5:0 gegen Fürth: Hertha BSC feiert den ersten Sieg der Saison

Hertha BSC beendet die punkt- und torlose Misere in der Zweiten Liga mit einem beeindruckenden Sieg gegen Greuther Fürth.

Nach 292 Minuten erlöste Haris Tabakovic (r.) Hertha BSC mit dem ersten Treffer in dieser Zweitliga-Saison.

Berlin. Hertha BSC hat den ersten Sieg der Saison eingefahren und damit den schlechtesten Saisonstart seit 52 Jahren abgewendet. Der Berliner Fußball-Zweitligist gewann am Sonnabend vor 35.291 Zuschauern im Olympiastadion mit 5:0 (2:0) gegen Greuther Fürth.

Nach 292 torlosen Minuten fiel der erste blau-weiße Treffer in der Zweiten Liga dank eines Fehlers von Fürth-Keeper Jonas Urbig. Der Torhüter der Gäste bekam den Ball nach einem scharfen Rückpass nicht unter Kontrolle und schoss den heraneilenden Haris Tabakovic an, der den Ball so ins Tor lenkte (23. Minute).

Winkler mit erstem Pflichtspieltor als Profi für Hertha BSC

Marten Winkler legte mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Profis des Hauptstadtklubs nach (31.). Und auch Palko Dardai trug sich in Herthas Torschützenliste ein – 30 Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte der Offensivmann eine geschickte Vorarbeit von Tabakovic zum 3:0 (46.).

Selbst als Trainer Pal Dardai sein Personal dreimal tauschen musste, funktionierte die Offensivmaschinerie weiter. Der eingewechselte Gustav Christensen setzte sich auf der linken Seite gut durch und fand in der Mitte den ebenfalls frischen Smail Prevljak– 4:0 (66.). Der Bosnier eroberte wenig später den Ball im Mittelfeld und legte für Tabakovic auf, der zum 5:0 einschob (77.).

