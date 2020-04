DFL erhält Vorauszahlung der Medienpartner

Frankfurt/Main. Die Deutsche Fußball Liga hat sich mit „fast allen“ Medienpartnern auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt. „Wir haben intensive Gespräche geführt, die waren geprägt von Respekt“, sagte DFL-Chef Christian Seifert am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung. „Mit einer Ausnahme wurden mit allen Partnern Einigungen erzielt. Es wurden auch Vereinbarungen getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können. Klar ist auch: Sollte die Saison nicht wieder starten, greifen gewisse Mechanismen zur Rückzahlung.“

Ein „besonderer Dank“ gelte dem größten Medienpartner, dem Pay-TV-Sender Sky. Große TV-Partner sind zudem ARD und ZDF sowie Eurosport, der die Rechte an den Internet-Streamingdienst DAZN sublizenziert hat. Es ging um die Zahlung der vierten und letzten Rate der Fernsehgelder, Medienberichten zufolge rund 300 Millionen Euro. Die DFL will die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison bestenfalls bis zum 30. Juni abschließen. Für den Neustart muss die Politik zustimmen.

DFL übt sich in Demut

Die Deutsche Fußballliga (DFL) sieht in dem jetzt vorgelegten Konzept zur Wiederaufnahme der Spiele der Bundesliga und zweiten Bundesliga die einzige Chance, dass in Deutschland absehbar wieder Bundesligafußball stattfinden kann. Alle gerade von Kritikern vorgebrachten Argumente gegen den Spielbetrieb seien vermutlich auch in einigen Monaten noch gültig, sagte der DFL-Vorsitzende Christian Seifert am Donnerstag.

Sollte also nicht nach dem jetzigen Konzept der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden können, „wäre die Bundesliga dann auch irgendwann ein Kollateralschaden der Corona-Krise“. Die 36 Vereine der beiden Bundesligen verzichteten auf ihrer Mitgliederversammlung auf eine eigene Entscheidung, ab wann wieder gespielt werden solle. „Für uns bleibt einzig und allein entscheidend, was die politisch Verantwortlichen entscheiden“, sagte Seifert.

Sollte die Politik, wie zuletzt ins Gespräch gebracht, den 9. Mai als Starttermin benennen, sei die Bundesliga dazu bereit - dies sei aber auch zu späteren Terminen so. „Wenn der Tag X da sein wird, dann werden wir bereit sein.“ Ein Datum durch die Vereine selbst festzulegen, wäre aber anmaßend und gehöre sich nicht.

Nationale Gesundheit hat Vorrang

Seifert räumte ein, dass es bei den Fußballspielen nicht möglich sein werde, den Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den Spielern einzuhalten. Für das Drumherum der Bundesligaspiele würden die Abstandsregeln streng eingehalten. So sollten für die erste Liga im Innenraum der Bundesligastadien nur 98 Menschen zugelassen werden, dazu 115 im Tribünenbereich und 109 im Außenbereich der Stadien. Für die zweite Liga seien 90 Menschen im Innenraum, 98 auf der Tribüne und maximal 82 Menschen im Außengelände zugelassen.

Die Fußballprofis sollen während der verbliebenen Saison regelmäßig getestet werden. Seifert ging auf Vorwürfe ein, damit würden Testkapazitäten für andere Menschen gebunden. Der Chef der Bundesligisten sagte, der Profifußball beanspruche nicht einmal 0,4 Prozent der vorhandenen Testkapazitäten. Sollte sich die Corona-Krise wieder verschärfen und sollte es zu Engpässen kommen, habe die nationale Gesundheit aber Vorrang. Die Fußballer würden dann auf Tests verzichten. „Wenn es erforderlich ist, dann wird der Profifußball aufhören zu testen, und dann wird er auch aufhören zu spielen.“

