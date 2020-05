Corona-Newsblog in Berlin: Festnahmen bei Corona-Demonstrationen

In Berlin gibt es 6256 bestätigte Coronavirus-Infektionen, 165 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 5477 Menschen gelten als genesen.

Corona-Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zum Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Sonntag

▸ Verkehrssenatorin Günther: "Ich werde um jeden Euro kämpfen"

7 Uhr: Verkehrssenatorin will mehr Platz für Fußgänger schaffen

Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will angesichts der Corona-Pandemie mehr Platz für Fußgänger schaffen. „Die Neuverteilung von Flächen zugunsten von Fußgängern und Radfahrenden ist gerade in dieser Krise das richtige Rezept“, erklärte die Grünen-Politikerin. Projekte wie die autofreie Friedrichstraße, ein verkehrsberuhigter Tauentzien oder neue Spielstraßen in den Bezirken seien angesichts der Pandemie-Situation aktueller denn je. In der Senatsverkehrsverwaltung werden zudem Ideen für die Sperrung weiterer Straßen diskutiert. Das Interview lesen Sie hier.

6.33 Uhr: Berlin bekommt neue Autokinos

Wegen der Corona-Krise sind die Kinos in Berlin geschlossen. Das Autokino erlebt nun ein Revival. Neben dem Hotel Estrel in Neukölln soll im Juni das Autokino „The (P)arkplatz“ öffnen. Die Bundesnetzagentur in Bonn sieht sich in der Corona-Krise mit einer Rekordzahl an Anträgen auf Erteilung von Funkfrequenzen konfrontiert. Die sind nötig, um das Tonsignal des Films in die Autoradios zu übertragen und um sicherzustellen, dass nicht zum Beispiel der Flugverkehr gestört wird. Es gebe auch zwei Anträge aus Berlin, heißt es in der Behörde – die erste Frequenz sei bereits seit dem 30. April erteilt, die zweite sei für den 17. Mai vorgesehen. Wo genau diese Kinos sein werden, ist noch nicht klar. Unter anderem wurden in Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf Anträge gestellt, heißt es in den dortigen Bezirksämtern. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.03 Uhr: Blixa Bargeld - Neubauten-Jubiläum fällt wegen Corona ins Wasser

Der Sänger der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten, Blixa Bargeld (61), fühlt sich durch die Corona-Pandemie beruflich wie privat massiv ausgebremst. Eigentlich wollten die Industrial-Pioniere jetzt mit dem neuen Album „Alles in Allem“ (Veröffentlichung: 15. Mai) auch ihr 40-jähriges Bestehen feiern. „Allein für die Konzerte in Potsdam und Berlin haben sich 500 unserer Unterstützer aus aller Welt angemeldet, die hatten schon ihre Flüge und Hotels gebucht. Das fällt jetzt alles ins Wasser, und das ist natürlich extrem bitter“, sagte Bargeld der Deutschen Presse-Agentur.

6.01 Uhr: Bürger beschweren sich beim Abgeordnetenhaus wegen Corona-Maßnahmen

Wegen der Corona-Pandemie haben sich zahlreiche Menschen an das Berliner Abgeordnetenhaus gewandt: Sie beschwerten sich beim Petitionsausschuss über Alltagsbeschränkungen und andere Maßnahmen des Senats im Zuge der Krise. Bis 4. Mai seien bei dem Ausschuss 69 entsprechende Eingaben von Bürgern eingegangen, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Kristian Ronneburg (Linke), der Deutschen Presse-Agentur.

Sie richteten sich demnach gegen Abstandsregeln, Maskenpflicht oder das - inzwischen wieder gelockerte - Verbot von Gottesdiensten. Manche Familien fühlten sich diskriminiert, weil sie die Notbetreuung für ihre Kinder nicht in Anspruch nehmen durften. Der Ausschuss habe sich um individuelle Lösungen bemüht, so Ronneburg.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Sonnabend

▸ Berlins Finanzsenator fordert Einsparungen in den Bezirken

▸ Viel Ärger um die Rückkehr der Erstklässler

▸ Berlins Dehoga-Präsident Christian Andresen: "Wir können wieder gute Gastgeber sein"

▸ Mieterverein erwartet Zahlungsprobleme bei den Berlinern

▸ Polizei schreitet bei Demonstration vor Reichstag ein



22.31 Uhr: Hunderte Polizisten bei Corona-Demonstrationen im Einsatz

Elf Kundgebungen und einen Aufruf zu einer Ansammlung gab es am Sonnabend in Berlin, fasst die Polizei Berlin ihre coronabedingten Einsätze des Tages zusammen.

Am Reichstagsgebäude waren demmach 100 Beamte im Einsatz, vor Ort waren in der Spitze 330 Demonstranten. Es wurden Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Darüber hinaus wurden Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung, Körperverletzung sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Versammlungsgesetz gefertigt.

In Mitte fanden laut Polizei am Rosa-Luxemburg-Platz und in der näheren Umgebung zehn der ursprünglich zwölf angemeldeten Kundgebungen statt, die störungsfrei verliefen. Von drei Männern nahmen Einsatzkräfte die Personalien auf und fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Rund 400 Polizistinnen und Polizisten befanden sich hier im Einsatz, mehrere Hundert Personen demonstrierten. Am Alexanderplatz sammelten sich in der Spitze bis zu 1200 Personen. 86 Personen wurden festgenommen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden. Die Einsatzkräfte leiteten mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzungsdelikten und Verstößen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz, ein. Am Alexanderplatz waren knapp 500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, von denen eine Einsatzkraft leicht verletzt wurde.

fanden laut Polizei am Rosa-Luxemburg-Platz und in der näheren Umgebung zehn der ursprünglich zwölf angemeldeten Kundgebungen statt, die störungsfrei verliefen. Von drei Männern nahmen Einsatzkräfte die Personalien auf und fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Rund 400 Polizistinnen und Polizisten befanden sich hier im Einsatz, mehrere Hundert Personen demonstrierten. Am Alexanderplatz sammelten sich in der Spitze bis zu 1200 Personen. 86 Personen wurden festgenommen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden. Die Einsatzkräfte leiteten mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzungsdelikten und Verstößen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz, ein. Am Alexanderplatz waren knapp 500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, von denen eine Einsatzkraft leicht verletzt wurde.

Mehr zum Thema: Widerstand gegen Corona-Verordnungen in Berlin - Festnahmen

18.30 Uhr: Derzeit 6256 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 6256 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das teilt die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Damit gibt es 20 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. Als genesen gelten 5477 Personen, 46 mehr als am Vortag.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 469 Personen (+ 2 im Vergleich zum Vortag), davon werden 142 intensivmedizinisch behandelt. Acht Personen konnten demnach die Intensivstation verlassen. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

Es gibt einen weiteren Coronatoten. Damit stieg die Zahl in Berlin auf 165. Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, zehn 50 bis 59 Jahre alt, 19 verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 39 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 95 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 81 Jahren.

Die Fallzahlen nach Bezirken

18.20 Uhr: Versammlung auf dem Alexanderplatz löst sich langsam auf

Die Menschenansammlung auf dem Alexanderplatz löst sich langsam auf. "Es waren um die 1200 Personen auf dem Alexanderplatz. Jetzt sind es noch etwa 300", so eine Polizeisprecherin.

17.06 Uhr: Mehr als 1000 Menschen am Alex versammelt - immer wieder Handgreiflichkeiten

Mehr als 1000 Menschen haben sich am Sonnabendnachmittag am Alexanderplatz zu einer nicht angemeldeten Zusammenkunft versammelt. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber in der Luft und mit behelmten Kräften und Hunden vor Ort.

Immer wieder kommt es zu Handgreiflichkeiten. Die Demonstranten rufen laut "Volksverräter", "Widerstand" oder "Wir sind das Volk". Am Rande werden auch fremdenfeindliche Statements abgegeben. Einsatzkräfte nehmen mehrere Menschen fest. Die Zugänge zum Alexanderplatz werden vereinzelt gesperrt.

Behelmte Einsatzkräfte nehmen einen Demonstranten am Alexanderplatz fest.

Foto: Philipp Siebert

Per Lautsprecherdurchsagen erklärt die Polizei, warum die die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Infektionen notwendig sind und bittet die Demonstranten, den Alexanderplatz zu verlassen und sich stattdessen abstandswahrend in den Park zu begeben.

Laut der aktuellen Verordnung des Berliner Senats sind wegen der Corona-Krise Versammlungen mit bis zu 50 Teilnehmenden gestattet, wenn sie an einem festen Ort stattfinden. Es muss der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, können die Personalien aufgenommen werden und es kann zu Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren kommen.

16.15 Uhr: Corona-Regeln nicht eingehalten - Festnahmen bei Demo vor Reichstag

Wegen der Nichteinhaltung von Regeln zur Corona-Eindämmung hat die Polizei bei einer Demonstration vor dem Berliner Reichstagsgebäude am Samstag etwa 30 Menschen festgenommen. Dabei ging es vor allem um die Feststellung der Personalien, weil trotz der Ansage der Polizei zu viele Menschen auf dem Platz vor dem Reichstag waren oder der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen protestierten die Menschen, darunter auch Verschwörungstheoretiker, bei der angemeldeten Kundgebung unter anderem gegen Einschränkungen zum Schutz von Coronainfektionen.

Die Polizei war mit 100 Beamten vor Ort. Insgesamt sind nach Angaben einer Sprecherin 1000 Einsatzkräfte in der ganzen Stadt unterwegs. 400 Beamte kontrollierten rund um den Rosa-Luxemburg-Platz an der Volksbühne. Dort fanden am Nachmittag zwei Demonstrationen statt, bei denen es laut Polizei keine Zwischenfälle gab.

14.21 Uhr: Demonstration vor dem Reichstag

Bei einer Demonstration vor dem Reichstag ist die Polizei vor Ort. Die Beamten weisen mit Lautsprecherdurchsagen darauf hin, dass die maximale Teilnehmerzahl von 50 Menschen überschritten sei, berichtete eine Sprecherin. Da die Teilnehmer sich nicht an die Corona-Regeln hielten, griff die Polizei ein. Der Protest sei aber nicht aufgelöst worden, es gebe weiterhin einen Zustrom von Teilnehmern. Am vergangenen Mittwoch war bei einer Ansammlung vor dem Reichstag ein ARD-Fernsehteam angegriffen worden.

14.17 Uhr: Zahlreiche Kundgebungen angemeldet

Auf dem Rosa-Luxemburg-Platz an der Volksbühne und in der Umgebung sind für Samstag zahlreiche Kundgebungen angemeldet. Die Polizeisprecherin sprach von einer „Vielfalt der Meinungen“. Die Kundgebungen hätten Titel wie „Der die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen“, „Grundgesetz statt Corona-Wahnsinn“, „Hygiene-Zeitungsverteilung“, aber auch „Gegen Rechtsextremismus“, „Kein Platz für Nazis“, „Gesundheit ohne Zucker“ oder „Gemeinsames Beisammensein bei Sonnenschein“. Mit wie vielen Einsatzkräften die Polizei dort vor Ort ist, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

13.55 Uhr: 3137 neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg gibt es 3137 bestätigte neue Corona-Infizierte - 31 mehr binnen 24 Stunden. 2510 Patienten gelten als genesen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit (Stand: 08.00 Uhr). Das seien 30 mehr als am Vortag. 158 Tote wurden registriert, 2 mehr als am Vortag.

13.07 Uhr: Monika Herrmann kritisiert Spar-Appell

Monika Herrmann (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, kritisierte den Spar-Appell von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) an die Berliner Bezirke: „Die SPD wiederholt die Fehler von Sarrazin. Die Bezirke kaputtsparen und sich dann beschweren, dass die Stadt nicht mehr funktioniert. So fatal falsch damals wie heute!“, schrieb Herrmann im Kurznachrichtendienst Twitter.

Die SPD wiederholt die Fehler von Sarrazin. Die Bezirke kaputtsparen und sich dann beschweren, dass die Stadt nicht mehr funktioniert. So fatal falsch damals wie heute! 😡https://t.co/WeXxHwplNK — Monika Herrmann (@MonikaHerrmann1) May 9, 2020

12.20 Uhr: Linken-Politiker: Lockerungen im Tourismus müssen abgestimmt werden

Nicht abgestimmte Lockerungen zwischen den Bundesländern im Tourismusbereich sind aus Sicht des Linken-Landtagsabgeordneten Christian Görke nicht nachvollziehbar. Sie sorgten für Unverständnis, betonte Görke am Samstag in einer Mitteilung. Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie würden damit insgesamt in Frage gestellt. Er verlangte eine Abstimmung der Landesregierung mit den angrenzenden Bundesländern.

Während beispielsweise Freibäder in Berlin wieder öffnen dürften, solle das in Brandenburg nach den bisherigen Ankündigungen nicht möglich sein. Das führe in der Praxis dazu, dass viele Brandenburger nach Berlin ausweichen. Diese ungewollten Besucherströme könnten aber nicht im Interesse der wirksamen Eindämmung des Coronavirus sein, sagte er.

Zudem dürften die Beherbergungsbetriebe in Brandenburg erst ab dem 25. Mai öffnen. Schon eine Woche früher gebe es Lockerungen in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Märkische Beherbergungsbetriebe würden damit vom umsatzstarken Geschäft um das lange Himmelfahrtstag-Wochenende ausgeschlossen, kritisierte Görke.

11.42 Uhr: Corona-Kontrollen - das ist die Polizei-Bilanz von Freitag

Die Polizei hat am Freitag wieder kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Tagsüber waren aufgrund der stadtweiten Versammlungslage im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges rund 1200 Einsatzkräfte im Dienst. In der Nacht überwachten etwa 150 Polizisten die Einhaltung der Eindämmungsverordnung. Die Kräfte überprüften sechs Objekte und 262 Personen im Freien. Dazu fertigten die Polizeikräfte elf Straf- und 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2634 objektbezogene Überprüfungen sowie 15.182 Überprüfungen im Freien durch. In 905 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1383 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2844 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

10.40 Uhr: Stübgen: Noch keine Öffnung von Kinos und Jahrmärkten

Trotz vieler Lockerungen ist nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) noch keine Öffnung von Kinos und Jahrmärkten im Land vorgesehen. Man habe Bedenken, dass sich hier die Infektionen zu schnell ausbreiten könnten, sagte Stübgen im rbb-Inforadio am Samstag. In der Landesregierung sei vereinbart worden, sich ab Montag intensiv damit zu beschäftigen, in welchen Stufen man zu welchen Lockerungen kommen könne. Auch für die Betreiber, die bisher nicht ihre Geschäfte öffnen können, solle es bald Planungssicherheit geben, sagte er.

10.27 Uhr: Maskenpflicht ab sofort auch in Berliner Flughäfen

In den Terminals der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld gilt ab Samstag, den 9. Mai, eine Maskenpflicht. Wie die Flughafengesellschaft am Freitag mitteilte, können medizinische oder selbstgenähte Masken getragen werden, aber auch Tücher und Schals. Ausgenommen sind demnach Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung oder Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Weiterhin brauchen Passagiere den Angaben nach in einigen Flugzeugen eine Maske, hier gelten die jeweiligen Bestimmungen der Airline. In Berlin gibt es eine Maskenpflicht bereits im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Mehr dazu lesen Sie hier.

7.05 Uhr: Berlins Dehoga-Präsident: "Restaurantbesuch nur noch mit Reservierung"

Ab 15. Mai dürfen die Gastronomen in Berlin wieder öffnen: „Grundsätzlich ist jetzt klar, dass ein Restaurantbesuch nur noch mit einer vorherigen Reservierung stattfinden kann“, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Berlin, Christian Andresen. „Das Verhalten also, das wir gewohnt waren, in ein Restaurant zu gehen und sich an irgendeinen Tisch zu setzen, das geht ab jetzt nicht mehr. Der Wirt muss ja genau wissen, wer da wann an welchem seiner Tische saß“, so Andresen. Er könne jedem Gastronom nur raten, sich ein digitales Buchungssystem zuzulegen. Das Interview lesen Sie hier.

6.33 Uhr: Kritik an Rückkehr der Erstklässler am Montag

Die Erstklässler sollen am Montag in die Grundschulen zurückkehren. Das verkündete die Senatsverwaltung für Bildung Mittwochabend per Schreiben an die Schulleitungen. Die Grundschulen der Hauptstadt wurden von der Entscheidung völlig überrumpelt. Da am Freitag in Berlin Feiertag war, blieb ihnen nur noch ein Tag, um die Rückkehr der Jüngsten für die kommende Woche zu organisieren.

In einer internen Mail haben sich deshalb am Donnerstag 39 Grundschulen des Bezirks Pankow an Senatorin Sandra Scheeres (SPD) gewandt. „Wir fordern die sofortige Rücknahme der Schulöffnung für die 1. Klassen und wünschen eine gut planbare und kommunizierte Öffnung der Schule ab dem 18. Mai für die gesamte Schulanfangsphase“, heißt es dort.

Im Schulausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, der am Donnerstag zusammenkam, reagierte Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD) eher schmallippig auf Vorwürfe, die Grundschulen hätten zu wenig Vorlauf bei den Erstklässlern gehabt. „Nein, das ist keine Überraschung gewesen für die Schulen“, erklärte sie den anwesenden Abgeordneten. Ein Schreiben vom 23. April habe das bereits angekündigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.10 Uhr: Thomas Hermanns will Alltagshelden in Comedyshows einladen

Showmaster Thomas Hermanns (57) kann der Virus-Krise persönlich etwas abgewinnen, beruflich nicht. Er empfinde die Corona-Zeit als „zwangsweise Verdichtung des Lebens auf das Wesentliche“ - und gar nicht als unangenehm. „Aber fünf geschlossene Spielorte lasten natürlich auf der Seele. Nichts ist für mich trauriger als ein leeres Theater“, sagte Hermanns der Deutschen Presse-Agentur.

Hermanns will in Berlin, Hamburg und München „Alltagsheldinnen und Alltagshelden“ in die „Quatsch Comedy Clubs“ einladen, wenn es wieder solche Veranstaltungen geben kann. Es würden 4000 Tickets verschenkt. Die Einladung richte sich etwa an Mitarbeiter des Gesundheitswesens, der Lebensmittel- und Kurierbranche, Sicherheitspersonal von Polizei bis Feuerwehr und andere.

6.02 Uhr: Handel rechnet nach Komplettöffnung mit zweistelligen Umsatzeinbußen

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg rechnet trotz vollständiger Öffnung des Einzelhandels ab diesem Wochenende mit deutlichen Umsatzeinbußen. „Das liegt daran, dass in Brandenburg und auch in Berlin extrem viel vom Tourismus abhängt“, sagte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. „Da wir den bis auf Weiteres streichen müssen, ist völlig klar, dass die Umsätze in zweistelliger Höhe einbrechen werden.“ Er begrüßte aber, dass sich beide Bundesländer bei der Umsetzung der neuen Lockerungen auf ein einheitliches Vorgehen abgestimmt hätten.

Das Risiko sei hoch, dass die Umsätze der Händler nicht einmal deren Kosten decken könnten, sagte Nils Busch-Petersen. Die Energiekosten sowie Löhne seien unverändert hoch, der erwartete Kundenandrang niedrig. In den wenigen Wochen seit der eingeschränkten Öffnung des Einzelhandels habe der Kundenverkehr bei lediglich 40 Prozent der sonst üblichen Frequenz gelegen. Die Umsätze hätten 20 bis 60 Prozent des normalen Niveaus erreicht.

6.01 Uhr: Wissenschaftler - Corona-Proteste ziehen ganz verschiedene Gruppen an

Teilnehmer von Protestveranstaltungen gegen Corona-Maßnahmen haben nicht unbedingt einen gemeinsamen politischen Hintergrund. „Die Veranstaltungen haben das Potenzial, verschiedene Gruppen anzuziehen, die eine ganz unterschiedlich motivierte Kritik haben“, sagte der Berliner Soziologe Simon Teune der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich glaube aber, das Potenzial ist beschränkt, weil klar wird, dass da sehr kuriose Gestalten unterwegs sind, dass man es zum Teil mit extrem Rechten zu tun hat, die Journalisten angreifen. Das ist nichts, was für eine Massenmobilisierung taugt“, so der Protestforscher an der TU Berlin mit Blick auf Demonstration wie am Mittwoch vor dem Reichstagsgebäude, bei der ein Kamerateam der ARD angegriffen wurde.

„Auch wenn es ein verbreitetes Unwohlsein mit den Corona-Maßnahmen gibt, werden viele sagen, wenn das passiert, dann ist das nicht meine Demonstration“, sagte Teune. Denkbar seien aber noch größere Proteste im Zusammenhang mit der Corona-Krise in der Zukunft: „Wir werden wahrscheinlich harte Verwerfungen in Folge der Krise haben, die Menschen an existenzielle Grenzen bringen wird“, so der Soziologe. „Und das setzt noch einmal ein ganz anderes Potenzial frei für Protest.“

5.54 Uhr: Mieterverein - Die wirklich harte Zeit kommt jetzt

Viele Berliner werden in den nächsten Monaten wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, ihre Miete zu bezahlen. Davon geht der Berliner Mieterverein aus. Seit Monatsbeginn gibt es dort mehr Anfragen von Mietern, bei denen in Folge von Kurzarbeit das Geld knapp wird. Geschäftsführer Reiner Wild sagte der Deutschen Presse-Agentur, im März und April habe es dagegen noch keine größeren Schwierigkeiten gegeben. „Die wirklich harte Zeit kommt jetzt.“

Bis Ende Juni kann zwar Mietern wegen ausbleibender Mietzahlungen nicht gekündigt werden. Das hat der Bundestag beschlossen, um die Corona-Folgen abzumildern. Die Betroffenen bleiben die Miete aber schuldig, müssen also nachzahlen. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.31 Uhr: Spielplätze: Kommunen melden wenige Verstöße gegen Corona-Auflagen

In Brandenburg dürfen seit Samstag die Spielplätze wieder genutzt werden. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, haben die Kommunen in Zeiten der Sperrungen nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen ahnden müssen. „Die Spielplätze sind mit Flatterband abgesperrt worden. Verstöße waren sehr selten, es wurde bisher kein Bußgeld verhängt“, sagt zum Beispiel Christine Homann, Sprecherin der Stadt Potsdam. In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) hat der Außendienst der Stadt bisher täglich die Spielplätze kontrolliert. „Bis auf ein paar mündliche Verwarnungen und abgerissene Flatterbänder wurden keine nennenswerten Verstöße festgestellt“, berichtet Stadtsprecher Reik Anton.

+++ Freitag, 8. Mai 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Freitag

▸Das sind die Corona-Lockerungen in Berlin

▸6236 Corona-Nachweise in Berlin, 467 Menschen in Krankenhäusern

▸Berlins Gesundheitssenatorin will früher durchgreifen können

▸Berliner Feuerwehr warnt vor trügerischer Sicherheit bei vermeintlich leichten Covid-19-Verläufen

▸Berliner Clubs wollen Open-Air-Betrieb mit Regeln

▸Berlins Finanzsenator fordert Einsparungen in den Bezirken

23.44 Uhr: „heute-show“-Moderator bedankt sich für Solidaritätsbekundungen

Der Moderator der ZDF-Satiresendung „heute show“, Oliver Welke, hat sich für die Solidarität nach dem Angriff auf Mitarbeiter bei Dreharbeiten in Berlin am 1. Mai bedankt. Es seien viele solidarische Grüße und Genesungswünsche eingegangen, sagte Welke in der Sendung am Freitagabend. Zum Auftakt kam Welke kurz auf den Vorfall zu sprechen: „Diese Woche haben wir als Nachrichtensatire also mal erfahren, wie das ist, selber in den Nachrichten vorzukommen – schön.“

Ein Kamerateam war vor einer Woche nach Dreharbeiten bei einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Berlin von einer Gruppe Vermummter attackiert worden. Sechs Menschen wurden dabei nach ZDF-Angaben verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht von Tätern aus der linken Szene aus.

22.40 Uhr: Konzert zum Kriegsende - Barenboim dirigiert vor leerer Staatsoper

Der Dirigent Daniel Barenboim und Mitglieder der Staatskapelle Berlin haben zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am Freitag in der leeren Staatsoper Unter den Linden gespielt. Das Konzert wurde live vom Kulturkanal 3sat übertragen. „Der 8. Mai ist nicht nur ein Tag der Befreiung für Deutschland, sondern für ganz Europa“, sagte Barenboim vor dem Konzert.

Gleichzeitig forderte der Dirigent die Politik „auf den Knien“ auf, möglichst bald wieder ein Musikleben zu ermöglichen. Er würdigte die Anstrengungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, fügte aber hinzu: „Musik entsteht im Raum, das Publikum muss dabei sein.“

Wegen der Pandemie saßen im feierlich beleuchteten Saal keine Zuhörer. Die Musiker spielten mit Abstand untereinander an je einem Notenpult. Auf dem Programm standen Mozarts „Kleine Nachtmusik“ und Richard Wagners „Siegfried-Idyll“, die in erweiterter kammermusikalischer Besetzung von 14 beziehungsweise 13 Musikerinnen und Musikern gespielt wurden.

Das Konzert sollte Auftakt einer Reihe von Konzert-Streams sein, die nun regelmäßig freitags um 19 Uhr auf der Webseite der Staatsoper gezeigt werden sollen.

20.47 Uhr: Finanzsenator: Bezirke sollen 160 Millionen Euro einsparen

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) fordert von den zwölf Berliner Bezirken angesichts der hohen Kosten der Corona-Krise Einsparungen. Kollatz hat die Bezirksbürgermeister in einem internen Schreiben aufgefordert, insgesamt 160 Millionen Euro im laufenden und im kommenden Jahr zu sparen. „Die aktuelle Situation macht solidarisches Handeln erforderlich. Das gilt gerade auch mit Blick auf den finanziellen Spielraum im Land Berlin“, sagte er der Berliner Morgenpost. „Wir stehen vor einer historischen Neuverschuldung.“

Stephan von Dassel (Grüne), Bürgermeister von Mitte, sagte dazu: „Will ich (..) sparen, muss ich Bibliotheken schließen, auf die Sanierung von Schulen verzichten oder offene Personalstellen unbesetzt lassen.“ Lichtenbergs Schulstadtrat Kevin Hönicke kommentierte: „Es gilt, hier eine gemeinsame Linie zu finden, mit der alle leben können.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

Berlins Steuereinnahmen sind infolge der wirtschaftlichen Beschränkungen wegen der Corona-Krise stark gesunken. Das Minus bei der Gewerbesteuer betrug im April im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als 90 Prozent, wie Kollatz am Donnerstag mitgeteilt hatte: Statt zuletzt 73 Millionen Euro flossen nur 5 Millionen Euro in die Landeskasse. Das Aufkommen der Umsatzsteuer sank nach seinen Angaben um 37 Prozent.

20.06 Uhr: Rettungsdienst darf wieder Klinikum Ernst von Bergmann anfahren

Der Rettungsdienst darf seit Freitag wieder das Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam anfahren - allerdings nur mit bestimmten Patienten. Es müsse sich um medizinische Notfälle der Bereiche Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Augenheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie sowie Kinder- und Jugendmedizin handeln, die ausschließlich liegend transportiert werden, teilte das Klinikum mit. Ein Corona-Ausbruch mit zahlreichen Todesfällen hatte zur Schließung des Klinikums geführt. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

18.50 Uhr: Berliner Clubs wollen Open-Air-Betrieb mit Regeln

Nach den angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen setzt die Berliner Clublandschaft auf eine Öffnung ihrer Open-Air-Flächen. Nach dem Vorbild anderer Städte - wie beispielsweise Vilnius - fordere man auch für Berlin eine generelle Öffnung der Freiflächen bis 24 Uhr, teilte die Berliner Clubcommission am Freitag mit. Das Musikprogramm solle allerdings bereits um 22 Uhr beendet werden. Die Ausnahme solle bis 15. Oktober befristet sein und es den bedrohten Clubs ermöglichen, wenigstens auf Teilflächen unter Beachtung aller Hygieneregeln den Sommer über einen Open-Air-Betrieb für „die kulturhungrigen Gäste“ anzubieten.

Der Verband schlägt Regeln wie den Einlass mit Mund-Nasen-Bedeckung und über ein personalisiertes Online-Ticketsystem vor. Beim Betreten und Verlassen soll jeweils das Ticket gescannt werden, damit eine Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter für 30 Tage möglich bleibt. „Für das Booking werden in erster Linie in Berlin lebende Künstler*innen bevorzugt.“

Clubs, die nicht über geeignete Flächen verfügten, sollten bei den Straßen- und Grünflächenämtern im vereinfachten Verfahren Sondernutzungsgenehmigungen für geeignete Straßen oder Plätze erhalten, hieß es weiter. Die Berliner Clubs sehen ihre Existenz wegen der wochenlangen Schließung in der Corona-Krise bedroht. Ihre Umsätze sind eingebrochen.

18.32 Uhr: Derzeit 6236 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 6236 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das teilt die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Die Zahl stieg damit im Vergleich zum Vortag um 33 Fälle.

3083 Personen sind männlich, 3145 weiblich. Bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 467 Personen (-41 im Vergleich zum Vortag), davon werden 150 (-2) intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 164 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Damit gibt es einen weiteren Todesfall im Vergleich zum Vortag.

Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: Zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, zehn 50 bis 59 Jahre alt, 19 verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 38 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 95 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 81 Jahren.

Die Fälle gegliedert nach Bezirken

17.50 Uhr: Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern bereits ab Sonnabend möglich

Besuche in Senioren-Einrichtungen, Pflegeheimen und Krankenhäusern sollen in Brandenburg schon an diesem Wochenende möglich sein. Diese Neuregelung gelte bereits ab Samstag, berichtete Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag nach der Kabinettssitzung zur Lockerung der Corona-Beschränkungen. Zahlreiche Angehörige hätten in den vergangenen Wochen eindringlich dargestellt, wie schwierig die Lage der Bewohner der Einrichtungen durch die Besuchsverbote seien, sagte sie zur Begründung.

Nonnemacher appellierte aber an die Angehörigen, den Einrichtungen die Vorkehrungen für die Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regelungen zu erleichtern: „Bitte melden Sie sich an und dosieren Sie ihre Besuche.“ Denn die Einrichtungen fürchteten nach der langen Abstinenz, dass gerade zum Muttertag am Sonntag eine kaum beherrschbare „Besucherwelle“ über sie hereinbrechen könnte.

17.43 Uhr: Polizei mit Großaufgebot bei angekündigter Anti-Corona-Demo

Nach Angriffen auf Fernsehteams ist die Berliner Polizei zu einer erneuten angekündigten und illegalen Anti-Corona-Demo mit mehreren Hundert Beamten angerückt. Starten sollte die Kundgebung laut Aufruf um 15.30 Uhr. Zu dieser Zeit waren zwischenzeitlich rund 350 Polizisten am Rosa-Luxemburg-Platz im Einsatz, wie ein Behördensprecher am Freitag sagte. Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen hingegen waren nach Beobachtungen eines dpa-Reporters aber nur sehr vereinzelt vor Ort. „Augenscheinlich ist dem Aufruf niemand gefolgt“, sagte der Polizeisprecher. „Das, was wir in den letzten Wochen bewältigen mussten, ist diesen Freitag nicht eingetreten.“

Vor der Volksbühne waren am Nachmittag aber noch ein paar Menschen versammelt, die gegen die Anti-Corona-Kundgebung demonstrierten. Bei der angemeldeten Gegen-Demo seien zwischenzeitlich bis zu 50 Leute vor Ort gewesen, so der Polizeisprecher. Die Polizei blieb zunächst mit vielen Beamten noch am Platz.

17.20 Uhr: Kahnfahrten im Spreewald ab dem Wochenende wieder möglich

Die Kahnfahrten im Spreewald sind ab dem Wochenende wieder möglich - unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Das teilten die Südbrandenburger Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Dahme-Spreewald am Freitag mit. Sicherheitsabstände auf dem Kahn müssten allerdings gewährleistet werden, hieß es weiter. Dies werde erreicht, indem etwa zwischen Familien, Paaren und Einzelpersonen jeweils eine Bank unbesetzt bleibt. Desinfektionsmittel zur Säuberung der Hände, der Bänke und Tische seien an Bord mitzuführen und Berührungspunkte nach dem Gebrauch zu desinfizieren.

16.13 Uhr: IHK's beraten in der Krise Unternehmen stärker

Die Brandenburger Industrie - und Handelskammern (IHK) sehen mit Blick auf die Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Handel, Restaurants und Tourismus noch Beratungsbedarf bei den Unternehmen. „Betriebe sind noch verunsichert, was sie dürfen - auch weil es Interpretationsspielräume bei den Verordnungen gibt“, sagte der stellvertretende Sprecher der IHK Ostbrandenburg, Robert Kaltschmidt, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Viele müssen jetzt prüfen, inwiefern sich die Öffnung wegen der hohen Gesundheitsschutzauflagen überhaupt für sie lohnt“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, Marcus Tolle.

Die IHK Potsdam hat nach eigenen Angaben eine Beratungshotline mit bis zu zehn Plätzen geschaltet. Zweimal am Tag werden alle neuen Informationen auf der Internetseite aktualisiert und von der Kammer zudem in den sozialen Medien verbreitet.

16.07 Uhr: Berliner Feuerwehr: Bei Corona kann "Bauchgefühl" versagen

Die Berliner Feuerwehr hat ihre Mitarbeiter davor gewarnt, beim Umgang mit vermeintlich leichten Verläufen einer Covid-19-Erkrankung in eine „trügerische Sicherheit“ zu verfallen. Aktuelle Fachveröffentlichungen und „Erfahrungen aus der Berliner Notfallrettung“ hätten gezeigt, dass Besonderheiten die Einschätzung zum Verlauf der Krankheit vor einer Einlieferung in ein Krankenhaus erschweren könnten, warnt die Behörde in einem internen Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt.

Auch bei vermeintlich milden Symptomen hätten sich bei späteren Diagnosen Veränderungen gezeigt, die „zu einer raschen, fulminanten Verschlechterung führen“ könnten. Auch könnten Symptome, die für eine Covid-19-Erkrankung atypisch seien, die Erkennung der Krankheit erschweren.

Um das Risiko einer falschen Einschätzung zu minimieren, sollten sich die Einsatzkräfte strikt an die Vorgaben der von der Feuerwehr bereits ausgegebenen Prozeduren halten und Patienten auf die Gefahr einer möglichen schnellen Verschlechterung hinweisen. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

15.24 Uhr: Schüler und Eltern halten Schulöffnungen für nicht durchdacht

Vertreter von Schülern und Eltern in Brandenburg kritisieren das Konzept der Schulöffnungen im Land. „Die Schulen kriegen den Spagat zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht nicht hin“, sagte René Mertens vom Landeselternrat am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Durch die geteilten Klassen müssten Lehrer viele Präsenzstunden doppelt unterrichten, dadurch bleibe weniger Zeit für die Schüler, die weiterhin zu Hause lernen. Seinen Angaben nach bekommen auch Schüler, die jetzt tageweise Präsenzunterricht haben, dazwischen kaum Aufgaben für das Selbststudium. „Dieses Mischmasch, das wir gerade haben, ist keine Lösung“, sagte Mertens.

Besser ist es nach seiner Ansicht, wenn Schul- und Gesundheitsämter regional je nach Gefährdungslage über Schulöffnungen entscheiden. In Landkreisen mit wenigen oder keinen Corona-Fällen könnten Schulen dann laut Mertens wieder fast wie regulär öffnen. In Corona-Hotspots könne man sich auf den Online-Unterricht konzentrieren.

Mehr zum Thema: Wichtige Fragen und Antworten zur Schulöffnung in Berlin

14.43 Uhr: Berliner Senat lockert Besuchsregeln unter anderem in Pflegeheimen

Der Berliner Senat lockert mehrere Corona-Maßnahmen im Gesundheits- und Pflegebereich. So soll in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen täglich der Besuch einer Person möglich sein - damit entfalle die bisher teils geltende Einschränkung hinsichtlich Alter des Besuchenden und Dauer des Besuchs, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Freitag mit. Schwerstkranke und Sterbende unterliegen demnach keinen Besuchsbeschränkungen.

Im März war das Besuchsrecht in Krankenhäusern und Pflegeheimen der Hauptstadt stark eingeschränkt worden. So durften etwa nur Patientinnen unter 16 Jahren und Schwerstkranke einmal am Tag für eine Stunde eine Person empfangen, allerdings keine, die eine Atemwegserkrankung vorweisen. Pflegeheimbewohner durften nur einmal am Tag Besuch empfangen, allerdings keine Kinder unter 16 Jahren oder Menschen mit Atemwegserkrankungen.

Auch interessant: Gerichte – Wo der Staat bei Corona-Verboten zu weit ging

13.17 Uhr: Berliner Breitensport: Ab 15. Mai Gruppentraining im Freien erlaubt

Die Berliner Amateursport-Vereine können ab 15. Mai „unter bestimmten Voraussetzungen“ ihr Training wieder aufnehmen. Kontaktloses Training im Freien sei bei Einhaltung der geltenden Abstandsregeln in Kleingruppen von höchstens acht Personen einschließlich Trainer und Betreuer wieder möglich. Das wurde in der Verordnung über die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus neu festgeschrieben. Ab 25. Mai ist auch der Wettkampfbetrieb in kontaktfreien Sportarten im Freien zulässig. Umkleiden und Duschen auf den Sportanlagen ist weiter untersagt.

„Ich setze bei aller Freude über die Lockerung auf das Verantwortungsbewusstsein der Vereine. Der Schutz vor Infektionen darf nicht nachlassen“, erklärte Sportsenator Andreas Geisel. Abhängig vom Infektionsgeschehens will die Berliner Regierung später über die schrittweise Öffnung in öffentlichen und privaten Sporthallen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen sowie den Betrieb von sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie den Wettkampf und Leistungssport entscheiden. „Unser Ziel ist es, auch für den Hallensport bis zum Juni Lockerungen zu erreichen“, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes (LSB) Berlin, am Freitag.

12.45 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci rechnet mit zweiter Infektionswelle

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die bundesweiten Vorgaben im Zuge der Corona-Lockerungen für Berlin als zu schwach bezeichnet. „Wenn wir jetzt die Maßnahmen lockern, dann muss das mit ganz klaren Regeln einhergehen“, sagte Kalayci am Freitagmorgen im RBB-Inforadio.

Der Notfallmechanismus, wonach ab einer Zahl von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neue Einschränkungen beschlossen werden können, sei nicht genug: „Wer hier erst reagiert, der bremst zu spät“, sagte Kalayci. Für Berlin werde man darum eine niedrigere Infektionsrate anstreben. Genaue Zahlen wollte Kalayci auch auf Nachfragen nicht nennen und verwies stattdessen auf laufende Senatsverhandlungen.

Der Berliner Senat hatte am Mittwoch und Donnerstag mehrere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Vor diesem Hintergrund werde sie genau beobachten, wie sich die Infektionszahlen jetzt nach oben bewegten, sagte Kalayci. Berlin habe den Anstieg zwar bislang mit vielen Maßnahmen abbremsen können. Doch die Pandemie sei noch nicht vorbei, warnte sie: „Wir rechnen alle mit einer zweiten Welle.“

12.42 Uhr: Polizei stellt erneut Verstöße gegen Corona-Bestimmungen fest

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat die Berliner Polizei am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag stadtweit Kontrollen durchgeführt.

Tagsüber prüften rund 475 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 180 Polizisten die Einhaltung der Verordnung, hieß es in einer Mitteilung. Es wurden 94 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte sieben Straf- und elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Berliner Polizei nach eigenen Angaben insgesamt 2628 objektbezogene Überprüfungen sowie 14.920 Überprüfungen im Freien durch. In 903 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1372 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2807 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

11.30 Uhr: Polizei zu Anti-Corona-Demo: „Wir sind auf alles vorbereitet“

Nach Angriffen auf Fernsehteams ist die Berliner Polizei nach eigenen Angaben auf eine erneute illegale Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Freitag gut vorbereitet. Man habe im Hinterkopf, was passiert sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ereignisse würden in die Einsatzplanung mit einbezogen: „Wir sind auf alles vorbereitet.“ Konkrete Details etwa zur Zahl der Beamten, die während der Versammlung am Nachmittag eingesetzt werden sollten, nannte der Sprecher jedoch nicht.

Man werde sich die Versammlung am Rosa-Luxemburg-Platz, die nicht angemeldet sei, ansehen und wenn nötig aktiv werden, hatte die Polizei bereits zuvor angekündigt. In Berlin sind derzeit nur Kundgebungen mit höchstens 50 Teilnehmern zugelassen. Ab 25. Mai dürfen an Versammlungen unter freiem Himmel nach Senatsbeschluss wieder bis zu 100 Personen teilnehmen. Der Senat hatte am Mittwoch und Donnerstag mehrere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

10.57 Uhr: Wieder öffentliche katholische Gottesdienste ab dem Wochenende

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise werden in Berlin an diesem Wochenende wieder öffentliche katholische Sonntagsgottesdienste gefeiert. Wie überall gelten auch in den Kirchen Hygienevorschriften: Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Gläubige beschränkt, es muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, wie das Erzbistum Berlin am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinden müssen zudem Anwesenheitslisten mit Name, Adresse und Telefonnummer führen und vier Wochen aufbewahren.

Ein Sprecher des Erzbistums wies darauf hin, dass viele Gemeinden die Einhaltung der Teilnehmerzahl über eine Anmeldung regelten. Die Kirche rief die Gläubigen dazu auf, verantwortlich mit den Lockerungen umzugehen und sich und andere zu schützen. Wer sich krank fühle oder verunsichert sei, sei gebeten, auf das Mitfeiern zu verzichten. Die Sonntagspflicht sei weiterhin aufgehoben, hieß es. Nach Angaben des Sprechers wurden Gottesdienste seit März im Internet gestreamt.

8.41 Uhr: Mehrere Veranstaltungen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes - trotz Corona-Einschränkungen

Mit rund einem Dutzend Veranstaltungen wird am Freitag in Berlin an das Kriegsende vor 75 Jahren erinnert. Trotz Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind unter anderem Kranzniederlegungen und kleinere Kundgebungen geplant, etwa am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und andere Vertreter der Verfassungsorgane erinnern an der Zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in der Neuen Wache Unter den Linden an den 8. Mai 1945.

Der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus ist in Berlin als einzigem Bundesland ein gesetzlicher Feiertag. Allerdings gilt das nur einmalig in diesem Jahr.

Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am Abend des 8. Mai endete 1945 der Zweite Weltkrieg. Die ursprünglich geplanten Großveranstaltungen zur Erinnerung an das historische Datum wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Als Alternative dient seit dem 2. Mai die virtuelle Ausstellung „Nach Berlin“, die bis zum 2. September im Internet zu sehen ist. Das Deutsch-Russische Museum in Karlshorst bietet auf seiner Homepage 360-Grad-Rundgänge durch den historischen Saal, in dem Offiziere der Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation unterzeichneten. Seit dem 6. Mai ist der Saal nach wochenlanger Schließung wegen des Coronavirus unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln auch wieder real für Besucher zugänglich.

8.18 Uhr: Größerer Andrang von Anglern in Brandenburg erwartet

Brandenburg könnte aus Sicht von Fischereiforscher Robert Arlinghaus in dieser Angelsaison einen deutlich stärkeren Zulauf von Anglern bekommen. "Die Menschen haben gerade einfach viel mehr Zeit", so der Berliner Professor mit Blick auf die Corona-Krise. Eine stärkere Nutzung sei für die Gewässer nicht problematisch. Brandenburg sei ein wahres Eldorado und immer noch viel zu wenig im Fokus vieler Angler. Berlin hatte das Angeln in der Corona-Krise zwischenzeitlich sogar verboten. Aus Sicht des Forschers eine "Posse".

"Wer als Angeltourist zum Angeln fährt, hat eher Mecklenburg-Vorpommern im Blick oder fährt nach Holland, Schweden oder Dänemark", so Arlinghaus. Vielen Menschen sei gar nicht bekannt, welche Möglichkeiten Brandenburg biete. "Egal, wo man ist, meistens findet man oft noch Wildnis pur", schwärmt der passionierte Angler, der seit Jahren unter anderem das Verhalten von Gleichgesinnten erforscht. Das Angeln liege insgesamt wieder etwas mehr im Trend. Es sei aber keine Massenbewegung.

8.11 Uhr: Berlins Gesundheitssenatorin will früher durchgreifen können

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die bundesweiten Vorgaben im Zuge der Corona-Lockerungen für Berlin als zu schwach bezeichnet. „Wenn wir jetzt die Maßnahmen lockern, dann muss das mit ganz klaren Regeln einhergehen“, sagte Kalayci am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. Der Notfallmechanismus, wonach ab einer Zahl von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neue Einschränkungen beschlossen werden können, sei nicht genug: „Wer hier erst reagiert, der bremst zu spät“, sagte Kalayci. Für Berlin werde man darum eine niedrigere Infektionsrate anstreben. Genaue Zahlen wollte Kalayci auch auf Nachfragen nicht nennen und verwies stattdessen auf laufende Senatsverhandlungen.

Laut der Gesundheitssenatorin bestehen in Berlin mit 51.000 möglichen Tests pro Tag genug Kapazitäten, um auch auf eine Verschlechterung der Lage reagieren zu können. Sie betonte aber, dass jeder Einzelne weiterhin vorsichtig sein müsse. „Wir müssen alle zusammen aufpassen, dass nicht neue Grüppchen entstehen“, sagte Kalayci.

+++ Donnerstag, 7. Mai 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin und Brandenburg am Donnerstag

▸Das sind die Corona-Lockerungen in Berlin

▸Derzeit 6203 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin

▸Senat sieht neue Obergrenze für Infektionszahlen skeptisch

▸Corona-Soforthilfe abkassiert? Razzia bei Salafisten

▸Flughafenchef lässt Tegel-Wiedereröffnung offen

▸Michael Müller: Kitas gehen wieder schrittweise in Betrieb

▸Berlins Steuereinnahmen brechen dramatisch ein

▸Eltern und Lehrer fürchten Probleme bei weiterer Schulöffnung

▸AfD scheitert mit Antrag auf Aufhebung der Corona-Beschränkungen

▸Berlins Freibäder dürfen ab 25. Mai wieder öffnen



21.31 Uhr: System zur Verfolgung von Infektionsketten in Gastronomie geplant

Berliner Gaststätten und Restaurants müssen sich bei der Öffnung ab 15. Mai an zahlreiche Auflagen halten. Sie müssten nicht nur Abstands- und Hygieneregeln beachten, sondern auch Maßnahmen zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionsketten, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag nach der Senatssitzung erläuterte.

„Wir haben festgelegt, dass wir über Reservierungssysteme oder Ähnliches Informationsmöglichkeiten empfehlen zur Kontaktnachverfolgung“, sagte sie. Wenn irgendwo ein Anstieg der Infektionen verzeichnet werde, sei es wichtig, die Kontakte sehr zügig nachverfolgen zu können. „Und das hoffen wir über Reservierungssysteme möglich machen zu können. Diese Daten sollen für vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet werden.“

Sie hoffe, dass die Berliner das kulinarisches Angebot der Stadt trotz der Einschränkungen wieder ein Stück weit genießen könnten, sagte Pop. Reine Schankwirtschaften, Bars, Clubs und Diskotheken müssten indes vorerst zu bleiben.

21.24 Uhr: Senat sieht neue Obergrenze für Infektionszahlen skeptisch

Wenn in einem Berliner Bezirk die neue Obergrenze für Infektionszahlen erreicht werden sollte, müssen Lockerungen nach Ansicht des Senats berlinweit zurückgenommen werden. „Wenn wir Maßnahmen zurückdrehen müssen, wenn wir Infektionszahlen erreichen, die als Stoppsignal zu werten sind, dann wird das flächendeckend für Berlin eingeführt werden müssen“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstagabend. „Das war auch der Grund, warum gestern in der Diskussion der Ministerpräsidentenkonferenz die drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen diese Regelung nicht so ausdrücklich begrüßt haben“, sagte Geisel.

Bund und Länder hatten am Mittwoch neben weiteren Lockerungen von Alltags-Beschränkungen ein stärker regional ausgerichtetes Vorgehen beschlossen. Dazu gehört eine Art Notfallmechanismus. Demnach soll in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden.

Aus Berliner Sicht ist das nicht sehr praktikabel. Geisel betonte, der Senat teile die Ansicht, dass die Zahl gar nicht erst erreicht werden dürfe. „Wir müssen früher eingreifen, wir können nicht so lange warten.“ Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) ergänzte, das Ziel sei, Maßnahmen nicht flächendeckend zurücknehmen zu müssen. Es sei wichtig, Infektionsherde so frühzeitig zu identifizieren, dass es möglich sei, zügig zu agieren.

Mehr zum Thema: Angst vor der zweiten Welle: Gehen die Lockerungen zu weit?

20.24 Uhr: "Körpernahe Dienstleistungen" wieder erlaubt

Sonnenstudios und Solarien dürfen ab dem 9. Mai 2020 geöffnet werden, ebenso dürfen körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Auch Fahrschulen dürfen öffnen, die Fahrlehrer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Stadtrundfahrten und -führungen im Freien dürfen ab 25. Mai unter Einhaltung von Mindestabstand und Hygieneregeln wieder angeboten werden.

20.18 Uhr: Gemeinschaftssport wieder möglich - Fitnessstudios bleiben geschlossen

Gute Nachricht für die Sportvereine in der Hauptstadt: Ab 15. Mai ist in Berlin wieder Gemeinschaftssport möglich – allerdings zunächst begrenzt auf acht Personen einschließlich Trainer. „Der Sport darf zunächst nur im Freien stattfinden, erst in der nächsten Phase, Ende Mai oder Anfang Juni, können wir auch über die Öffnung der Sporthallen nachdenken“, sagte Sportsenator Andreas Geisel (SPD).

Strand- und Freibäder können wie bereits berichtet unter Vorlage eines Nutzungs- und Hygienekonzepts ab 25. Mai wieder öffnen. Und auch der Wettkampfbetrieb in den sogenannten kontaktlosen Sportarten wie Leichtathletik oder Tennis kann ab dem 25. Mai wieder stattfinden.

Enttäuschung allerdings für Berlins Fitnessstudios: Diese dürfen nach den Beschlüssen, auf die sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt hatten, zwar wieder öffnen - wann und wie ist Sache der Bundesländer. Aber in Berlin sollen sie vorerst geschlossen bleiben, teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit. „Das wird erst in einer der nächsten Phasen der schrittweisen Lockerung geschehen“, sagte die Senatorin am Abend.

Zudem folgt der Senat mit der Zulassung von „Geisterspielen“ dem gestrigen Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga wieder aufzunehmen. „Hertha BSC und der 1. FC Union sind nun gefordert, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen“, sagte Sportsenator Geisel.

20.10 Uhr: Lockerungen auch für Hochschulen - Lehre bleibt aber digital

In Berliner Hochschulen kann ab nächster Woche nach Beschluss des Senats wieder etwas Leben einkehren. Der Forschungsbetrieb auf dem Campus könne unter Auflagen wieder geöffnet und bestimmte Arbeiten in der Verwaltung könnten wieder zugelassen werden, teilte die Senatskanzlei am Donnerstagabend mit. Am Corona-Alltag von Studierenden ändert sich demnach nichts: „Für die Präsenzlehre und für den Publikumsverkehr bleiben die Hochschulen allerdings weiterhin geschlossen, Lehrveranstaltungen finden digital statt“, hieß es.

Voraussetzungen für die Lockerungen ist, dass die Hochschulen Hygienevorkehrungen treffen und zum Beispiel sicherstellen, dass Menschenansammlungen vermieden werden. Die Hochschulen waren im März in den sogenannten Präsenznotbetrieb gegangen. Ab Montag (11. Mai) gilt „beschränkter Betrieb“.

19.50 Uhr: Berliner Senat lockert Versammlungs- und Kontaktverbot

Der Berliner Senat lockert die wegen der Corona-Krise geltenden Beschränkungen der Versammlungsfreiheit. Ab 18. Mai sind Versammlungen in geschlossenen Räumen mit bis 50 Teilnehmern wieder erlaubt. Ab 25. Mai dürfen an Versammlungen unter freiem Himmel bis zu 100 statt bisher 50 Personen teilnehmen.

„Aufzüge mit Fahrzeugen“ sollen Geisel zufolge bereits ab Freitag (8. Mai) wieder möglich sein. Das gelte für Veranstaltungen mit Autos, Motorrädern und Fahrrädern mit bis zu 50 Teilnehmern. Die Versammlungsfreiheit sei ein wichtiges Grundrecht, sagte Geisel. Einschränkungen könnten nicht von Dauer sein. „Natürlich muss unser Bestreben sein, dieses Grundrecht wieder umfänglicher in Kraft zu setzen als bisher.“

Außerdem dürfen nach wochenlangem Kontaktverbot die Berliner zu Hause wieder mehr Gäste empfangen. Erlaubt sind ab 9. Mai private Zusammenkünfte von Angehörigen zweier Haushalte - wenn 1,5 Meter Mindestabstand gewahrt werden. Das gilt nicht nur im öffentlichen Raum oder in Gaststätten, sondern auch in der Wohnung oder im Kleingarten. Das teilten Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag nach der Senatssitzung mit. Bislang galt, dass „Zusammenkünfte im öffentlichen und nichtöffentlichen Raum“ nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt und höchstens einer weiteren haushaltsfremden Person erlaubt waren.

Vorerst keine weiteren Lockerungen gibt es beim Besuch von Angehörigen in Pflegeheimen. Hier bleibt es dabei: Eine Person pro Tag kann zu Besuch kommen.

19.29 Uhr: Derzeit 6203 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 6203 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Dies teilt die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vortag um 60 Fälle. 5364 Menschen gelten als genesen.

3070 Personen sind männlich, 3125 weiblich. Bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 508 Personen (+13 im Vergleich zum Vortag), davon werden 152 (+11) intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 163 (+1)an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben.

Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: Zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, zehn 50 bis 59 Jahre alt, 19 verstorbene Patient*innen waren 60 bis 69 Jahre alt, 38 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 94 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 81 Jahren.

Die Fallzahlen nach Bezirken

18.11 Uhr: Bund der Steuerzahler: Berlin muss Gürtel enger schnallen

Nach der Mitteilung des Berliner Finanzsenators zu einem massiven Einbruch der Steuereinnahmen fordert der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler Berlin, Alexander Kraus, sämtliche Ausgabentitel auf den Prüfstand zu stellen.

„Die Corona-bedingten Steuermindereinnahmen spiegeln einen realen Wohlstandseinbruch bei den Steuerzahlern wider. Dieser muss sich auch durch eine neue Sparsamkeit in den öffentlichen Haushalten widerspiegeln“, sagte Kraus. Nach Meinung des Bundes der Steuerzahler müssen jetzt sämtliche Ressorts auf Landes- und Bezirksebene Ausgabenpositionen durchforsten. Spätestens in dem im Sommer folgenden Nachtragshaushalt müsse vorgelegt werden, an welcher Stelle konkret gespart werden kann.

Es müsse deutlich klar gemacht werden, dass künftig für viele kostenlose Angebote wie z.B. Schülerspeisung und Schülertickets, Vergünstigungen im Kulturbereich und massive Immobilienaufkäufe neben den staatlichen Pflichtaufgaben kein Spielraum mehr vorhanden sei. Auch die ab Januar 2020 geltende massive Erhöhung der Diäten und Altersversorgungen der Abgeordneten gehöre dringend auf den Prüfstand.

18.07 Uhr: Berlins Freibäder dürfen ab 25. Mai wieder öffnen

Die Frei- und Strandbäder in Berlin dürfen trotz Corona-Krise ab 25. Mai unter Auflagen wieder öffnen. Das beschloss der Senat am Donnerstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Berliner Bäder-Betrieben löste die Nachricht Jubel aus: „Wir freuen uns sehr“, hieß es aus dem landeseigenen Unternehmen.

Sämtliche Bäder sind derzeit noch geschlossen. Startklar sind sie, wie die Berliner Bäder-Betriebe schon im April betonten. Zu den Szenarien, um Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern, zählt ein eingeschränkter Betrieb mit einer reduzierten Zahl von Gästen. Denn normalerweise strömen pro Tag mehr als 1000 Menschen in ein Freibad. Das dürfte in dieser Saison nicht möglich sein. Online-Tickets mit Zeitfenstern sind eine Idee. Warteschlangen sollen vermieden werden.

Gleich von null auf hundert können die Bäder indes nicht starten. Unter anderem ist vorgeschrieben, dass das Wasser vorher auf seine Qualität getestet wird. Die Verfahren dazu können eine Zeit dauern.

16.51 Uhr: Senat will Kita-Notbetreuung für alle bis Sommer

Der Berliner Senat will die Kita-Notbetreuung in der Corona-Krise bis zum Sommer schrittweise auf alle Kinder ausweiten. Ab 14. Mai sollen zunächst die Kinder am Übergang zur Grundschule und deren Geschwister wieder in die Kita gehen können, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Senatskreisen. Lesen Sie mehr zum Kita-Fahrplan.

Auch interessant: Der Fahrplan für die Schulöffnung in Berlin steht fest

16.25 Uhr: Ministerpräsident Woidke fordert Corona-Disziplin ein

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Brandenburger aufgerufen, nach der Lockerung weiterer Beschränkungen in der Corona-Krise Disziplin zu bewahren. Trotz deutlich gesunkener Zahlen von Neuinfektionen dürfe niemand bei den Abstands- und Hygiene-Regeln nachlässig werden. „Wir sind noch mitten in der Pandemie“, betonte Woidke am Donnerstag in einer von der AfD beantragten Sondersitzung des Landtags. „Wir müssen derzeit weiter auf Abstand bleiben, aber wir können uns in Gedanken unterhaken.“

Sobald in einem Landkreis die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf mehr als 50 steige, werde es regional wieder harte Einschränkungen geben, warnte der Regierungschef. „Das können Ausgangssperren sein oder das Verbot, Ortschaften zu betreten.“ Derzeit liege der Wert in Brandenburg mit insgesamt 7,5 deutlich unter dieser Grenze. Regional unterscheide sich das aber stark zwischen 0 in Cottbus und Spree-Neiße sowie 21,3 im Landkreis Dahme-Spree. „Wenn es regionale Ausbrüche gibt, muss regional gehandelt werden“, beschrieb Woidke die neue Linie.

15.59 Uhr: AfD scheitert in Brandenburg mit Antrag auf Aufhebung der Corona-Beschränkungen

Die AfD ist mit einem Antrag zur sofortigen Aufhebung aller Corona-Beschränkungen in Brandenburg im Landtag gescheitert. In der dazu von der AfD beantragten Sondersitzung stimmten am Donnerstag alle übrigen Fraktionen gegen den Antrag. Die AfD hatte in ihrem Antrag gefordert, alle Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus sofort aufzuheben und den Risikogruppen in der Bevölkerung gezielten Schutz zukommen zu lassen.

Redner der AfD zweifelten die Gefährlichkeit des Virus und die erwartete Sterberate unter den Infizierten an. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sprach von einem „Präventions-Paradoxon“: „Wir haben den Schaden so gut verhütet, dass manche das Problem nicht mehr zu erkennen vermögen.“ Lockerungen seien derzeit angesichts gesunkener Fallzahlen möglich - aber das Geschehen müsse weiter engmaschig überwacht und gegebenenfalls mit neuen Maßnahmen entgegengesteuert werden. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

Auch interessant: Das sind die Corona-Lockerungen in Berlin

15.49 Uhr: Covid-19-Zentrum an der Messe geht in Bereitschaftsmodus

Das Corona-Notfallkrankenhaus auf dem Berliner Messegelände soll am Montag offiziell eröffnet werden. Den Termin teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. Wie ein Sprecher der Behörde erläuterte, geht das Zentrum zunächst in einen „Stand-by-Modus“, Personal für den Betrieb stehe auf Abruf bereit. Träger ist der landeseigene Klinikkonzern Vivantes.

Die Fertigstellung des Zentrums nach rund vier Wochen Aufbauzeit hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kürzlich bekanntgegeben. Die Messehalle an der Jafféstraße ist so umgebaut worden, dass dort Platz für rund 500 Patienten wäre, sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eingeplant wurden Baukosten von mehr als 31 Millionen Euro.

15.38 Uhr: Berlins Steuereinnahmen brechen dramatisch ein

Berlins Steuereinnahmen sind infolge der wirtschaftlichen Beschränkungen wegen der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Das Minus bei der Gewerbesteuer betrug im April im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als 90 Prozent: Statt zuletzt 73 Millionen Euro flossen 5 Millionen Euro in die Landeskasse. Das Aufkommen der Umsatzsteuer sank um 37 Prozent, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag mitteilte. Die Rückgänge bei Übernachtungssteuer, Vergnügungssteuer und Spielbankabgabe bezifferte er auf 82 bis 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

„Die Einbrüche sind jetzt schon dramatisch“, sagte Kollatz. In den kommenden Monaten sei eine weitere Verschärfung der Abwärtsbewegung zu erwarten. „Wenn in der kommenden Woche die Steuerschätzung für Bund und Länder folgt, haben wir eine verlässlichere Grundlage für die wahrscheinliche weitere Einnahmeentwicklung. Allerdings ist bereits heute klar, dass der massive Rückgang der Steuereinnahmen den Handlungsspielraum der öffentlichen Hand stark beeinträchtigen wird.“

Vor kurzem hatte Kollatz Steuerausfälle für Berlin von rund sechs Milliarden Euro in den Jahren 2020 und 2021 prognostiziert. Grundlage waren Aussagen der Bundesregierung, wonach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr voraussichtlich um 6,3 Prozent einbricht. Kollatz geht davon aus, das Berlin vor diesem Hintergrund fünf Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen muss.

15.31 Uhr: Verwaltungsgericht - Vorübergehende Schulschließungen rechtens

Die vorübergehenden Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie waren nach Ansicht des Verwaltungsgerichtes Berlin rechtens. Der Präsenzunterricht dürfe nunmehr schrittweise wieder aufgenommen werden, entschied das Gericht am Donnerstag in zwei Eilverfahren. Dabei könne nach Klassenstufen differenziert werden.

Der Zugang zur Schulbildung werde durch die Maßnahmen nicht verhindert, sondern übergangsweise lediglich verändert, so die Richter. Dies sei für eine Übergangsphase akzeptabel, soweit die Maßnahmen ständig überprüft würden und Angebote für Heimunterricht in angemessener Art und Umfang gewährleistet seien. Lebens- und Berufschancen der Schüler würden so nicht langfristig beeinträchtigt.

Gegen die am 17. März erfolgten Schulschließungen beziehungsweise die schrittweise Wiedereröffnung ab 20. April hatten zwei Familien mit unterschiedlicher Stoßrichtung geklagt. Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts (Az. VG 3 L 166/20 und VG 3 L 167/20) können sie Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegen.

15.26 Uhr: Wieder öffentliche katholische Gottesdienste ab dem Wochenende

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise werden in Berlin an diesem Wochenende wieder öffentliche katholische Sonntagsgottesdienste gefeiert. Wie überall gelten auch in den Kirchen Hygienevorschriften: Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Gläubige beschränkt, es muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, wie das Erzbistum Berlin am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinden müssen zudem Anwesenheitslisten mit Name, Adresse und Telefonnummer führen und vier Wochen aufbewahren.

Ein Sprecher des Erzbistums wies darauf hin, dass viele Gemeinden die Einhaltung der Teilnehmerzahl über eine Anmeldung regelten. Die Kirche rief die Gläubigen dazu auf, verantwortlich mit den Lockerungen umzugehen und sich und andere zu schützen. Wer sich krank fühle oder verunsichert sei, sei gebeten, auf das Mitfeiern zu verzichten. Die Sonntagspflicht sei weiterhin aufgehoben, hieß es. Nach Angaben des Sprechers wurden Gottesdienste seit März im Internet gestreamt.

14.16 Uhr: Vorschulkinder können in Kitas zurückkehren

Ab kommenden Donnerstag sollen die Vorschulkinder wieder in die Kitas zurückkehren können. Das sagte Staatssekretärin Sigrid Klebba im Schulausschuss. Momentan sei man bei 37 Prozent der Betreuung in den Kitas angekommen, das werde nun Woche für Woche weiter ausgebaut. „Die Jahrgangsstufen sollen von oben nach unten in die Kitas zurückgeholt werden“, so Klebba. Allerdings werden die Kinder nur eine „beschränkte Betreuung“ erhalten, denn die Gruppen müssen kleiner bleiben als in normalen Zeiten, und es stehen nicht alle Kita-Erzieher zur Verfügung.

Organisatorisch heiße das, Betreuung entweder halbtags, immer nur vier Stunden am Tag oder nur eine halbe Woche. „Das muss vor Ort ausgehandelt werden.“ Klar sei aber, dass berufstätige Eltern „auf längere Sicht“ nicht voll wieder in den Job einsteigen könnten. Deshalb müsse man über finanzielle Formen der „Existenzunterstützung“ nachdenken. Auch ein Musterhygieneplan sei für die Kitas in Arbeit.

14.05 Uhr: Hertha- und Union-Spiel terminiert

Hertha BSC wird am 16. Mai mit dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim die Saisonfortsetzung in der Fußball-Bundesliga beginnen. Das teilte DFL-Chef Christian Seifert nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag mit. Anpfiff der Partie in Sinsheim ist um 15.30 Uhr. Union Berlin beginnt die Restsaison nach der Coronavirus-Unterbrechung mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München am 17. Mai um 18.00 Uhr im Stadion an der Alten Försterei. Beide Partien finden unter den Hygienevorschriften der Deutschen Fußball Liga und somit wie alle Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer statt.

Lesen Sie auch: Nach Corona-Zwangspause - So kehrt die Bundesliga zurück

13.49 Uhr: Jugendzentren öffnen am 11. Mai wieder - aber nur eingeschränkt

Jugendeinrichtungen und Familienzentren sollen ab 11. Mai wieder öffnen dürfen - dabei gelten aber zahlreiche Einschränkungen. Darauf hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Donnerstag hingewiesen. In den Jugendeinrichtungen sollen zunächst die pädagogisch betreuten Angebote wieder starten, zum Beispiel Gesprächs- Kreativ-, oder Spielgruppen. Bei allen Gruppenangeboten ist die Teilnehmerzahl auf sechs Personen begrenzt, außerdem müssen Anwesenheitslisten geführt werden, so die Senatsverwaltung.

Im Bereich Familienförderung sind ab dem 11. Mai kleinere Gruppenangebote wie Kurse, Seminare oder Workshops möglich, ebenso wie Gesprächs-, Kreativ- oder Spielangebote, bei denen keine Hilfestellung notwendig ist. Auch dabei müssen sich die Teilnehmenden in eine Anwesenheitsliste eintragen. Familiencafés, Familientreffs oder gemeinsames Kochen und Essen soll es noch nicht wieder geben.

13.31 Uhr: Corona-Bedingungen für Orchester

Wissenschaftler der Berliner Charité haben Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes von Orchestern während der Corona-Krise definiert. Die vier Forscher analysierten die Auswirkungen der verschiedenen Instrumente und geben unterschiedliche Abstände vor: Bei den Streichern sollen die Stühle 1,5 Meter voneinander entfernt stehen, für die Bläser werden zwei Meter empfohlen. Die Blechbläser sollen zudem mit einem Plexiglasschutz abgeschirmt werden.

Das am Donnerstag veröffentlichte 13 Seiten umfassende Papier entstand auf Initiative der Orchestervorstände der sieben Berliner Orchester: Philharmoniker, Deutsches Symphonie-Orchester, Konzerthausorchester, Orchester der Deutschen Oper und der Komischen Oper, Rundfunk-Sinfonieorchester sowie Staatskapelle.

13.30 Uhr: Tourismusgesellschaft - Anfragen von Urlaubern nehmen zu

Nach der Ankündigung von Lockerungen auch im Tourismus informieren sich wieder mehr Menschen über mögliche Reisen oder Ausflüge in und nach Brandenburg. Die Anfragen von Reisewilligen nähmen zu, sagte die Sprecherin der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Birgit Kunkel, am Donnerstag. „Interessierte melden sich beim Callcenter oder treten über die Homepage mit uns in Kontakt.“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt, dass der Tourismus im Land ab Mitte des Monats wieder anlaufen soll. Ab 15. Mai soll Dauer- und Wohnmobilcamping wieder möglich sein, ab 25. Mai können Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen wieder vermieten.

13.12 Uhr: IBB - Zusammenarbeit mit Hausbanken gegen Soforthilfe-Betrug wirkt

Nach der Razzia wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs bei den Corona-Soforthilfen hat die Investitionsbank Berlin (IBB) die Zusammenarbeit mit Hausbanken und Behörden hervorgehoben. Teil des Sicherheits- und Prüfkonzepts sei, dass auch die kontoführenden Banken der Antragsteller im Rahmen ihrer Sicherheitschecks auffällige Zahlungseingänge prüfen, teilte ein Sprecher mit. Die IBB stehe in engem Kontakt mit den Hausbanken und den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden. „Deshalb konnten aufgrund dieser guten Kooperation bereits einige Erfolge verbucht werden.“

Bis zum 30. April hatte die landeseigene Förderbank in der Corona-Krise Soforthilfen an gut 207 000 Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige genehmigt. Durchschnittlich lag der Zuschuss bei 8502 Euro. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1,76 Milliarden Euro. Bis Ende April haben knapp 4200 Antragssteller insgesamt 36,4 Millionen Euro wieder zurückgezahlt. Sie hatten festgestellt, dass sie nicht berechtigt waren, die Soforthilfe in Anspruch zu nehmen.

12.58 Uhr: Kritik an Müllers Plan zur Kita-Öffnung

Im Inforadio des RBB verkündete der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) überraschend, man werde die Kitas der Stadt "schrittweise auf 70 Prozent“ hochfahren. Martin Hoyer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, einem der größten Kita-Träger der Stadt, kritisierte das Vorgehen. "Schnelle Ankündigungen, ohne Konzepte schaffen Frust, weil die Versprechen am Ende nicht eingehalten werden können."

Vom Vorpreschen des Regierenden wurde man total überrascht. „Es braucht eine gute Vorbereitung und Planung, da weiterhin das Gebot der Kontaktreduzierung besteht“, betont Hoyer. Womöglich müsse man beispielsweise über Halbtagsangebote nachdenken. Die Kitas würden die Not der Eltern sehen und suchten schon unter Hochdruck nach Auswegen. Doch so lange der Virus noch nicht eingedämmt sei, bleibe leider auch für den Kita-Bereich klar: „Unter den bestehenden Bedingungen wird es nur mit erheblichen Einschränkungen für alle gehen“, so Hoyer. Mehr dazu lesen Sie hier.

12.48 Uhr: Zwangsquarantäne-Station am Flughafen Schönefeld

Personen, die sich nicht an eine amtlich verordnete Quarantäne halten, können zwangsweise im Abschiebegewahrsam des Flughafens Schönefeld untergebracht werden. Das geht aber nur, wenn es zuvor eine Zustimmung eines Richter gibt. Das berichtet die MAZ. Erkrankte Personen werden dort nicht aufgenommen. Es kommen nur Menschen in Frage, bei denen eine Infektion vermutet wird. Jene also, die Kontakt zu Infizierten hatten, selbst aber keine Symptome zeigen. Aufgenommen werden ausschließlich volljährige Männer.

12.17 Uhr: Kleine und mittlere Kulturbetriebe können ab Montag Soforthilfe beantragen

Nicht öffentlich geförderte kleine und mittlere Kulturbetriebe können ab Montag, den 11. Mai ab 9 Uhr Soforthilfe bei der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragen. Bis Freitag, den 15. Mai um 18 Uhr können online Anträge gestellt werden. Das Soforthilfepaket IV gilt für Berliner Kulturbetriebe mit mehr als zehn Beschäftigten. Der durchschnittliche Jahresumsatz darf 10 Millionen Euro nicht überschreiten. Es können Zuschüsse von bis zu 25.000 Euro beantragt werden (in begründeten Ausnahmefällen bis zu 500.000 Euro).

12.16 Uhr: Wieder illegale Demonstration gegen Corona-Regeln geplant

Die Berliner Polizei will eine erneute Demonstration gegen die Corona-Regeln am Freitag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz genau im Auge behalten. Man werde vor Ort sein und sich die Versammlung, die nicht angemeldet sei, ansehen und wenn nötig aktiv werden, kündigte ein Polizeisprecher am Donnerstag an. Trotz der vielen Lockerungen der Corona-Verordnungen sind in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 50 Teilnehmern zugelassen.

Zuletzt hatten sich am Mittwoch nach einem Aufruf im Internet bis zu 400 Menschen vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Augenzeugen berichteten, dass ganz verschiedene Gruppierungen vor Ort waren. Viele Menschen seien aggressiv gewesen. Die Polizei löste die Ansammlung auf. Dabei kam es zu Beleidigungen, Widerstandshandlungen und Körperverletzung gegen Polizisten. Ein Kamerateam der ARD wurde von einem Mann mit einem Tritt angegriffen.

12.14 Uhr: Weniger Übernachtungen in Berlin

Die Zahl der Übernachtungen in Berliner Hotels und Herbergen ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwei Drittel gesunken. 907.000 Gäste im März 2020 meldete das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag. Für das erste Quartal wurden 5,4 Millionen Übernachtungen gezählt, 23 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Den stärksten Rückgang verzeichnet das Amt bei Besuchern aus China und Hongkong mit 91,4 Prozent weniger Gästen und 88,0 Prozent weniger Übernachtungen, gefolgt von Israel mit einem Minus von 90,4 beziehungsweise 90,8 Prozent. Die Zahl der Gäste aus dem Inland ging um 61,2 Prozent zurück, die der Übernachtungen um 59,7 Prozent.

12.12 Uhr: Woidke: „Abstand halten und gedanklich unterhaken“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Brandenburger aufgerufen, nach der Lockerung weiterer Beschränkungen in der Corona-Krise Disziplin zu bewahren. Trotz deutlich gesunkener Zahlen von Neuinfektionen dürfe niemand bei den Abstands- und Hygiene-Regeln nachlässig werden. „Wir sind noch mitten in der Pandemie“, betonte Woidke. „Wir müssen derzeit weiter auf Abstand bleiben, aber wir können uns in Gedanken unterhaken.“

12.08 Uhr: Weniger neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten neuen Corona-Infizierten wieder etwas zurückgegangen. Sie nahm innerhalb von 24 Stunden um 32 Fälle zu, von Dienstag bis Mittwoch waren es noch 40, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit Stand von 8.00 Uhr in Potsdam mitteilte. Insgesamt gebe es nun 3078 Fälle. Bisher starben 156 Menschen. Als genesen gelten etwa 2429 Patienten, am Vortag waren es 2360.

11.44 Uhr: Corona-Kontrollen - Bilanz der Polizei

Die Polizei hat am Mittwoch wieder kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Die Kräfte überprüften drei Objekte und 154 Personen im Freien. Dazu fertigten die Polizeikräfte zwölf Straf- und 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Tagsüber waren rund 300 Beamte und in der Nacht etwa 150 Polizisten im Einsatz.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2628 objektbezogene Überprüfungen sowie 14.826 Überprüfungen im Freien durch. In 903 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1365 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2796 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

10.15 Uhr: Zalando blickt trotz Verlusten zuversichtlich aufs Geschäftsjahr

Trotz hoher Verluste in der Corona-Krise geht der Online-Modehändler Zalando von einem profitablen Geschäftsjahr aus. Das Berliner Unternehmen hat aufgrund der einbrechenden Nachfrage in der Krise im ersten Quartal einen Verlust von 86,4 Millionen Euro gemacht, wie Zalando am Mittwochabend mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus noch bei 17,6 Millionen Euro gelegen.

Der bereinigte Betriebsgewinn lag damals bei 6,4 Millionen Euro. Mit der Pandemie fiel er nun im ersten Quartal auf 98,6 Millionen Euro ins Minus. Grund war auch eine Sonderabschreibung auf den Warenbestand in Höhe von 40 Millionen Euro. Der Umsatz stieg indes um mehr als 10 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch: Zalando plant Sparpaket über 350 Millionen Euro

8.57 Uhr: Müller - Kitas gehen wieder schrittweise in Betrieb

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, die Kitas während der Corona-Pandemie wieder Zug um Zug in Betrieb zu nehmen. „Wir sind schon bei einer Versorgung von rund 40 Prozent des Normalbetriebs und gehen jetzt schrittweise auf 70 Prozent“, sagte er am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio. Das sei bereits deutlich mehr als in anderen Bundesländern, die teilweise erst jetzt eine Notbetreuuung einrichteten.

Der Kita-Betrieb könnte Müller zufolge über kleinere Gruppen und zeitversetztes Betreuen in Gang kommen. So werde man „Schritt für Schritt beinah jeden Tag etwas besser werden und mehr Angebot machen können“. Er erklärte: „Aber wie in allen allen anderen Lebensbereichen wird das leider nicht von heute auf morgen auf hundert Prozent hochgehen.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

7.18 Uhr: Empörung über Rückkehr der Erstklässler

Die Senatsverwaltung für Bildung gab am Mittwoch per Presseerklärung bekannt, dass am kommenden Montag – den 11. Mai – nicht nur die fünften Klassen in die Grundschule zurückkehren, sondern auch die Erstklässler. Während die Grundschulen der Stadt auf die Rückkehr der Fünftklässler mehr oder weniger vorbereitet waren – es wurde in einem internen Schreiben der Verwaltung an die Schulen schon vage angekündigt -, kommt die Rückkehr der Schulanfänger völlig überraschend.

Auf Twitter kann man die Empörung ablesen. „Wie sollen wir das denn umsetzen, direkt ab nächsten Montag einen neuen Stundenplan bereit zu haben?? Die Woche ist doch längst geplant“, schreibt beispielsweise der User MrSchmalstieg. Viele sind verärgert, weil ihnen in den Grundschulen nur noch ein Tag für die Vorbereitung bleibt; morgen ist der 8. Mai und damit in Berlin Feiertag. „Das ist doch nicht Ihr Ernst“, ärgerte sich Userin Ophelia über die Senatsbildungsverwaltung. „Warum nun plötzlich die 1. Klassen? Total sinnlos diese Entscheidung.“

7.13 Uhr: Hertha freut sich über Spenden bei Ticketerstattung

Nach der Erlaubnis der Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga durch den Entschluss von Bund und Ländern hat Hertha BSC das Vorgehen bei der Erstattung der Tickets dargelegt. Der Preis für die bereits erworbenen Karten für die vier Heimspiele ohne Publikum gegen den 1. FC Union, den FC Augsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen wird ebenso zurückerstattet wie die anteilige Rückzahlung für die Dauerkartenbesitzer, teilte Hertha auf seiner Internetseite mit. Alle Ticketkäufer werden bis Mitte Mail per Mail über die Vorgehensweise informiert.

Der Verein gibt seinen Anhängern zugleich die Möglichkeit, einen Teil der Rückerstattungssumme an die Jugendabteilung abzutreten und somit die Nachwuchstalente zu fördern, heißt es auf der Seite weiter. Auch bei den Ausgaben für die Gastspiele wird Hertha ebenso verfahren. Tageskarten-Inhaber, die ihre Tickets bei Theaterkassen oder eventim.de erworben haben, müssen sich an das jeweilige Unternehmen wenden.

6.28 Uhr: Razzia in der salafistischen Szene wegen Corona-Subventionsbetrug

Razzia in der Salafisten-Szene: Ermittler des Staatsschutzes durchsuchen seit dem frühen Donnerstagmorgen im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin mehrere Wohnanschriften und Pkw von fünf Tatverdächtigen. „Die Beschuldigten sind verdächtig, betrügerisch Corona-Soforthilfen bei der IBB beantragt und erhalten zu haben“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit. Etwa 100 Beamte sind laut Polizei im Einsatz.

Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel entdeckt und von der Polizei sichergestellt - darunter auch Gelder. Eine Person wurde festgenommen. Die Durchsuchungen dauern nach wie vor an. Die Tatverdächtigen sind der salafistischen Szene Berlins zuzurechnen. Es soll um den inneren Kreis der ehemaligen Fussilet Moschee in Moabit gehen. Mehr zur Corona-Razzia in der salafistischen Szene lesen Sie hier.

Rund 100 Einsatzkräfte, darunter Kolleg. vom #LKA & der #EHu, durchsuchen heute Morgen bei 5 Beschuldigten aus der salafistischen Szene an mehreren Orten stadtweit in #Berlin Wohnungen & Autos wegen des Verdachts des Betruges an #Covid19-Soforthilfen.

^tsm https://t.co/FO6unRChoK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2020

5.01 Uhr: Gartengespräche und Besuchsbalkone in Pflegeheimen

Einige Berliner Pflegeheime haben in Zeiten von Corona Besuchslösungen gefunden, die den Schutzvorschriften standhalten. In zwei Häusern der Alloheim Seniorenresidenzen gibt es laut einer Sprecherin Begegnungsstellen am Gartenzaun. „Seit Mittwoch werden in den Gärten der Vivantes-Einrichtungen unter Wahrung der Abstandsregeln und bei Nutzung eines Mund-Nasenschutzes betreute Gespräche mit Angehörigen ermöglicht“, sagte Presse-Referentin Mischa Moriceau der Deutschen Presse-Agentur. In den unteren Etagen der Hauptstadtpflege-Häuser seien bereits sogenannte Besuchsbalkone eingerichtet worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.57 Uhr: Weiterbetrieb des Militärflughafens Tegel kostet Millionen

Der geplante Weiterbetrieb des militärischen Teils am Berliner Flughafen Tegel verursacht Kosten in Millionenhöhe. Dort sollen auch nach der Schließung des eigentlichen Flughafens im Herbst bis 2029 Regierungshubschrauber starten und landen. „Die Ausgaben für den Weiterbetrieb der militärischen Liegenschaft Tegel Nord werden auf jährlich circa fünf Millionen Euro geschätzt“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag, die der dpa vorliegt. Darüber berichtete zuvor das Internet-Portal „AviationNetOnline“.

Für die Hubschrauber fehlt nach Darstellung des Ministeriums am neuen Hauptstadtflughafen BER noch die geeignete Infrastruktur. Der neue Flughafen in Schönefeld soll nach jahrelangen Verzögerungen Ende Oktober ans Netz gehen. Dann ziehen auch die Regierungsflugzeuge von Tegel dorthin um.

3.31 Uhr: Brandenburger Landtag debattiert über Corona-Lockerungen

Der Brandenburger Landtag berät am Donnerstag über die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) berichtet (11.10 Uhr) von den Ergebnissen der Konferenz von Bund und Ländern. Alle Geschäfte sollen unter strengen Auflagen ab kommendem Samstag (9. Mai) wieder öffnen können. Ebenfalls ab Samstag sollen sich auch Angehörige zweier Familien treffen können. Ab 15. Mai sollen Cafés und Restaurants unter Auflagen aufmachen können.

1.06 Uhr: Flughafenchef Lütke Daldrup lässt Tegel-Wiedereröffnung offen

Berlins Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ist skeptisch, ob der Flughafen Tegel nach der angestrebten Schließung in der Corona-Krise noch einmal ans Netz geht. Der Airport soll wegen des Passagierzahleinbruchs im Juni vorübergehend schließen, bevor er im November planmäßig endgültig außer Betrieb geht. „Ich würde ihn ehrlich gesagt lieber wieder aufmachen bis zum Herbst“, sagte Lütke Daldrup am Donnerstag in der RBB-Sendung „Talk aus Berlin“. „Wenn ich 50.000 Gäste habe, geht Tegel direkt wieder ans Netz“, versicherte er. „Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sehr optimistisch, dass wir in wenigen Monaten wieder 50.000 Gäste haben.“

+++ Mittwoch, 6. Mai 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Mittwoch

▸ Diese Lockerungen hat der Senat beschlossen

▸ Berlin prüft Gastronomieflächen auf Straßen und Parkplätzen

▸ Der Fahrplan für die Schulöffnung in Berlin steht fest

▸ Politik gibt grünes Licht für Geisterspiele - das Derby kann kommen

20.07 Uhr: Wieder Angriff auf Kamerateam bei Demonstration

Bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen ist es vor dem Reichstagsgebäude in Berlin zu Verstößen und einem Angriff auf ein Presseteam gekommen. Ein Demonstrant, der ein ARD-Kamerateam attackiert haben soll, sei festgenommen worden, twitterte die Berliner Polizei am Mittwochabend. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, ist die Schwere des Angriffs noch unklar - die Rede sei von Leichtverletzten. Die Zahl der Betroffenen war zunächst auch nicht bekannt. Bereits am 1. Mai war ein Kamerateam in Berlin angegriffen worden.

350 bis 400 Menschen sammelten sich nach Angaben der Polizeisprecherin am Mittwoch vor dem Reichstagsgebäude. Sie seien offenbar einem Aufruf in den sozialen Medien gefolgt, darauf deuteten etwa mitgebrachte Plakate hin. In Berlin sind wegen der Pandemie derzeit Demos mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt.

Lesen Sie hier die Details.

19.58 Uhr: Diese Lockerungen hat der Berliner Senat beschlossen

Gastronomie : Nach rund sieben Wochen können die wegen der Corona-Krise geschlossenen Restaurants und Gaststätten am 15. Mai wieder öffnen. Erlaubt ist eine Öffnung bis 22 Uhr im Innen- und Außenbereich. . „Das stellt sicher, dass sich die Berliner gut und entspannt versorgen können“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Gäste wie Personal müssen angesichts der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln einhalten, darunter 1,5 Meter Mindestabstand. Besuche von Restaurants in Berlin sollen ab kommender Woche auch mit Menschen aus einem weiteren Haushalt möglich sein. Das sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

: Nach rund sieben Wochen können die wegen der Corona-Krise geschlossenen Restaurants und Gaststätten am 15. Mai wieder öffnen. Erlaubt ist eine Öffnung bis 22 Uhr im Innen- und Außenbereich. . „Das stellt sicher, dass sich die Berliner gut und entspannt versorgen können“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Gäste wie Personal müssen angesichts der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln einhalten, darunter 1,5 Meter Mindestabstand. Besuche von Restaurants in Berlin sollen ab kommender Woche auch mit Menschen aus einem weiteren Haushalt möglich sein. Das sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Hotels . Sie folgen dann am 25. Mai. Auch hier gelten Abstands- und Hygieneregeln.

. Sie folgen dann am 25. Mai. Auch hier gelten Abstands- und Hygieneregeln. Handel : Für die Öffnung von Geschäften im Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde vom Senat gestrichen. Damit können alle Läden unabhängig von Größe und Sortiment wieder aufmachen. Allerdings gelten weiterhin Regeln für Abstand und Hygiene sowie die Vorgabe einer Maximalzahl von einem Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

: Für die Öffnung von Geschäften im Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde vom Senat gestrichen. Damit können alle Läden unabhängig von Größe und Sortiment wieder aufmachen. Allerdings gelten weiterhin Regeln für Abstand und Hygiene sowie die Vorgabe einer Maximalzahl von einem Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Schulen : Sie öffnen am 11. Mai für weitere Schülergruppen. Schüler der Klassenstufen 1, 5 und 7 sollen dann wieder zum Unterricht, wie die Bildungsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es, allen Schülern der Schulen bis spätestens zum 29. Mai Präsenzunterricht mit reduzierter Stundentafel zu erteilen.

: Sie öffnen am 11. Mai für weitere Schülergruppen. Schüler der Klassenstufen 1, 5 und 7 sollen dann wieder zum Unterricht, wie die Bildungsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es, allen Schülern der Schulen bis spätestens zum 29. Mai Präsenzunterricht mit reduzierter Stundentafel zu erteilen. Kosmetikstudios : Nach den Berliner Friseuren in dieser Woche sollen kommende Woche auch andere körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen. Das teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Mittwoch mit und nannte als Beispiel Kosmetikstudios.

: Nach den Berliner Friseuren in dieser Woche sollen kommende Woche auch andere körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen. Das teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Mittwoch mit und nannte als Beispiel Kosmetikstudios. Geschäfte : Für die Öffnung von Geschäften im Berliner Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde am Mittwoch nach Informationen der dpa vom Senat gestrichen.

: Für die Öffnung von Geschäften im Berliner Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde am Mittwoch nach Informationen der dpa vom Senat gestrichen. Sportvereine : Berliner Sportvereine dürfen ihren Trainingsbetrieb im Freien am 15. Mai wiederaufnehmen. Das soll zunächst in kleineren Gruppen möglich sein, wie Regierungschef Michael Müller (SPD) am Mittwoch mitteilte.

: Berliner Sportvereine dürfen ihren Trainingsbetrieb im Freien am 15. Mai wiederaufnehmen. Das soll zunächst in kleineren Gruppen möglich sein, wie Regierungschef Michael Müller (SPD) am Mittwoch mitteilte. Freibäder: Freibäder sollen wieder öffnen. „Dazu wird ein Konzept morgen beraten im Senat“, sagte Müller. „Das hat in den letzten Senatssitzungen immer schon eine Rolle gespielt, dass wir überhaupt ein Badeangebot wieder möglich machen wollen.“ Dabei müsse allerdings zwischen Frei- und Hallenbädern unterschieden werden. „Das, was jetzt schnell umgesetzt werden kann, ist ein Angebot der Freibäder“, sagte Müller. Gerade jetzt zum Sommer hin seien sie es, die in Betracht zu ziehen seien. Einen Termin für die Öffnung nannte Berlins Regierungschef allerdings noch nicht.

18.54 Uhr: Gastronomie in Berlin darf ab 15. Mai wieder öffnen

In Berlin können Restaurants und Gaststätten am 15. Mai mit Auflagen wieder öffnen und Hotels am 25. Mai. Darauf verständigte sich der Senat am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

18.43 Uhr: Tourismus in Brandenburg läuft ab 15. Mai wieder an

Der Tourismus in Brandenburg soll ab Mitte Mai wieder anlaufen. Ab 15. Mai soll Dauer- und Wohnmobilcamping in der Corona-Krise wieder möglich sein, ab 25. Mai sollen Hotels und Ferienwohnungen öffnen, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam an. Zudem dürfen ab Sonnabend wieder alle Geschäfte öffnen. Das Kontaktverbot wird ebenfalls ab 9. Mai gelockert, dann dürfen sich wieder zwei Familien treffen.

18.21 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf 6143

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 6143 gestiegen. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte, würden davon 495 Personen in Krankenhäusern behandelt, 141 von ihnen intensivmedizinisch. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 gestorben sind, steigt auf 162. Zwei von ihnen waren 49 bis 49 Jahre alt, zehn 50 bis 59. Zu der Altersgruppe der 60 bis 69-Jährigen zählten 19 der Verstorbenen, 37 waren 70 bis 79 Jahre alt und 94 80 Jahre oder älter.

Von den 6143 Infizierten gelten 5296 inzwischen wieder als genesen. Den höchsten Zuwachs an Neuinfektionen verzeichnete Mitte (+11), gefolgt von Neukölln (+9) und Marzahn-Hellersdorf (+8).

16.21 Uhr: Berlin prüft Aufstellflächen für Gaststätten auf Straßen und Parkplätzen

Um trotz der Corona-Pandemie Cafés und Restaurants in Berlin wieder öffnen zu können, prüft der Berliner Senat nach Informationen der Berliner Morgenpost, die Ausweisung gastronomischer Außenflächen während der Corona-Pandemie deutlich zu erleichtern. Tische und Stühle könnten dann unter Umständen auch auf Straßen und Parkplätzen aufgestellt werden. „Wir möchten den Gastronomen unter die Arme greifen, ob durch Soforthilfen oder Unterstützung kreativer Ideen und Nutzungsmöglichkeiten, solange diese mit dem Gesundheitsschutz im Einklang stehen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Berliner Morgenpost. Berlins Gastronomie sei Wirtschaftsfaktor und Lebensgefühl zugleich, leide gerade aber besonders unter den Schließungen.

Eine entsprechende Besprechungsunterlage wird nach Informationen der Berliner Morgenpost derzeit in der Wirtschaftsverwaltung erarbeitet und könnte bald im Senat und im Rat der Bürgermeister behandelt werden. Wie genau die Regelungen ausfallen könnten, sei derzeit noch unklar und müsse unter anderem noch mit den ausführenden Bezirken besprochen werden.

16.19 Uhr: Gaststätten in Berlin könnten ab 15. Mai wieder öffnen

Gastronomische Angebote in Berlin könnten ab dem 15. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Das ist nach Informationen der Berliner Morgenpost ein Vorschlag, der am Mittwochnachmittag auf der Sitzung des Berliner Senats diskutiert wird. Demnach sollen sowohl Innen- als auch Außengastronomie ihren Türen wieder für Gäste öffnen dürfen. Für die Betriebe sollen dabei aber strenge Auflagen gelten. Unter anderem sollen Gastronomen dafür sorgen, dass geltende Corona-Abstandsregeln eingehalten werden können. Tische in Restaurants oder Cafés müssen den neuen Regeln zufolge mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt stehen.

Die Bedienung von Gästen solle zudem zwingend am Platz erfolgen, ein Stehbetrieb soll nicht erlaubt werden. Zudem werde der Senat eine Maskenempfehlung für Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben aussprechen, hieß es. Namen und Adressen sollen von den Betrieben hingegen nicht erhoben werden. Das könnte im Falle einer Ansteckung die Ermittlung der Kontaktpersonen erleichtern. Der Senat soll aber Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben.

In der Sitzung am Mittwoch diskutiert der Senat den Informationen zufolge auch Lockerungen für den Tourismus. Hotels und Pensionen in Berlin könnten nach Morgenpost-Informationen ab dem 25. Mai wieder öffnen, ebenfalls unter strengen Auflagen. Eine Versorgung der Gäste über Buffets soll untersagt werden. Beschränkungen, wie etwa nur die Hälfte der Zimmer anbieten zu können, soll es aber nicht geben. Ab Mitte Mai könnten einem Vorschlag zufolge zudem auch wieder Stadtrundfahrten in Bussen und Ausflugsfahrten auf Schiffen erlaubt werden.

15.26 Uhr: Dehoga hat zahlreiche Hygiene-Vorschläge erarbeitet

Der Berliner Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat mit Blick auf Lockerungen für Hotels und Restaurants zahlreiche Hygienevorschläge erarbeitet und dem Senat übermittelt. So könne etwa in Restaurants unter anderem die Aufenthaltsdauer für Gäste beschränkt werden, heißt es in den Unterlagen, die der Verband als Checkliste für Unternehmen online gestellt hat. Das Essensangebot solle demnach minimiert werden. Anstelle von Speisekarten zum Blättern könnten die Betriebe sie digital zum Download anbieten, so dass die Kunden sich ein Gericht auf dem Handy aussuchen könnten. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Für Hotels wiederum müsse auf Frühstücksbuffets verzichtet werden. Den Gästen solle dafür ein individuelles Frühstück angeboten werden. Im Wellnessbereich sei die Anzahl der Personen pro Sauna zu begrenzen. Beim Umgang mit den Gästen ruft der Dehoga die Beschäftigten auf, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten und auf Körperkontakt wie Händeschütteln zu verzichten. Den Reinigungskräften wiederum sollte möglichst ein eigenes Stockwerk mit den stets gleichen Zimmern zugewiesen werden.

14.40 Uhr: Hoppegarten erhält Genehmigung für Geister-Rennen

Die Galopprennbahn Hoppegarten darf trotz Coronavirus-Pandemie zwei Geister-Renntage austragen. Man habe vom zuständigen Gesundheitsamt die Genehmigung, am 10. und 31. Mai Renntage ohne Zuschauer durchzuführen, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Die Galopper startet am Donnerstag in Hannover in die neue Saison, ebenfalls ohne Zuschauer.

Aufgrund der Corona-Krise musste der traditionelle Saisonstart am 1. Mai verschoben werden. Der Dachverband Deutsche Galopp hatte das Rennprogramm zuvor bereits komprimiert. Es sieht bis auf Weiteres Geister-Rennen auf jeweils nur einer Rennbahn vor. Zudem wurde ein Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt.

Ob auch die geplanten Renntage auf der Galoppbahn in Dresden stattfinden können, war zunächst noch unklar. „Derzeit planen wir mit Renntagen ohne Besucher am 30. Mai und 13. Juni“, sagte Thomas Schmidt vom Dresdner Rennverein. Die Genehmigungen stünden aber noch aus. „Wir hoffen auf eine Vorbild-Wirkung der bis dahin durchgeführten Renntage.“

14.39 Uhr: Gericht bestätigt coronabedingte Schließung von Campingplätzen

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat am Dienstag die coronabedingte Schließung von Campingplätzen auch für Dauercamper in Brandenburg bestätigt. Das teilte das OVG am Mittwoch mit. Demnach bleibt es Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen sowie privaten und gewerblichen Vermietern oder Verpächtern von Ferienwohnungen und Ferienhäusern und vergleichbaren Angeboten bis zum 8. Mai weiter untersagt, Personen zu touristischen Zwecken wie Freizeitreisen zu beherbergen. Geklagt hatte eine Dauercamperin. Alle Details zum Dauercamping-Urteil des Oberverwaltungsgerichts lesen Sie hier.

14.19 Uhr: Nach Kalou-Video - Senat will Hertha-Training kontrollieren

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss sich auf unangemeldete Trainings-Kontrollen einstellen. „Wir haben das mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf so abgesprochen“, sagte Martin Pallgen, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, am Mittwoch dem „Kicker“. Anlass ist das Video des mittlerweile suspendierten Angreifers Salomon Kalou. Der Ivorer hatte am Montag unter anderem gefilmt, wie er in der Kabine mehrere Mitspieler abklatscht und somit die Abstandsregeln im Zuge der Coronavirus-Krise nicht einhielt.

„Das verstößt ganz klar gegen die von uns erteilte Ausnahmegenehmigung“ zur Durchführung des Kleingruppentrainings, sagte Pallgen. Laut dem Sprecher laufe Hertha durch die Nichteinhaltung der Abstandsregelungen Gefahr, dass die Ausnahmegenehmigung wieder entzogen werde. Darum seien die angekündigten Kontrollen ausdrücklich „nicht nur als Drohkulisse“ zu verstehen, unterstrich Pallgen.

13.35 Uhr: Brandenburg will Gaststätten wohl ab 15. Mai wieder öffnen

Brandenburg will voraussichtlich ab Mitte Mai wieder den Besuch von Gaststätten ermöglichen. Das ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Vorschlag für die nächste Kabinettssitzung, die bisher für Freitag geplant ist. Die Lokale sollen nicht nur im Außenbereich, sondern auch innen wieder Gäste empfangen können. Die „B.Z.“ aus Berlin berichtete zuvor, dass Restaurants in Berlin und Brandenburg ab 15. Mai wieder öffnen dürfen. Hotels und Pensionen sollten dagegen - ebenfalls unter strengen Hygieneauflagen - erst am 25. Mai wieder aufmachen.

12.19 Uhr: Kaum noch Passagierverkehr an den Berliner Flughäfen im April

An den Berliner Flughäfen ist der Passagierverkehr im April wegen der Corona-Krise nahezu zum Erliegen gekommen. Lediglich knapp 27.600 Fluggäste starteten und landeten in der Hauptstadt, wie die Flughafengesellschaft am Mittwoch mitteilte. „Das sind nur noch 1 Prozent des Verkehrs im Vergleich zum April 2019.“ Der Großteil, etwas mehr als 22..000 Passagiere, flog über Tegel. In Schönefeld waren es demnach rund 5500 Fluggäste.

„Die Lage im internationalen Flugverkehr ist unverändert sehr ernst“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. „Die Passagierzahlen seit Jahresbeginn haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits halbiert.“ Insgesamt starteten und landeten im April in Berlin 1667 Flugzeuge - ein Rückgang von 93,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

12.16 Uhr: Wieder mehr neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten nach einem deutlichen Rückgang wieder gestiegen. Sie nahm von Dienstag bis Mittwoch um 40 auf insgesamt 3046 Fälle zu, teilte das Gesundheitsministerium mit Stand von 8.00 Uhr in Potsdam mit. Von Sonntag auf Montag nahm die Zahl der offiziell registrierten Infektionen um 10 zu, von Montag auf Dienstag um 7 Fälle. Bisher starben 151 Patienten. Als genesen gelten etwa 2360 Menschen, das sind 40 mehr als am Vortag.

Neue Fälle kamen dem Ministerium zufolge zuletzt nur noch in den Städten Potsdam und Frankfurt (Oder) sowie in fünf Kreisen hinzu. Der Corona-Schwerpunkt in Brandenburg ist weiter Potsdam: Dort wurden bisher 607 Fälle gezählt, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 479 Fällen. In der Prignitz wurden nur insgesamt 24 Infektionen gemeldet. Derzeit werden 155 Covid-19-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern behandelt, davon werden 14 maschinell beatmet.

12.15 Uhr: Immobilienbank - Corona bringt Marktkorrektur bei Wohnungspreisen

Für Wohnungskäufer in Berlin dürfte die Wirtschaftskrise die Zeit stark steigender Preise beenden. Davon geht der Immobilienfinanzierer BerlinHyp aus. Die Corona-Krise bringe eine Marktkorrektur, sagte Vorstandsmitglied Gero Bergmann am Mittwoch. Die Miet- und Kaufpreisentwicklung werde sich abschwächen, weil eine Rezession und Arbeitslosigkeit die Nachfrage senken. Insgesamt zählen aus Sicht der Bank Wohnungen aber zu den stabilsten Segmenten am Immobilienmarkt.

11.09 Uhr: Das ist die Polizeibilanz der Corona-Kontrollen

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber waren rund 400 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 150 Polizistinnen und Polizisten zur Einhaltung der Verordnung eingesetzt. Die Kräfte überprüften zwölf Objekte und 75 Personen im Freien. Dazu fertigten die Polizeikräfte acht Straf- und neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.625 objektbezogene Überprüfungen sowie 14.672 Überprüfungen im Freien durch. In 903 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1.353 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2.749 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

