Erste schwere Verletzung bei den Eisbären Berlin

Berlin. Riesenpech für Lean Bergmann. Der Zugang der Eisbären Berlin hat sich so schwer verletzt, dass er die nächsten drei Monate in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fehlen wird. Der 25-jährige Stürmer ist der erste langfristige Ausfall beim Rekordmeister in dieser Saison.

Für den Angreifer sollte der Wechsel zu den Eisbären Berlin im Sommer ein Neustart sein, nachdem die vergangenen beiden Jahre bei den Adler Mannheim vor allem eine lange Leidenszeit waren. Viele Verletzungen, lange krank wegen einer Herzmuskelentzündung: „Ich bin nie so richtig ins Rollen gekommen“, sagte Bergmann dieser Zeitung vor dem Saisonstart.

Verletzung nach einem Check des Eisbären-Stürmers

Vier Partien sind es nur geworden in der neuen Spielzeit, bis ihn das Schicksal erneut herausforderte. Bei der Partie am 1. Oktober gegen Nürnberg (5:0) zog er sich nach einem von ihm gesetzten Check in der Offensivzone eine Bänderverletzung zu, die am Freitag, wenn die Eisbären beim Spitzenreiter Kölner Haie antreten (19.30 Uhr, MagentaSport), operiert wird. „Er spielt hart, da passiert so etwas“, so Trainer Serge Aubin, der in Köln ebenfalls auf Yannick Veilleux verzichten muss.

Bergmann wollte bei den Berlinern wieder zeigen, warum er einst in der NHL in Nordamerika spielte, arbeitete den ganzen Sommer hart an sich und seiner Form. Ein Treffer gelang dem Stürmer bereits, den vor allem sein intensives, kraftvolles Spiel auszeichnet. Nun muss er den nächsten Rückschlag verkraften und nach der langen Pause einmal mehr von vorn anfangen.

