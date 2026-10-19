Die Basketballer von Alba Berlin haben mit viel Mühe das Viertelfinale des BBL-Pokals erreicht. Der deutsche Meister gewann am Montagabend die Neuauflage des vergangenen Pokalfinales gegen Titelverteidiger Bamberg Baskets mit 83:71 (33:41).

Das Viertelfinale findet am 12./13. Dezember statt. Dort trifft Alba auswärts auf Phoenix Hagen, wie die Auslosung nach Spielende ergab. Beste Berliner Werfer vor 8.615 Zuschauern waren Justin Bean mit 20 und Malte Delow mit 18 Punkten.

Zu den länger verletzten Martin Hermannsson und Norris Agbakoko kam Youngster Jack Kayil (Wadenverletzung) hinzu. Dafür gab der erst am Freitag verpflichtete Center Yankuba Sima sein Debüt im Alba-Trikot. Sein Team hatte wie in den vergangenen Spielen zunächst Probleme, den Rhythmus zu finden. Und so liefen die Gastgeber von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Guter Alba-Schlussspurt entscheidet Partie

In der Offensive verwarfen die Berliner zu viel, so dass Bamberg sogar eine durchschnittliche Wurfquote reichte, um weiter vorne zu bleiben. Alba kämpfte, konnte sich in der Defensive steigern und so dranbleiben. Eine kurze Schwächephase vor der Pause sorgte jedoch für den ersten zweistelligen Rückstand (30:41).

Doch die Gastgeber kamen verbessert aus der Kabine. Einige Ballgewinne brachten ihnen schnelle Fastbreaks und Mitte des dritten Viertels sogar die erste Führung in der Partie durch Delow (47:46). Nun hatte Alba die besseren Nerven. Zwei Minuten vor Ende hatten sie sich auf 76:63 abgesetzt. Und das ließen sich die Berliner nicht mehr nehmen.

dpa