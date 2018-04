Bayern blicken nach Kiew – mit dem Triple als Ziel

Das Weiterkommen heilt alle Wunden. Hier eine Prellung, dort eine Schramme – vergeht alles. Die Bayern-Profis haben das Champions-League-Halbfinale erreicht. Die Seele jubiliert, das Herz tanzt. Was ist da schon eine starke Oberschenkelprellung (James), eine Knieprellung (Martínez), eine Prellung der linken Schulter (Rafinha) und eine Prellung des Jochbeins inklusive Bluterguss (Lewandowski)?

Erst kommenden Dienstag steht das nächste K.o.-Spiel an, das Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen (20.45 Uhr, ARD). Am Wochenende ist nur Bundesliga. Da kann sich der Meister erholen. Vorher, am Freitag, wird das Mittagessen in der Bayern-Kantine an der Säbener Straße sicher hektisch heruntergeschlungen, denn um 13 Uhr (Sky) steigt in Nyon die Auslosung für das Halbfinale der Königsklasse. Titelverteidiger Real Madrid, der FC Liverpool oder AS Rom? Die Bayern haben erhöhte Temperatur. Diagnose: Akutes Loskugel-Fieber.