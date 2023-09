Rekordmeister greift an

Rekordmeister greift an Bei den Eisbären Berlin ist es nun Zeit für neue Helden

Frederik Tiffels ist einer der neuen deutschen Nationalspieler bei den Eisbären Berlin. Mit ihnen will der Rekordmeister wieder oben angreifen.

Die WM hat die Richtung vorgegeben, die Eisbären Berlin folgen ihr so konsequent wie nie zuvor und wollen so zurück an die Spitze.