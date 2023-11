Die Füchse Berlin machen den nächsten Schritt zum WM-Titel

Mijajlo Marsenic und die Füchse Berlin dominieren die Konkurrenz beim Super Globe – wenn auch erst in der zweiten Hälfte.

Berlin. Der nächste Schritt zum Titel ist gemacht. Die Füchse Berlin haben das Halbfinale beim IHF Super Globe erreicht. Der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt gewann am Donnerstag in Dammam (Saudi-Arabien) mit 37:28 (18:16) gegen Kuwait SC. Am Sonnabend wartet nun entweder der FC Barcelona oder Al Ahly Sporting Club.

„Wir haben 100 Prozent gegeben, weil wir dieses Team nicht kannten“, erklärte Torhüter Dejan Milosavljev. „Es war nicht einfach, die erste Hälfte war hart. Aber wir haben unseren Job gemacht, wussten, was wir zu tun haben, um zu gewinnen. Jetzt haben wir Zeit, um uns aufs Halbfinale vorzubereiten.“

Andersson nach Rückenprobleme wieder dabei

Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit 13 und Jerry Tollbring mit sieben Toren. Zudem war Rückraumspieler Lasse Andersson wieder dabei, der beim 48:34-Auftaktsieg am Mittwoch gegen San Fernando HB wegen Rückenschmerzen noch pausiert hatte. „Erfreulich, dass Lasse grünes Licht gegeben und gespielt hat“, sagte Trainer Jaron Siewert. „Wir wollten aber nichts riskieren, dass die Rückenschmerzen wieder schlimmer werden.“

Weil Andersson sowieso nicht richtig ins Spiel fand, saß er schnell wieder auf der Bank. Insgesamt taten sich die Füchse gegen einen robusten Gegner schwer, leisteten sich einige technische Fehler und hatten in der Abwehr kaum Zugriff. So liefen sie meist einem Rückstand hinterher. Erst in der zweiten Hälfte wurden die Berliner ihrer Favoritenrolle gerecht.

400.000 Dollar Preisgeld warten auf die Füchse Berlin

„In der ersten Hälfte haben wir zu viele Tore kassiert, waren in der letzten Konsequenz nicht da“, erklärte Trainer Siewert, der schon beim Auftaktspiel gegen die Argentinier zu viele Nachlässigkeiten moniert hatte. „Hinten raus haben wir dann doch recht souverän gewonnen, sind ins Halbfinale eingezogen und das steht über allem. Jetzt haben wir einen freien Tag, können uns neu fokussieren und die Akkus fürs Halbfinale aufladen.

Ein mögliches Finale der Klub-Weltmeisterschaft – möglicherweise gegen den Liga-Konkurrenten SC Magdeburg – würde am Sonntag stattfinden. Bei einem Finaltriumph winken den Füchsen, die als European-League-Sieger eine Wildcard bekommen hatten, 400.000 US-Dollar.

