Hertha BSC entflieht dem tristen Berliner Winter

Hertha BSC absolviert im Januar ein Trainingslager in den USA. Ende November Testturnier in Klagenfurt.

Berlin. Hertha BSC zieht es in die Sonne: Der Berliner Fußball-Bundesligist nutzt die lange Winterpause und wird Anfang Januar ein Trainingslager in den USA beziehen. Vom 3. Januar bis zum 14. Januar wird Trainer Sandro Schwarz mit seiner Mannschaft in der IMG Academy in Bradenton, Florida arbeiten.

Dann sind auch die Spieler wieder an Bord, die im November und Dezember (20. November bis 18. Dezember) bei der Weltmeisterschaft in Katar mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Damit der Rest in Westend nicht aus dem Tritt kommt, reist Hertha nach Klagenfurt.

Dreieinhalb Wochen Weihnachtsurlaub bei Hertha BSC

Dort findet am 19./20. November ein international besetztes Turnier mit SK Austria Klagenfurt, TSV 1860 München und York United FC statt. Anschließend sind weitere Testspiele am 26. November, am 1. oder am 3. sowie am 7. Dezember geplant. Die Gegner stehen noch nicht fest.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am 8. Dezember schickt der Hauptstadtklub seine Mannschaft dann in den Urlaub, ehe am 2. Januar mit Leistungstests und einen Tag später mit dem Abflug Richtung USA die Vorbereitung auf den Bundesliga-Auftakt am 21. Januar in Bochum aufgenommen wird.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.