Super Bowl 2019 - So sehen Sie das Finale live im TV & Stream

In der Nacht von Sonntag auf Montag kämpfen die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl 2019

Super Bowl: Am Sonntag kämpfen die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams um den Titel. Alle Infos zur Übertragung im TV & Stream.

Startschuss für den 53. Super Bowl: In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 2018 kämpfen die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams um die Football-Krone. Das Finale der NFL lockt jährlich mehr als 100 Millionen Zuschauer allein in den USA vor die Bildschirme. Wann geht es los? Wo läuft der Super Bowl 2019 im deutschen TV und Livestream? Wer macht die Halbzeitshow? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Super Bowl 2019: New England Patriots vs. Los Angeles Rams

Betrachtet man nur die Erfolgsbilanz der beiden Quarterbacks, dann könnte der Ausgang des 53. Super Bowls nicht eindeutiger sein. Auf Seiten der New England Patriots, steht Tom Brady, der sich mit einem Sieg am Sonntag den sechsten Meisterschafts-Ring seiner Karriere anstecken kann. Auf der anderen Seite Jared Goff, der in seiner Laufbahn bisher nur drei Playoff-Spiele bestritten hat.

Jared Goff von den Los Angeles iRams im Halbfinale gegen die New Orleans Saints

Foto: David J. Phillip / dpa

Auf dem Papier sind die New England Patriots ganz klar der Favorit. Aber das waren sie auch im letzten Jahr. Bis sie sich in einem packenden Duell dem Offensivspektakel der Philadeplhia Eagles beugen mussten. Werden jetzt die Los Angeles Rams zum Stolperstein für die Tom Brady & Co. im Super Bowl 2019?

Wo wird der Super Bowl 2019 ausgetragen?

Der Super Bowl findet in diesem Jahr zum ersten Mal im Mercedes Benz Stadium in Atlanta statt. Das Heimstadion der Atlanta Falcons im Bundesstaat Georgia eröffnete 2017 erstmals seine Pforten und bietet Platz für bis zu 83.000 Zuschauer.

Spielt in diesem Jahr ein Deutscher um den Titel?

Nein, bereits die Playoffs fanden ohne deutsche Beteiligung statt. Zwar wurden die drei Deutschen Equanimeous St. Brown (22, Green Bay Packers), Kasim Edebali (29, Cincinnati Bengals) und Mark Nzeocha (28, San Francisco 49er) bei ihren Vereinen in der Saison eingesetzt, verpassten mit ihren jeweiligen Teams aber die K.o.-Runde.

Super Bowl 2019 – Wann ist der Kickoff?

Kickoff in der US-amerikanischen Stadt Atlanta ist am Sonntag (3. Februar) um 18:30 Uhr Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Super Bowl 2019 bei uns in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr (MEZ).

So sehen Sie den Super Bowl 2019 im Free-TV

Der Super Bowl 2019 wird live von ProSieben übertragen. ProSieben beginnt mit dem Countdown zum 53. Super Bowl um 20:15 Uhr. Ab 22:50 Uhr wird die US-Berichterstattung ausgestrahlt. Pünktlich um 0:30 Uhr schaltet ProSieben live zum Kickoff nach Atlanta.

Übertragung des Super Bowl 2019 im Livestream

Alternativ zum Fernsehen kann das Finale auch im Internet live mitverfolgt werden. Sat.1 zeigt den Super Bowl 2019 auf „ran.de“ und in der „ran“-App. Die App kann im im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden. Auch die NFL ermöglicht es, den Super Bowl 2019 im Livestream anzuschauen. Für 8,99 Euro kann ein GamePass für den Super Bowl 2019 bestellt werden.

Das sind die besten Super-Bowl-Partys 2019 in Berlin

Das große Finale 2019: Auch die Fans in Berlin haben wieder die Möglichkeit, den Super Bowl gemeinsam beim Public Viewing zu verfolgen. Jeder kann auf den Berliner Super Bowl-Partys mitfiebern und sein Lieblingsteam anfeuern. Einen Überblick finden Sie hier:

Super Bowl 2019 - Das sind die besten Partys in Berlin

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Der Live-Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl gilt in der Musikbranche als absoluter Ritterschlag. Beim diesjährigen Super Bowl wird der Hauptact die US-Band Maroon 5 sein. Außerdem werden die US-Rapper Big Boi und Travis Scott auftreten. 2017 lieferte Justin Timberlake eine umstrittene Perfomance ab. Auch Legenden wie die Rolling Stones, Prince, Michael Jackson, U2 oder Paul McCartney durften bereits das Halbzeitprogramm des Events bestreiten.

Adam Levine ist der Frontmann der Popgruppe Maroon 5, die beim diesjährigen Super Bowl in der Halbzeitshow auftritt

Foto: dpa/ picture alliance / dpa/ picture alliance/picture alliance

Die US-Hymne wird 2019 von der aus Atlanta stammenden Soul-Sängerin Gladys Knight angestimmt. Die siebenmalige Grammy-Gewinnerin feierte in ihrer mehr als 50-jährigen Bühnenkarriere Erfolge mit Songs wie "Neither One of Us" oder dem James-Bond-Titelsong "Licence to Kill". Der Song „America The Beautiful“ wird in diesem Jahr von der R&B-Formation "Chloe x Halle" interpretiert.

Die besten Werbeclips in der Halbzeitshow

Der Super Bowl hat einen der teuersten Werbeblocks der Welt. 2019 kostete ein 30-Sekunden-Werbespot beim Super-Bowl-Finale etwas mehr als fünf Millionen US-Dollar. Entsprechend viel Mühe legen die Kreativabteilungen der Unternehmen auf überraschende und manchmal einfach nur schräge Spots. Hier sehen Sie die beliebtesten Werbespots aus den Jahren 2010 bis 2017:

Super Bowl Werbung - Top 5 Super Bowl Werbung - Top 5 Super Bowl Werbung - Top 5

Lesen Sie auch: Mehr zum Thema Super Bowl 2019

Brady und die Patriots treffen im Super Bowl auf die Rams

Viele wollten nicht: Maroon 5 spielt Super-Bowl-Halbzeitshow

Große Bühne für den Kanonenarm von Patrick Mahomes