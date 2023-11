Doppelagent Ludwig beschert den Füchsen einen wichtigen Sieg

Lasse Ludwig glänzte am Sonntag mit sieben Paraden für die Füchse Berlin. Danach war sein Arbeitstag aber nicht vorbei.

Berlin. Lasse Ludwig schickte ein paar Küsschen ins Publikum, beantwortete drei schnelle Fragen vor der TV-Kamera und verschwand in den Katakomben. Genießen konnte der Keeper der Füchse Berlin seinen starken Auftritt beim 37:31 (16:18) gegen den HSV Hamburg nicht. Der Arbeitstag des 21-Jährigen war schließlich noch nicht vorbei.

In der Max-Schmeling-Halle war am Sonntag Doppelspieltag – vor ausverkauftem Haus mit 9000 Zuschauern. Erst die Handball-Bundesligisten der Füchse, dann Kooperationspartner und Zweitligist Potsdam gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Ludwig steht bei beiden Teams unter Vertrag. Und war deshalb gleich doppelt gefragt.

Stammkeeper Dejan Milosavljev mit schwachem Auftritt

„Das war nicht geplant“, erklärte der Jung-Torhüter, der im Moment den verletzten Viktor Kireev bei den Füchsen vertritt. Weil Stammkeeper Dejan Milosavljev aber einen schwachen Tag erwischte und nicht einen Ball parierte, stand Ludwig schon schneller auf dem Feld, als eigentlich gedacht. In der 28. Minute wechselte Trainer Jaron Siewert den 21-Jährigen ein. Und mit Ludwig kam auch der Erfolg.

„Was Lasse Ludwig da im Tor gemacht hat, hat uns sehr geholfen“, lobte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. In der ersten Hälfte hatte sich die Mannschaft des Tabellenzweiten enorm schwer getan. Hamburg war wacher, offensiv aggressiver und nutzte die löchrige Abwehr der Berliner.

In der zweiten Hälfte drehen die Füchse das Spiel

Zwischenzeitlich lagen die Füchse mit drei Toren zurück (14:17/28. Minute). „Unsere Abwehr hat in der ersten Hälfte kaum Zugriff bekommen. Da haben sie uns mit viel Sinn und Verstand auseinandergespielt“, monierte Kretzschmar. „Dejan konnte da nicht so glänzen.“ Trainer Siewert sah das ähnlich: „Wir haben unseren Torhüter teilweise im Stich gelassen, kriegen aber auch die Paraden nicht.“

Deshalb nutzte der Chefcoach der Füchse in der 27. Minute eine Auszeit des HSV und schickte Ludwig zwischen die Pfosten. Seine erste Aktion: Parade. Bis zur Pausensirene verringerten die Berliner den Rückstand auf zwei Tore – und legten nach der Halbzeit so richtig los.

Erst der Ausgleich (19:19/35.), dann die erste Führung der Partie (22:21/38.) und nach einem Fünf-Tore-Lauf war das Spiel gedreht (25:21/43.). Dazwischen lagen diverse Paraden (insgesamt sieben) von Ludwig, der ein Selbstvertrauen ausstrahlte, das nicht jeder 21-Jährige mitbringt.

Videostudium und Abendessen zwischen zwei Spielen

„Er ist fester Bestandteil unsere Mannschaft, er hat in Potsdam zu seiner Form gefunden, nachdem er direkt nach der U21-Weltmeisterschaft ein kleines Loch hatte“, erklärte Sportvorstand Kretzschmar. „Er hat auch durch das Halbfinale gegen Barcelona beim Super Globe Selbstvertrauen bekommen und sich immer mehr Respekt in der Mannschaft erkämpft.“

Dass Ludwig mittlerweile ein fester Bestandteil des Profiteams ist, war eben auch daran zu sehen, dass er sofort im Spiel war. „Ich bin glücklich, dass ich noch ein bisschen Spielzeit bekommen habe und dem Team helfen konnte“, sagte der Keeper, der eineinhalb Stunden später wieder auf dem Feld stehen sollte. In der Kabine wollte er sich noch mal dem Videostudium seines nächsten Gegners widmen, einen Happen essen – und natürlich das Trikot wechseln.

Dreifache Dänenpower beschert Füchsen den Sieg

„Dass er noch mal mit Potsdam spielen darf, da freut er sich bestimmt drüber“, sagte Kretzschmar mit einem Lachen. Dass der 50-Jährige so gute Laune hatte, lag neben Ludwig auch an gleich dreifacher Dänenpower. Hans Lindberg (bester Werfer mit zehn Toren), Lasse Andersson (neun) und Mathias Gidsel (acht) schossen Hamburg beinah im Alleingang ab.

„Das war wirklich souverän“, lobte Trainer Siewert. „Jetzt sind wir froh über die zwei Punkte gegen ein wirklich starkes Hamburg.“ Damit bleibt die erste Niederlage der Saison vor einer Woche in Kiel (26:30) ein Ausrutscher, und die makellose Bilanz gegen Hamburg (keine Niederlage seit HSV-Aufstieg 2021) genauso bestehen wie die Siegesserie im Fuchsbau.

Hamburger Axmann möglicherweise schwerer verletzt

Einen Schreckmoment hatte der Nachmittag dann aber doch. In der 17. Minute landete Hamburgs Dominik Axmann nach einem Wurf unglücklich, knickte mit dem linken Knie weg und signalisierte sofort, dass es für ihn nicht weitergehen würde. Der Rückraumspieler wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gerbacht. „Das sah wirklich nicht gut aus“, sagte HSV-Trainer Torsten Jansen.

Die Füchse gaben dem Gegner die besten Genesungswünsche mit auf die Reise. Und richteten ihren Fokus schon auf die kommende Woche. Am Montag geht es Richtung Frankreich, wo am Dienstag das nächste Gruppenspiel in der European League bei Chambery (18.45 Uhr, Dyn und DAZN) ansteht.

