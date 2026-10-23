Die BR Volleys richten ihren Blick schon auf die nächste Aufgabe. Nach dem erfolgreichen Bundesliga-Start am Mittwochabend mit dem klaren 3:0-Sieg gegen FT 1844 Freiburg tritt der deutsche Meister bereits am Samstag bei den Grizzlys Giesen in Hildesheim an (19.30 Uhr/Dyn). Trainer Andrea Anastasi warnt vor dem Gegner: „Eines der besten Teams der Liga. Mit einem Trainer, der einen wirklich guten Job macht. Sie sind schon auf einem guten Level.“

Gerade erst am Sonntag haben die Volleys an selber Stätte und gegen denselben Gegner mit viel Mühe den Ligacup gewonnen. „Das ist ein bisschen ironisch. Aber wir mögen es da. Das ist wieder ein guter Test für uns“, sagte Kapitän Ruben Schott. Bei dem 3:2-Sieg musste der Titelverteidiger bis in den Tiebreak gehen. „Die haben uns in der jetzigen Phase alles abverlangt. Von daher ist es für uns super, dass wir gleich wieder so ein Topspiel haben“, sagte Schott weiter.

Mögliche Rotation gibt Anastasi neue Optionen für die Saison

Schott wünscht sich deshalb erneut so einen fordernden Gegner. „Ich würde mich freuen, wenn sie wieder an die Leistung im Ligacup anknüpfen könnten. Wir brauchen solche Spiele auf hohem Niveau“, sagte er. Denn auch wenn der Auftritt gegen Freiburg sehr souverän war, „wir haben noch viel vor uns. Wir sind noch lange nicht perfekt“, sagte Trainer Anastasi.

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Freiburg war noch nicht der Maßstab. Zu müde waren die Breisgauer bei ihrem fünften Spiel in sechs Tagen. Ein Problem für alle Teams, die beim Ligacup dabei waren. Deshalb war es umso wichtiger für Trainer Anastasi, dass er gegen Freiburg Stammkräfte wie Florian Krage-Brewitz und Alexandru Rata schonen konnte. „Die hatten im Sommer wenig Pause, waren zuletzt sehr gut, aber auch müde“, sagte der Volleys-Coach.

dpa