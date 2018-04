Nase gebrochen! Schneider muss operiert werden

Berlin. Und das ausgerechnet jetzt! Noch in der Partie gegen Erfurt wurde Tim Schneider mit 19 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft. Auch gegen Würzburg zeigte der 20-jährige eine gute Leistung. Der Berliner wurde im Laufe der Saison immer wichtiger für die Berliner. Trainer Aito Garcia Reneses zählte auf ihn - doch nun fällt der 2,05-Meter-Mann aus.

Der junge Albatros muss am Mittwoch an der Nase operiert werden. Während der Partie am Ostersonntag gegen Würzburg bekam er 1.34 Minuten vor Schluss auf Höhe der Dreipunkte-Linie den Ellenbogen von Gegenspieler Maurice Stuckey ins Gesicht. Mit einer stark blutenden Nase musste der Flügelspieler auf die Bank, konnte nicht mehr weiterspielen.