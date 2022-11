Für Hertha BSC geht es jetzt nur noch um Platz drei

Hertha BSC verliert im Halbfinale des Wörthersee Cups und spielt am Sonntag gegen den Grazer AK um Rang drei.

Berlin. Hertha BSC hat das Finale des Wörthersee Cups verpasst. Der Berliner Fußball-Bundesligist verlor am Sonnabend im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt mit 6:7 (3:3, 1:1) nach Elfmeterschießen gegen Drittligist 1860 München. Am Sonntag geht es für den Hauptstadtklub im Spiel um Platz drei gegen den österreichischen Zweitligisten Grazer AK.

Die Tore für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz erzielten Wilfried Kanga (41. Minute) und Dodi Lukebakio (86.). Das zwischenzeitliche 2:1 hatte Quirin Moll per Eigentor gemacht (54.). Im Elfmeterschießen war es schließlich Deyovaisio Zeefuik, der den letzten Elfmeter an die Latte setzte.

Hertha BSC am kommenden Sonnabend gegen Ludwigsfelde

Hertha hatte den Trip nach Klagenfurt eingeschoben, um in der langen Winterpause im Spielrhythmus zu bleiben. Chefcoach Schwarz wechselte viel, spielte unter anderem mit Philip Sprint (29) aus Herthas zweiter Mannschaft im Tor, weil Stammtorhüter Oliver Christensen ebenso bei seinem Nationalteam weilt wie die Nachwuchs-Keeper um Tjark Ernst. Nader El-Jindaoui feierte sein Debüt für die Profis.

Nach dem Spiel um Platz drei am Sonntag (14 Uhr) geht es für den blau-weißen Tross zurück nach Berlin. Das nächste Testspiel steht dann am kommenden Sonnabend gegen Ludwigsfelde (13 Uhr).

