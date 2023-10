Eisbären Berlin melden sich mit höchstem Saisonsieg zurück

Berlin. Sie gefallen sich bei den Eisbären Berlin. Nicht nur in ihrer Rolle als Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL), sondern auch in den Trikots, die ihnen der Oktober wieder einmal beschert. „Die Jungs sehen gut aus darin“, sagte Zack Boychuk nach dem ersten Auftritt in pinkfarbener Arbeitskleidung, die dem Kampf gegen Krebs zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen soll: „Für so einen guten Zweck macht man das gern.“

Ordentlich Antrieb verliehen die Sondertrikots den Berlinern offenbar auch. Mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) bezwangen die Eisbären die Nürnberg Ice Tigers am Sonntagnachmittag im erst zweiten Heimspiel der neuen Saison. Es war ein wichtiger Erfolg für die Mannschaft von Trainer Serge Aubin, denn nach zuletzt zwei Niederlagen drohte ein Rückschritt ins Tabellenmittelfeld. Durch den höchsten Saisonsieg aber überholte der EHC die Franken und hält Kontakt zur Spitze.

Byron, Eder und Boychuk treffen für die Eisbären Berlin

Aubin war die Bedeutung des Spiels bewusst, deshalb nahm der Coach einige Veränderungen vor. Eric Mik und Michael Bartuli mussten auf die Tribüne, Marco Nowak kehrte zurück und Eric Hördler stand erstmals in dieser Saison im DEL-Team. Zunächst mühten sich die Eisbären, die zuletzt in Schwenningen (1:4) etwas Biss vor dem Tor vermissen ließen. Diesmal gab es einiges Geplänkel, aber nur wenig Zielstrebiges vor den 14.030 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena.

Dennoch gelang durch Leonhard Pföderls erstes Saisontor die Führung (12.). Hin und wieder wurde danach mehr Druck aufgebaut, doch erneut nicht durchgehend konsequent. Nürnberg fand sich wieder besser zurecht. Allerdings nur bis zu Pföderls zweitem Treffer (28.), dem die Berliner eine sehr konzentrierte Phase folgen ließen und die Partie durch Blaine Byron (35./Überzahl) und Tobias Eder (38.) entschieden. Den Vorsprung zu verwalten, fiel den Eisbären, die durch Zach Boychuk noch zum 5:0 kamen (58.) und am Dienstag in Iserlohn antreten (14 Uhr, MagentaSport), nicht schwer.

