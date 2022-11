Hertha BSC: 2:0 gegen Köln – Hertha überwintert auf Rang 15

Hertha verabschiedet sich mit einem Heimsieg gegen Köln in die WM-Pause. Kanga und Richter treffen für die Berliner.

Die Profis von Hertha BSC gehen mit einem Jubel in die Winterpause.

Berlin. Hertha BSC verabschiedet sich mit einem Heimsieg in die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz bezwang am Sonnabend den 1. FC Köln mit 2:0 (1:0) und verlässt damit den Relegationsplatz. Hertha überwintert auf Bundesligarang 15.

Wilfried Kanga brachte Hertha bereits in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. Es war das zweite Saisontor des Stürmers. In der Folgezeit hatte Hertha Glück, dass die Kölner keine ihrer hochkarätigen Chancen zum Ausgleich nutzen konnten.

Nach dem Seitenwechsel war es Marco Richter, der für die Berliner vor 60.827 Zuschauern im Olympiastadion erhöhte. Danach hatte Hertha das Geschehen im Griff.

