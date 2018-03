Trainer Moculescu spricht vom Titel

Berlin. Die Berlin Volleys wollen ihren Auftaktsieg im Playoff-Viertelfinale möglichst schnell veredeln. Der Hauptstadtklub tritt nach dem 3:0-Heimerfolg am Samstag (20 Uhr) bei der SVG Lüneburg in der UC Arena von Hamburg an. "Wir dürfen uns nicht davon nervös machen lassen, wenn mal zwei, drei Bälle daneben gehen", sagte Zuspieler Sebastian Kühner zum zweiten Spiel in der Best-of-Three-Serie. Für Trainer Stelian Moculescu ist das Viertelfinale gegen Lüneburg ohnehin nur Zwischenstation auf dem Weg zu höheren Zielen. "Wir wollen Meister werden. Das wird schwer genug, aber es ist machbar", betonte der Coach.

Gewinnen die Berliner erneut gegen Lüneburg, stehen sie im Halbfinale und treffen dort wahrscheinlich auf die United Volleys Rhein-Main. Verlieren sie indes das Spiel, müsste ein drittes Aufeinandertreffen am 8. April in Berlin die Entscheidung über das Weiterkommen bringen.

Die Auswärtsauftritte gegen Lüneburg waren in der Vergangenheit für die Berliner selten von Erfolg gekrönt. In den bisherigen fünf Bundesligapartien bei den Niedersachsen gelang den Berlinern erst ein Sieg, vor zwei Jahren im Playoff-Halbfinale mit 3:2. "Das war eine ganz enge Kiste", erinnert sich Volleys-Angreifer Robert Kromm. "Wir müssen einfach nur von Punkt zu Punkt denken."

Heftige Turbulenzen bei den BR Volleys hatte das 0:3 vor sieben Wochen ausgelöst. Die Trennung von Trainer Luke Reynolds folgte, Moculescu übernahm. "Dieser Umbruch deutete sich damals schon an. Darunter litt ein wenig unsere Konzentration auf das Spiel", sagt Kühner und stellt fest: "Jetzt sind wir auf einem guten Weg."

( dpa )