Tour de France 2018 live im Ticker - Etappen, Sieger & Teams

Am 7. Juli startet die Tour des France 2018

Die Tour de France ist das bekannteste und härteste Radrennen der Welt. 2018 führt die Rundfahrt vom 7. bis 29. Juli über eine Strecke von 3.329 Kilometer und 21 Etappen durch Frankreich. Es ist das 105. Mal, dass sich die Fahrer auf die Strecke des wichtigsten Radrennens der Welt begeben und um Bergwertungen, Sprintzeiten und den Sieg in der Gesamtwertung kämpfen.

Die Berliner Morgenpost ist hautnah dabei - mit Livetickern, allen Ergebnissen, Statistiken, und Hintergründen zu Teams, Fahrern, Streckenabschnitten und Etappensiegen. Wir begleiten die Fahrer auf ihrem Weg zur Avenue des Champs-Élysées in Paris und berichten über alle Ereignisse und Nachrichten auf und abseits der Strecke bis zum Finale am Sonntag (29. Juli).

>>> Hier geht es zu den Statistiken und Livetickern zur Tour de France 2018

Das bietet die Strecke der Tour de France 2018

Die Tour de France 2018 führt in 21 Etappen vom 7. - 29. Juli das Fahrerfeld nicht nur durch Alpen und Pyrenäen, sondern auch durch Vendée und Bretagne, über das Kopfsteinpflaster nach Roubaix und sowohl Berg-Klassiker wie Alpe d'Huez als auch ganz neue Anstiege hinauf.

In der ersten Rennwoche bekommen die Sprinter ihre Chance, bevor es vor dem ersten Ruhetag über mehr als 20 Kilometer Kopfsteinpflaster geht. Nach drei schweren Alpenetappen geht es durch Frankreichs Süden gen Westen. In den Pyrenäen sind ebenfalls drei bergetappen zu bewältigen. Die endgültige Entscheidung um den Gesamtsieg fällt beim Einzelzeitfahren am vorletzten Tag.

Tour de France 2018 live im TV und Live-Stream

Wie in den letzten Jahren zeigt auch 2018 wieder die ARD alle Etappen der Tour de France im Free-TV. Außerdem können die Rennen im ARD-Livestream verfolgt werden, mit denen die Rennen auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden können. Das Erste bündelt unter "Sportschau – Tour live" alle Etappen und Streams. Neben der Free-TV-Alternative gibt es noch die Option die Tour de France im kostenpflichtigen Eurosport Player zu verfolgen.

Tour de France 2018: Die Etappen bis Paris

1. Etappe Sonnabend, 7. Juli Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte 189 km 2. Etappe Sonntag, 8. Juli Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 km 3. Etappe Montag, 9. Juli Cholet to Cholet (Mannschaftszeitfahren) 35 km 4. Etappe Dienstag, 10. Juli, La Baule - Sarzeau 192 km 5. Etappe Mittwoch, 11. Juli Lorient - Quimper 203 km 6. Etappe Donnerstag, 12. Juli Brest - Mur-e Bretagne 181 km 7. Etappe Freitag, 13. Juli Fougeres - Chartres 231 km 8. Etappe Sonnabend, 14. Juli Dreux - Amiens 181 km 9. Etappe Sonntag, 15. Juli Arras - Roubaix 154 km 10. Etappe Dienstag, 17. Juli Annecy - Le Grand Bornand 159 km 11. Etappe Mittwoch, 18. Juli Albertville - La Rosiere 108 km 12. Etappe Donnerstag, 19. Juli Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez 175 km 13. Etappe Freitag, 20. Juli Bourg d'Oisans - Valence 169 km 14. Etappe Sonnabend, 21. Juli Saint-Pauol-Trois-Chateaux - Mende 187 km 15. Etappe Sonntag, 22. Juli Millau - Carcassonne 181 km 16. Etappe Dienstag, 24. Juli Carcassonne - Bagnères-de-Luchon 218 km 17. Etappe Mittwoch, 25. Juli Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan 65 km 18. Etappe Donnerstag, 26. Juli Tries-sur-Baise - Pau 172 km 19. Etappe Freitag, 27. Juli Lourdes - Laruns 200 km 20. Etappe Sonnabend, 28. Juli Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette 31 km 21. Etappe Sonntag, 29. Juli Houilles - Paris Champs-Elysées 115 km

