. Minute per Kopf zur erneuten Führung der „großen Hertha“. Und in der 82. Minute machte er den Deckel auf die Partie.



So spielte Hertha in Zehlendorf:

Goller – Zeefuik (60. Eitschberger), Klemens (46. Schopper), Kolbe (34. Telib), Pedersen (34. Will) – Sessa (34. Todorović), Seguin (34. Wosnitza) – Ndi (46. Aslanidis), Gouram (60. Wehbe), Brekalo (C) (34. Hildebrandt/71. Križić) – Schuler (60. Grønning) 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann Neue Marktwerte: Hertha-Spieler steigen Das Portal transfermarkt.de hat die Schätzungen der neuen Marktwerte für die 2. Bundesliga veröffentlicht. Erwartungsgemäß gehören einige Hertha-Spieler nach dem perfekten Saisonstart zu den größten Gewinnern: Julian Eitschberger steigt von 1 Million € auf 3 Millionen €, Soufian Gouram von 125.000 auf 1,5 Millionen € und Linus Gechter von 3,5 Millionen € auf 4,5 Millionen €. Wertvollster Spieler der Zweiten Liga ist Nürnbergs Mohammed Ali Zoma, der von 8 auf 20 Millionen € gestiegen ist. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Demme und Leistner spielen für Potsdamer Sechstligisten Die beiden Ex-Herthaner Diego Demme und Toni Leistner gehen künftig für den Potsdamer Sechsligisten Viktoria Potsdam auf Punktejagd. Bei Facebook verkündete der Amateurverein: "Was für ein Transfer! Nach dem überraschenden Ende seiner Profikarriere bei Hertha BSC und seinem neuen Lebensmittelpunkt in Potsdam war für Toni schnell klar: Die Fußballschuhe bleiben noch an den Füßen. Für sein neues Kapitel auf dem Platz hat er sich den SV Viktoria Potsdam ausgesucht!"



Wenige Tage nach dem Ende seiner Profikarriere schließt sich zudem auch der frühere Fußball-Nationalspieler Diego Demme dem Sechsligisten an. Der 34-Jährige, der im DFB-Trikot einmal zum Einsatz kam, läuft künftig ebenfalls für Viktoria Potsdam auf, wie Trainer David Karaschewitz der "Märkischen Allgemeinen" bestätigte.



Sowohl Leistner als auch Demme hatten zuvor ihr Karriereende verkündet. So ganz ohne Fußball geht es dann wohl aber doch nicht. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Nach kurzer Pause: So sieht die Woche der Hertha-Profis aus Die erste Woche der Länderspielpause ist überstanden. Am heutigen Montag geht es für die Männer von Stefan Leitl wieder ins Mannschaftstraining. Um 14 Uhr wird auf dem Schenkendorffplatz beherzt gegen den Ball getreten.

Und so sehen die Trainingstage in dieser Woche aus: Mo: 14 Uhr

Di: Testspiel gegen Hertha 03 Zehlendorf (18 Uhr)

Mi: 10.30 Uhr

Do: nicht öffentlich

Fr.: Testspiel gegen den FC Augsburg (13 Uhr)

Sa: frei

So: frei Wem die Spiele von Josip Brekalo und Co besonders fehlen, der kann ab heute Abend um 18 Uhr den erfolgreichen Saisonstart Revue passieren lassen. Dann wird auf YouTube der erste Teil der neuen Doku-Serie veröffentlicht. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nelis Tom Heidemann U23 mit Remis gegen Zwickau Grüße aus dem sonnengefluteten Amateurstadion am Wurfplatz, wo Herthas U23 heute ein 1:1 gegen den FSV Zwickau geholt hat. Vor 690 Zuschauer gingen die Berliner zunächst durch einen Treffer des stark aufspielenden Elijas Aslanidis in Führung (26. Minute), ehe Zwickau im zweiten Durchgang ausglich (73.). 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

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BM mit Material von dpa/sid/afp