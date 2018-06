Kreisläufer Koch bleibt ein Fuchs - vier Spieler gehen

Berlin. Johan Koch hat überzeugt! Die Füchsen holten den Kreisläufer im Winter kurzfristig als Ersatz für den verletzten Ignacio Jimenez Plaza von den Kadetten Schaffhausen - nun hängt er noch eine Saison dran. Der Däne verlängert bis 2019.

"Die Verlängerung hat sich Johan Koch durch die großartige Leistung verdient", lobte Hanning den Einsatz des Kreisläufers. "Die Entscheidung ist mir nicht schwergefallen", so Koch, "und ich bin froh, dass die Füchse mir die Gelegenheit gegeben haben." Der Kreisläufer fühlt sich in Berlin sehr wohl und freut sich darüber, wie schnell ihn das Team aufgenommen hat. "Das war einer der schönsten Momente in meiner Karriere", war auch der Europapokaltitel für Koch ein ganz besonders Highlight, "so eine Chance bekommt man nicht oft."

Ignacio Jimenez Plaza verlässt die Füchse

Nachdem sich Kreisläufer Ignacio Jimenez Plaza im September das Kreuzband gerissen hatte, war mit einem Einsatz des Spaniers in der laufenden Saison nicht mehr zu rechnen. Nun endet das Kapitel Füchse für den Spanier. "Es ist sehr schade, dass Ignacio aufgrund seiner Verletzung nicht sein ganzes Potenzial rausholen konnte. Aber ich bin mir sicher, dass wir recht schnell Gelegenheit haben werden ihn in der Bundesliga wiederzusehen."

Drei Jahre war Jimenez bei den Berlinern. "ich bin traurig, weil ich mich nicht im Füchse-Trikot auf dem Spielfeld mit meinen Kollegen verabschieden kann, so wollte ich nicht 'Auf Wiedersehen' sagen. Aber so ist der Spotr und das Leben", sagt der verletzte Jimenez.

Fäth und Vukovic gehen

Ein weiteres Trio verabschiedet sich aus Berlin. Steffen Fäth wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen. Dieser Transfer stand bereits schon länger fest. "Es war eine tolle Zeit in Berlin und ich habe hier viele Freunde gewonnen. Der Europapokaltitel ist für mich etwas ganz Besonderes und wird für mich unvergessen bleiben"; berichtet Fäth, der zwei Jahre für die Berliner spielte.

Steffen Fäth wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen

Foto: pa

Neben Steffen Fäth bleibt auch Drago Vukovic der Bundelsliga erhalten. Der Rückraumspieler wechselt zum VfL Gummersbach. "Drago ist aufgrund seiner Einstellung ein tolles Vorbild. Er hat sich bis zum letzten Moment für den Verein eingesetzt. Viele Spieler hätten nach so einer schweren Verletzung den Weg nicht zurückgefunden. Er hat es mit seinem einzigartigen Willen geschafft," lobt Manager Hanning. Vukovic stand nach seiner schweren Schulterverletzung kurz vor dem Karriereende.

Vukovic wechselt nach Gummersbach

Foto: pa

"Ganz besonders möchte ich mich bei Carsten Köhrbrück und der medizinischen Abteilung bedanken. Ich kann mir immer noch nicht erklären, wie es möglich war, dass ich nach meiner Verletzung wieder spielen konnte", berichtet Vukovic.

Stochl beendet seine Karriere

Der 42-jährige Petr Stochl verabschiedet sich nach zwölf Jahren von den Füchsen und beendet seine Karriere. "Petr Stochl ist die einzige lebende Legende in unserem Klub. Wir haben schon viele große Spieler wie Iker Romero, Torsten Laen und Konrad Wilczynski verabschiedet. Aber wirklich keiner erreicht die Größe von Petr. Er ist ein Muster an Ehrlichkeit, Beständigkeit und Einsatzwille. Er hat immer alle Entscheidungen im Wohle des Vereins akzeptiert und sich immer zurückgenommen, auch wenn er manchmal ganz fest die Faust in der Tasche machen musste", berichtet Manager Hanning.

Stochl und Heinevetter - die beiden waren ein unschlagbares Duo

Foto: pa

Stochl kam 2006 zu den Füchsen nach Berlin. Ein Jahr später stieg er mit den Hauptstädtern in die Bundesliga auf. "Der Aufstieg war mein Traum, deshalb bin ich nach Berlin gekommen", erzählt er. Die Stimmung im Team in den ersten zwei, drei Jahren nach dem Aufstieg sei etwas "ganz Besonderes" gewesen. Die Bundesliga sei für alle noch neu gewesen.

Im Laufe der Jahre gewann Stochl mit den Füchsen 2015 und 2018 den EHF- und 2014 den DHB-Pokal. Außerdem sicherten sich die Berliner 2015 und 2016 den WM-Titel für Club-Teams. Die Teilnahme am Final Four der Champions League in der Saison 2011/2012 gehört gleichsam zu den Highlights seiner Berliner Zeit. "Das war toll", sagte Stochl kurz und bündig.

Fans wählten neues Füchse-Trikot

Ausrüster hummel hat sich wieder etwas einfallen lassen. Wieder wird es ein ganz individuelles Heimtrikot für die Füchse geben, nur dieses Mal gab es gleich drei Entwürfe und die Fans durften abstimmen.

So sieht das neue Trikot der Füchse aus

Foto: Füchse Berlin

Die Füchse-Fans konnten ausführlich die Vorschläge diskutierten und hatten dann eine Woche Zeit um abzustimmen. Mehr als 3.000 Stimmen gingen am Ende ein und letztlich gab es mit 46% einen deutlichen Sieger. Die stilisierte Reichstagskuppel fand den größten Anklang und wird nun das neue Heimtrikot zur Saison 2018/19 zieren.