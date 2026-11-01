Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin zu Hause gegen den 1. FC Köln ein 1:1 errungen. Nach einer herben 0:5‑Niederlage unter der Woche im DFB-Pokal konnten die Spieler von Coach Mauro Lustrinelli ein wenig Wiedergutmachung betreiben. Für die Berliner traf Jannik Haberer nach zehn Minuten zur Führung. Malek El Mala sorgte in der 79. Minute für den Ausgleich der Gäste.

Vor der Partie war vor allem auf Unioner Seite die Motivation groß gewesen. Führungsspieler Rani Khedira hatte nach der Pokal-Blamage von einem „Systemabsturz“ gesprochen, in der Liga war das Team von Lustrinelli auf Wiedergutmachung aus. „Wir haben wirklich Bock, ganz anders aufzutreten“, hatte der Trainer im Vorfeld angekündigt. Kölns Trainer René Wagner wollte sein Team darauf vorbereiten. Union werde „ein Stück weit Wut im Bauch“ haben, hatte der FC-Coach betont: „Dafür müssen wir gewappnet sein.“

Union führt früh – Köln findet kein Mittel gegen kompakte Abwehr

Schon vor Anpfiff machten die beiden Fanlager auf den Rängen lautstark Stimmung. Auf dem Platz präsentierten sich die Unioner, angestachelt von der Pokal-Pleite, mit Zug nach vorne. Tim Skarke setzte sich an der Grundlinie gegen Paul Okon-Engstler und Keeper Marvin Schwäbe durch und brachte den Ball zu Haberer, der aus kurzer Distanz einschob.

Die Partie flachte in der Folge ab, Köln fand gegen die kompakte Defensive der Köpenicker keine Lösung. Auch das Offensivduo Said El Mala und Linton Maina, das maßgeblich für das Pokal-Aus der Berliner verantwortlich gewesen war, hatten die Gastgeber im Griff.

Doch auch Union erspielte sich kaum Möglichkeiten. Die größte Chance vereitelte Schwäbe, der den vielversprechenden Versuch von Livan Burcu an die Latte lenkte (42.). Die Statistik zur Halbzeit sprach Bände: Union verzeichnete offiziell zwei Schüsse auf das Tor, Köln keinen einzigen. Auch nach der Pause war das Spiel zunächst von harten Zweikämpfen und Fouls geprägt. Wagner brachte in der Schlussphase Malek El Mala – und der traf nach einer kurz ausgeführten Ecke eiskalt.

BMO/sid