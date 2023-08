Nach Richter-Abgang: Hertha BSC hat einen neuen Kapitän

Hertha BSC wird am Sonnabend gegen Greuther Fürth mit einem neuen Kapitän auflaufen.

Berlin. Es ist eine Entscheidung, die überraschend ist. Und irgendwie auch nicht. Toni Leistner ist der neue Kapitän von Hertha BSC. „Er hat nicht nur das Alter dafür, sondern auch die Erfahrung“, erklärte Trainer Pal Dardai am Donnerstag seine Entscheidung. „Er ist hier angekommen, als wär er schon seit 20 Jahren hier. Er gibt immer gute Tipps, ist ein Teamplayer.“

Der 33-Jährige kam erst Anfang Juli nach Westend, ablösefrei von VV St. Truiden aus Belgiens erster Liga. Seine Vergangenheit beim 1. FC Union, wo Leistner von 2014 bis 2018 gespielt hatte, führte beim blau-weißen Anhang zu viel Kritik.

Leistner mit Maske im Heimspiel gegen Greuther Fürth

Leistner aber erarbeitete sich direkt einen Stammplatz in Herthas Innenverteidigung, überzeugte mit Leistung und Mentalität, ging voran. Auch beim 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den Hamburger SV, als Leistner nach einem Zweikampf einen Nasenbeinbruch davontrug. Am Sonntagmorgen folgte direkt die OP.

Seitdem ist der Abwehrchef ein wenig lädiert unterwegs, soll am Sonnabend im Heimspiel gegen Greuther Fürth (13 Uhr, Sky) mit Maske spielen. „Großer Respekt, dass er mit so einer Sache spielen will“, sagte Trainer Dardai. „Ich glaube, das ist noch einen Tick zu früh, aber er will unbedingt.“

Reese als Ersatzkapitän für Hertha BSC möglich

Sollte sich Leistner wegen der Gesichtsverletzung doch noch abmelden müssen, gelten Fabian Reese oder Marton Dardai als Kandidaten für die Binde. Eine Neubesetzung der Position war nötig geworden, weil sich Marco Richter am Dienstag zum FSV Mainz 05 verabschiedete. Der 25-Jährige hatte in den ersten Wochen der Saison das Kapitänsamt inne.

