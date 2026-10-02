Die Profis von Hertha schwimmen in dieser Saison auf einer historischen Erfolgswelle. In der ersten Länderspielpause der neuen Spielzeit gilt es daher, den Schwung weiter mitzunehmen. Bei einem ersten Testspiel durften für das Team von Cheftrainer Stefan Leitl auch einige Reservisten ihr Können unter Beweis stellen. Für Ex-Hertha-Profi Dawid Kownacki traf das in dieser Saison bei seinem Stammverein Werder Bremen nie zu: Nach seiner Leih-Rückkehr wurde der Vertrag des Stürmers ohne einen einzigen Einsatz am Mittwoch aufgelöst. Luca Schuler steht dafür noch auf der Gehaltsliste bei den Berlinern – und am Freitag schoss er mit einem Doppelpack ein 2:2 (0:1) im Test beim FC Augsburg heraus.

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Immer Hertha – Döner-Lohn dank Thorsteinsson
Immer Hertha
 

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BM mit Material von dpa/sid/afp