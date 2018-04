Alba jagt gleich Bayerns neuen Trainer

Berlin. Albas 13. Bundesliga-Sieg in Serie, das 80:76 am Ostersonntag gegen Würzburg, fühlte sich anders an als das Dutzend Erfolge zuvor. Statt um die Jagd des eigenen Saisonrekords von 17 erfolgreichen Dreiern ging es ums blanke Überleben. Der Grund: Wer auch immer sich gegen die Franken aus der Distanz versuchte, warf daneben. Alba lief daher 36 Minuten lang hinterher, erst dann hielt ein bemerkenswerter Kraftakt die Serie doch weiter am Leben.

In den Spielen zuvor hatten die Berliner mehr als 50 Prozent ihrer Distanzwürfe getroffen, was die Trefferquote für die ganze Saison auf 42,8 Prozent schraubte. Ein nahezu außerirdischer Wert, wenn man bedenkt, dass Ulm mit 39,1 Prozent auf Platz zwei des Rankings liegt und auch NBA-Champion Golden State Warriors die beste Liga der Welt derzeit mit "nur" 39,3 Prozent anführt. Gegen Würzburg war vom liebgewonnenen "Wer schießt den nächsten?" jedoch nichts zu sehen. Gerade mal drei von 21 Dreier-Versuchen (14 Prozent) fanden in den ersten 30 Minuten ihr Ziel. Zudem hatten die Gäste 27 Rebounds geholt, Alba nur 18. Spätestens beim Stand von 51:64 schien die Niederlage besiegelt.

Bayern verpflichtet Erfolgstrainer Dejan Radonjic

Erst ein 13:0-Lauf in den letzten vier Minuten, bei dem sich Joshiko Saibou (14 Punkte), Luke Sikma und Marius Grigonis (beide 16) besonders hervortaten, ließ Mannschaft und Fans doch noch jubeln. Coach Aito Reneses freute sich, dass sein Team "den Glauben an den Sieg trotz aller Probleme bis zum Ende nicht verloren hatte".

Eine Niederlage wäre doppelt ärgerlich gewesen. Denn Tabellenführer FC Bayern, der nach dem 77:100-Debakel in Oldenburg die Verpflichtung des montenegrinischen Erfolgstrainers Dejan Radonjic (48) bekannt gab, hat nun wie Alba 23 Siege auf dem Konto. So aber fiel das Fazit nach dem Zittersieg gegen Würzburg knackig aus: Platz zwei abgesichert, Spitze in Sicht.