Tour de France 2019 - Alle Infos zur Strecke, TV & Liveticker

Die Tour de France ist das bekannteste und härteste Radrennen der Welt. 2019 führt die Rundfahrt vom 6. bis 28. Juli über eine Strecke von 3.460 Kilometer und 21 Etappen durch Frankreich. Es ist das 106. Mal, dass sich die Fahrer auf die Strecke des wichtigsten Radrennens der Welt begeben und um Bergwertungen, Sprintzeiten und den Sieg in der Gesamtwertung kämpfen. Hier finden Sie einen Überblick zur Strecke und der TV-Übertragung der Tour de France 2019.

Tour de France: Strecke und Etappen 2019

Die Tour de France 2019 führt das Fahrerfeld ab dem 6. Juli in 21 Etappen nicht nur durch die Alpen und Pyrenäen, sondern auch zur legendären Mauer von Geraardsbergen, zum Atomium in Brüssel und über den Ballon d´ Alsace. Nach den ersten Etappen durch die Wallonie und Flandern geht das Rennen zwischen den Sprintern in der Champagne und Lothringen weiter, bevor in den Teams die Kletterer gefragt sind. Die sechste Etappe endet im Anstieg zu La Planche des Belles Filles.

Von den Vogesen führt die Strecke weiter über welliges Terrain in das Zentralmassiv, bevor es zu Vorentscheidungen in den Pyrenäen kommt. Innerhalb von einer Woche sind fünf Bergetappen zu absolvieren, von denen drei auf mehr als 2.000 Metern Höhe enden. Nach dem Ruhetag macht sich das Peloton auf den Weg in die Alpen, wo an den letzten beiden Tagen vor dem Finale in Paris die Entscheidung um den Gesamtsieg der Tour de France 2019 mit den Ankünften in Tignes (2.113 Meter) und in Val Thorens (2.365 Meter) fallen dürfte.

Die Tour de France live im TV und Live-Stream

Wie in den letzten Jahren wird auch die Tour de France 2019 im Free-TV zu sehen sein. ARD und Eurosport werden in diesem Jahr die Tour de France übertragen. Im TV wird die ARD an Wochentagen in der Regel von 16 Uhr bis 17.25 Uhr live von der Tour de France berichten. An den Wochenenden werden die Übertragungszeiten etwas länger sein.

Auf der eigenen Homepage bietet die ARD einen Livestream, in dem die Etappen jeweils komplett auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops übertragen werden. Außerdem überträgt der Sender ONE die Tour de France jeden Tag live bis zum Beginn der Übertragungen in der ARD.

Das sind die Etappen bis Paris im Überblick

1. Etappe Sonnabend, 6. Juli Bruxelles > Brussel 194,5 km 2. Etappe Sonntag, 7. Juli Bruxelles Palais Royal > Brussel Atomium 27,6 km 3. Etappe Montag, 8. Juli Binche > Épernay 215 km 4. Etappe Dienstag, 9. Juli, Reims > Nancy 213,5 km 5. Etappe Mittwoch, 10. Juli Saint-Dié-des-Vosges > Colmar 175,5, km 6. Etappe Donnerstag, 11. Juli Mulhouse > La Planche des Belles Filles 160,5 km 7. Etappe Freitag, 12. Juli Belfort > Chalon-sur-Saône 230 km 8. Etappe Sonnabend, 13. Juli Mâcon > Saint-Étienne 200 km 9. Etappe Sonntag, 14. Juli Saint-Étienne > Brioude 170,5 km 10. Etappe Dienstag, 15. Juli Saint-Flour > Albi 217,5 km 11. Etappe Mittwoch, 17. Juli Albi > Toulouse 167 km 12. Etappe Donnerstag, 18. Juli Toulouse > Bagnères-de-Bigorre 209,5 km 13. Etappe Freitag, 19. Juli Pau > Pau 27,2 km 14. Etappe Sonnabend, 20. Juli Tarbes > Tourmalet Barèges 117,5 km 15. Etappe Sonntag, 21. Juli Limoux > Foix Prat d'Albis 185 km 16. Etappe Dienstag, 23. Juli Nîmes > Nîmes 177 km 17. Etappe Mittwoch, 24. Juli Pont du Gard > Gap 200 km 18. Etappe Donnerstag, 25. Juli Embrun > Valloire 208 km 19. Etappe Freitag, 26. Juli Saint-Jean-de-Maurienne > Tignes 126,5 km 20. Etappe Sonnabend, 27. Juli Albertville > Val Thorens 130 km 21. Etappe Sonntag, 28. Juli Rambouillet > Paris Champs-Élysées 128 km

