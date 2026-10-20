Die Basketballer von Alba Berlin hoffen nach dem Pokalerfolg gegen Titelverteidiger Bamberg Baskets nach zuvor drei Bundesliga-Niederlagen in Serie auf eine kleine Wende. „Es war keine leichte Situation. Aber wie wir aufgetreten sind, das zeigt sehr viel Charakter und war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Kapitän Jonas Mattisseck nach dem 83:71-am Montagabend.

Schöne Erinnerungen an letzte Saison

Gerne erinnern sich die Berliner dabei an die letzte Saison. Da waren sie auch schlecht gestartet, der Pokalerfolg gegen Ulm bedeutete aber den Wendepunkt. Denn anschließend startete Alba eine Siegesserie. „Das würde ich sofort unterschreiben. Aber wir müssen weiter Geduld haben, um alle Teile zusammenzufügen“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Dennoch helfe diese Willensleistung gegen Bamberg dem Team natürlich. „Das gibt uns ein gutes Gefühl, nachdem die letzten Niederlagen schon mental schwierig waren. Das tut jetzt auch der Moral gut“, so der Sportdirektor weiter. Im Viertelfinale (12./13. Dezember) geht es nun zu Aufsteiger Phoenix Hagen. „Wir müssen Respekt vor ihnen haben. Und sie haben keinen Druck. Und dieses Jahr ist der Pokal ein anderer Wettbewerb als die Bundesliga“, warnte Ojeda.

Kayil verletzt, Hermannsson vor Comeback

Aber das liegt für Alba noch in weiter Ferne. Zumal es auch davon abhängt, welches Personal dann zur Verfügung steht. Und da gab es den nächsten Rückschlag. Denn Youngster Jack Kayil zog sich eine muskuläre Verletzung an der Wade zu und fällt mehrere Wochen aus.

Zwei andere hingegen machen Hoffnung. Der erst am Freitag nachverpflichtete Center Yankuba Sima zeigte bei seinem Debüt gegen Bamberg gleich, dass er unter dem Korb eine große Hilfe sein kann. Und bei Point Guard Martin Hermannsson deutet sich ein baldiges Comeback an. „Es wird von Tag zu Tag besser“, sagte Ojeda.

dpa