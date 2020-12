Berlin-Derby: Auf der Suche nach dem Kick

Ob es in einer falschen Fußball-Welt ein richtiges Derby geben kann? Ich gebe zu: Ich bin äußerst skeptisch. Prestige-Duelle wie jene zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) leben nun mal von den Emotionen der Fans, von Ektase und Lärm, vom kollektiven Hoffen und Bangen, das bei keinem Spiel so ausgeprägt ist wie beim Kräftemessen mit dem Lokalrivalen. Und mag das Match auch noch so spektakulär sein: Erst, wenn das Stadion bis auf den letzten Platz besetzt ist und jeder Fan seine fußballerische Festtagsgarderobe trägt, liegt dieses elektrisierende Flirren in der Luft, das sich von keinem Show-Effekt der Welt simulieren lässt.

Im Olympiastadion wird davon am Freitag nichts zu spüren sein. Coronavirus, Inzidenzzahlen und Kontaktbeschränkungen haben Fußballspielen mit Publikum ein P vorgesetzt. Stadion-Euphorie? Pustekuchen. Und jetzt? Nun, was für Berlinerinnen und Berliner im Allgemeinen gilt, gilt für Hertha-Fans ja erst recht: Im Umgang mit frustrierenden Situationen hat man sich eine gewisse Routine zugelegt. Aus der Bahn werfen lässt man sich also nicht, stattdessen sucht man Wege, um doch noch zum Ziel zu kommen. Anruf bei Knut Beyer, Autor des Buches „111 Gründe, Hertha BSC zu lieben“, Mit-Initiator der Initiative Blau-Weißes Stadion und Hertha-Fan seit einer gefühlten Ewigkeit. „Bei Derbys, auch bei denen in den Siebzigern gegen Tennis Borussia, sind meine Gedanken normalerweise eine Woche lang nur ums Spiel gekreist“, erzählt er. Davon könne momentan zwar keine Rede sein, doch das Derby allein im stillen Kämmerlein zu verfolgen, kommt für Beyer nicht infrage. So wie bei den bisherigen Geisterspielen wird er sich mit anderen Hertha-Junkies in einer virtuellen Fan-Kneipe treffen, sodass sie in einem großen Videochat miteinander verbunden sind. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Die Einwahldaten gibt es am Freitag über die Internetseite facebook.com/AktionHerthakneipe. Wer sich in der virtuellen Welt weniger zu Hause fühlt, kann immer noch zur Old-School-Variante greifen, dem Telefon. „Das haben wir während der Geisterspiele auch schon mit ein paar Leuten gemacht“, erzählt Fan-Urgestein Manfred Sangel, 30 Jahre lang Macher des Fanradios Hertha-Echo: „Dann hat man wenigstens mal wieder miteinander gesprochen.“ Wesentlich komplizierter wird die Angelegenheit für Ultras und Mitglieder der aktiven Fan-Szene, für die Spiele ohne Stadionzuschauer ein Sinnbild dessen sind, was im Profi-Fußball falsch läuft. Ihr Vorwurf: Gekickt werde nur noch für das TV-Publikum und die Sponsoren, der Sport verkomme zum seelenlosen Produkt. Geisterspiele lehnen sie daher entschieden ab, doch natürlich hat ihr Herz in der Pandemie nicht aufgehört, für Hertha zu schlagen. Die Folge ist ein Zwiespalt, der sich kaum kitten lässt. „Das ist die reinste Qual“, sagt ein Hertha-Fan Mitte 20, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Statt ein Hochfest des Fan-Jahres zu zelebrieren, behilft sich das Gros der aktiven Fan-Szene momentan mit blankem Pragmatismus. Zwei Personen, ein Bildschirm samt Account des übertragenden Streaming-Dienstes DAZN und ein gut gefüllter Kühlschrank – das muss reichen. Auffällig: Egal, wie die Anhänger das Derby verbringen oder aus welcher Generation sie stammen, in einem waren sich die Hertha-Fans einig. Die Nacht-und-Nebel-Aktion ihres Klubs, ganz Berlin mit blau-weißen Fähnchen zu schmücken, war das richtige Signal zur richtigen Zeit. „Da hat jeder Berliner mitgekriegt, dass etwas in der Luft liegt“, sagt Knut Beyer. Tatsächlich scheint die Werbe-Maßnahme jener Funke gewesen zu sein, der das Derby-Feuer entfacht hat, schließlich waren die Flaggen selbst im Union-Lager Gesprächsthema Nummer eins. Die Reaktionen schwankten dabei zwischen anerkennendem Respekt und dünnhäutigen Schmähungen – kalt ließ die Aktion niemanden. Das beweist: Die Emotionen sind geweckt. Das Derby kann kommen.