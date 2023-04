Halbmarathon 2023 in Berlin live: Favoriten peilen neuen Rekord an

Newsblog Halbmarathon in Berlin: Favoriten peilen neuen Rekord an

In Berlin findet heute der Halbmarathon statt

Etwa 36.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Start

Entlang der Strecke gibt es Sperrungen und Halteverbote

Berlin. Der Halbmarathon in Berlin sorgt am heutigen Sonntag für Lauf-Begeisterung in der Hauptstadt: Etwa 36.000 Sportlerinnen und Sportler gehen an den Start, und viele Tausende feuern die Aktiven entlang der Strecke an. Das Sport-Event verursacht zugleich viele Sperrungen und Einschränkungen im Verkehr. Alle Live-Impressionen vom Berliner Halbmarathon erhalten Sie hier in unserem Newsblog. Lesen Sie auch: Halbmarathon 2023 in Berlin: Strecke & Sperrungen – Das müssen Sie wissen

Halbmarathon in Berlin: Einige hundert Zuschauer fiebern dem Start im Startbereich entgegen

9.40 Uhr: Kurz vor der ersten Startwelle um 10.05 Uhr sind einige hundert Zuschauer schon da, aber es gibt sogar noch Zuschauerplätze ganz vorn am Startbereich. Ernst Stelzl und Marco Fleischmann warten auf den Start ihrer Frauen.

Skater sind auf der Strecke

9.30 Uhr: Die etwas über 1000 Skaterinnen und Skater beim Halbmarathon 2023 in Berlin sind auf der Straße des 17. Juni gestartet. Die schnellste Skater erreichen das Ziel bereits nach etwa einer halben Stunde.

Berlin trägt heute Laufschuh - und warme Sachen

9.25 Uhr: Zwischen Bundeskanzleramt und Reichstagsgebäude wird mit Sprechchören und etwas Pyrotechnik Wettkampf-Stimmung verbreitet. Berlin trägt heute Laufschuh - und warme Sachen, denn es sind nur drei Grad. Immerhin scheint zwischen den Wolken die Sonne durch. Ein Teil des Tiergartens ist zum Durchlaufen zum Start an der Siegessäule für die Teilnehmer abgesperrt. Zuschauer müssen außen herum.

Extra-Fußmarsch vor dem Start

9.13 Uhr: Für die Teilnehmer steht vorm Start noch ein Extra-Fußmarsch an: bis zum Einlass gegenüber des Reichstagsgebäudes. Start ist für die Skater um 9.30 Uhr, für die ersten Läufer um 10.05 Uhr.

Mutter und Tochter gemeinsam am Start

9.05 Uhr: Anke (56) und ihre Tochter Tamara (27) sind aus der Nähe vom Stuttgart zum heutigen Halbmarathon nach Berlin gekommen. Sie laufen regelmäßig Marathons - in Berlin freuen sie sich auf die besondere Atmosphäre „und dass man hier so toll von den Menschen getragen wird“, sagt Anke.

Sperrungen entlang der Strecke abgeschlossen

8.55 Uhr: Die Sperrungen entlang der Strecke des Berliner Halbmarathon sind abgeschlossen. Autos können die Strecke nicht bzw. nur nach Freigabe durch die Verkehrsposten queren. Während des Rennens ist das Queren auch für den Fuß- und Radverkehr nur eingeschränkt möglich. Ein Großteil der Absperrmaßnahmen wird frühestens gegen Mittag wieder aufgehoben, wie eine Tabelle zeigt, die die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bei Twitter veröffentlichte. Weiter heißt es von der VIZ: "Lasst das Auto heute besser stehen und nutzt S+U Bahnen."

Schönen guten Morgen aus der #VIZBerlin. Wir versorgen euch heute mit aktuellen Verkehrsinformationen rund um den #Halbmarathon. Um ca. 08:15 Uhr beginnen die Absperrmaßnahmen der Laufstrecke. Lasst das Auto heute besser stehen und nutzt S+U Bahnen.

Favoriten peilen neuen Streckenrekord an

8.45 Uhr: Wenn es am Sonntagmorgen nicht windig und zu kalt ist, könnten beide Streckenrekorde von 58:42 beziehungsweise 65:02 Minuten in Gefahr geraten. Bei den Männern stehen vier Athleten mit Bestzeiten von unter einer Stunde auf der Startliste - so viele wie noch nie zuvor in Berlin, wie der Veranstalter vorab mitteilte. Der Kenianer Sabastian Sawe führt diese Liste mit einer Zeit von 58:02 Minuten an, sein Landsmann Philemon Kiplimo ist mit 58:11 die Nummer zwei. Er erreichte bereits sieben Mal Ergebnisse unter der prestigeträchtigen Stunden-Barriere. Als Titelverteidiger wird Alex Kibet an den Start gehen. Der Kenianer lief vor einem Jahr in Berlin 58:55. Stärkster Konkurrent der Kenianer dürfte Dominic Lobalu sein, der aus Süd-Sudan kommt, zum Schweizer Refugee-Team des Titelsponsors Generali zählt und bisher 59:12 erreichte.

Bei den Frauen treffen die Crosslauf-Vizeweltmeisterin Tsigie Gebreselama aus Äthiopien und Großbritanniens Laufstar Eilish McColgan aufeinander. Die erst 22-jährige Gebreselama ist mit einer Bestzeit von 65:46 Minuten die schnellste Läuferin auf der Startliste während die zehn Jahre ältere McColgan als britische Rekordhalterin (66:26) ins Rennen geht.

Strecke des Berliner Halbmarathons 2023

Die Strecke des Berliner Halbmarathons ist 2023 gegenüber den Vorjahren unverändert. Gestartet wird auf der Straße des 17. Juni. Nach Umrundung der Siegessäule geht es zunächst weiter zum Ernst-Reuter-Platz und dann über die Otto-Suhr-Allee bis zum Schloss Charlottenburg. Über die Schlossstraße, den Kaiserdamm, die Wundt-, Neue Kant-, und Droysenstraße erreicht der Lauf seinen südwestlichen Zipfel.

Von dort geht es über den Kurfürstendamm Richtung Osten, vorbei an Gedächtniskirche und Breitscheidplatz, weiter über den Tauentzien und die Potsdamer Straße bis zum Potsdamer Platz. Über Wilhelm-, Koch- und Friedrichstraße geht es weiter Richtung Osten bis zur Breiten Straße. An der Rückseite des Stadtschlosses geht es über den Werderschen Markt und die Französische Straße und dort einmal um die Baustelle des Gendarmenmarktes herum. Den Streckenschluss bilden die Glinkastraße und der Boulevard Unter den Linden und von dort zum Zieleinlauf am Brandenburger Tor.

