Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den sechsten Sieg hintereinander geholt und damit die Tabellenführung gefestigt. Der deutsche Meister gewann bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Jonas Müller, Andreas Eder und Manuel Wiederer trafen für die effizienten Berliner. Torhüter Jonas Neffin feierte bereits seinen vierten Shutout in der laufenden Saison.

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Die 4.547 Zuschauer in der Eisarena Bremerhaven sahen ein ausgeglichenes Anfangsdrittel, in dem beide Teams weitgehend konzentriert verteidigten. Die wenigen klaren Torchancen konnten Eisbären-Goalie Neffin und sein Gegenüber Kristers Gudlevskis vereiteln.

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Eisbären Berlin verteidigen Führung und siegen trotz Unterzahl

Nach der ersten Pause brachten sich die Berliner durch Zeitstrafen phasenweise selbst aus dem Rhythmus, konnten aber sogar eine doppelte Unterzahlsituation ohne Gegentreffer überstehen. Danach zeigten sich die Gäste effizient: Müller traf in der 31. Minute zur Führung, 48 Sekunden später erzielte Eder das 2:0.

Die Bremerhavener erspielten sich danach einige gute Chancen, scheiterten aber immer wieder an Neffin oder trafen nur das Torgestänge. Stattdessen entschied Wiederer das Spiel zugunsten der Eisbären, nachdem Gudlevskis zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis gegangen war (58.).

dpa